สลด อินฟลูสาวสายวิ่ง วัยแค่ 25 วูบดับกลางวิ่งมาราธอน ก่อนถึงเส้นชัย 500 เมตร
อินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งชาวเกาหลีใต้ วัย 25 ปี ล้มลงที่หลักกิโลเมตรที่ 20.6 ระหว่างลงแข่งฮาล์ฟมาราธอนในกรุงโซล เหลืออีกราว 500 เมตรจะถึงเส้นชัย ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ผู้จัดงานยืนยันแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ยูจีวอน อินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งที่มีผู้ติดตามจำนวนมากในเกาหลีใต้ เสียชีวิตขณะลงแข่งรายการ 2026 Seoul Race ในระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ที่กรุงโซล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 ขณะอายุ 25 ปี
เวลาประมาณ 08.49 น. เธอวิ่งมาถึงหลักกิโลเมตรที่ 20.6 ซึ่งเหลือระยะทางอีกราว 500 เมตรจะถึงเส้นชัย ก่อนจะหมดสติล้มลงกับพื้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ประจำเส้นทางเข้าปฐมพยาบาลทันทีและเรียกรถพยาบาลสายด่วน 119 นำตัวส่งโรงพยาบาล แต่สุดท้ายไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน Seoul Race ออกประกาศผ่านเว็บไซต์ทางการ ยืนยันว่ามีผู้เข้าร่วมแข่งขันในระยะฮาล์ฟมาราธอนเสียชีวิตจริง พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต จะตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์เพื่อดำเนินการตามความจำเป็นต่อไป
นอกจากบทบาทในวงการวิ่ง ยูจีวอนยังเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี หรือ KAIST ซึ่งเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ โดยทำงานวิจัยด้านชิปปัญญาประดิษฐ์
เธอเริ่มวิ่งเมื่อปี 2565 และเริ่มจริงจังกับการทำลายสถิติของตัวเองตั้งแต่ช่วงกลางปี 2568 เป็นต้นมา พร้อมแชร์ภาพการซ้อมและการลงแข่งรายการต่าง ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอ
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เธอให้สัมภาษณ์กับช่องยูทูบสายวิ่งช่องหนึ่ง เล่าตารางชีวิตประจำวันว่าเข้าแล็บตั้งแต่ 9 โมงเช้า ใช้เวลาช่วงบ่ายไปกับงานวิจัยและการเรียน จากนั้นออกไปซ้อมวิ่งราว 2 ชั่วโมงตั้งแต่ 2 ทุ่ม และบางวันยังกลับเข้าแล็บต่อหลังซ้อมเสร็จ
ระหว่างสัมภาษณ์ พิธีกรทักว่าชีวิตของเธอดูเหมือนจะมีแค่งานวิจัยกับการวิ่งเท่านั้น ยูจีวอนตอบกลับว่า “ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นจริง ๆ ค่ะ” ขณะที่พิธีกรเปรียบเธอเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการวิ่งเกาหลีใต้
หลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ออกไป มีนักวิ่งและผู้ติดตามจำนวนมากเข้าไปแสดงความอาลัยใต้คลิปสัมภาษณ์ ใจหายเพราะเป็นนักวิ่งที่มีพรสวรรค์ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ พร้อมอวยพรให้เธอไปสู่ภพภูมิที่ดี
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อ้างอิงจาก : SETN