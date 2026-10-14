สลด อินฟลูสาวสายวิ่ง วัยแค่ 25 วูบดับกลางวิ่งมาราธอน ก่อนถึงเส้นชัย 500 เมตร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 22:30 น.
สลด อินฟลูสาวสายวิ่ง วัยแค่ 25 วูบดับกลางวิ่งมาราธอน ก่อนถึงเส้นชัย 500 เมตร

อินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งชาวเกาหลีใต้ วัย 25 ปี ล้มลงที่หลักกิโลเมตรที่ 20.6 ระหว่างลงแข่งฮาล์ฟมาราธอนในกรุงโซล เหลืออีกราว 500 เมตรจะถึงเส้นชัย ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ผู้จัดงานยืนยันแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบ

ยูจีวอน อินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งที่มีผู้ติดตามจำนวนมากในเกาหลีใต้ เสียชีวิตขณะลงแข่งรายการ 2026 Seoul Race ในระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ที่กรุงโซล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 ขณะอายุ 25 ปี

เวลาประมาณ 08.49 น. เธอวิ่งมาถึงหลักกิโลเมตรที่ 20.6 ซึ่งเหลือระยะทางอีกราว 500 เมตรจะถึงเส้นชัย ก่อนจะหมดสติล้มลงกับพื้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ประจำเส้นทางเข้าปฐมพยาบาลทันทีและเรียกรถพยาบาลสายด่วน 119 นำตัวส่งโรงพยาบาล แต่สุดท้ายไม่ตอบสนองต่อการรักษา

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ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน Seoul Race ออกประกาศผ่านเว็บไซต์ทางการ ยืนยันว่ามีผู้เข้าร่วมแข่งขันในระยะฮาล์ฟมาราธอนเสียชีวิตจริง พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต จะตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์เพื่อดำเนินการตามความจำเป็นต่อไป

สลด อินฟลูสาวสายวิ่ง วัยแค่ 25 วูบดับกลางวิ่งมาราธอน ก่อนถึงเส้นชัย 500 เมตร

นอกจากบทบาทในวงการวิ่ง ยูจีวอนยังเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี หรือ KAIST ซึ่งเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ โดยทำงานวิจัยด้านชิปปัญญาประดิษฐ์

เธอเริ่มวิ่งเมื่อปี 2565 และเริ่มจริงจังกับการทำลายสถิติของตัวเองตั้งแต่ช่วงกลางปี 2568 เป็นต้นมา พร้อมแชร์ภาพการซ้อมและการลงแข่งรายการต่าง ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เธอให้สัมภาษณ์กับช่องยูทูบสายวิ่งช่องหนึ่ง เล่าตารางชีวิตประจำวันว่าเข้าแล็บตั้งแต่ 9 โมงเช้า ใช้เวลาช่วงบ่ายไปกับงานวิจัยและการเรียน จากนั้นออกไปซ้อมวิ่งราว 2 ชั่วโมงตั้งแต่ 2 ทุ่ม และบางวันยังกลับเข้าแล็บต่อหลังซ้อมเสร็จ

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ระหว่างสัมภาษณ์ พิธีกรทักว่าชีวิตของเธอดูเหมือนจะมีแค่งานวิจัยกับการวิ่งเท่านั้น ยูจีวอนตอบกลับว่า “ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นจริง ๆ ค่ะ” ขณะที่พิธีกรเปรียบเธอเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการวิ่งเกาหลีใต้

หลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ออกไป มีนักวิ่งและผู้ติดตามจำนวนมากเข้าไปแสดงความอาลัยใต้คลิปสัมภาษณ์ ใจหายเพราะเป็นนักวิ่งที่มีพรสวรรค์ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ พร้อมอวยพรให้เธอไปสู่ภพภูมิที่ดี

สลด อินฟลูสาวสายวิ่ง วัยแค่ 25 วูบดับกลางวิ่งมาราธอน ก่อนถึงเส้นชัย 500 เมตร

สลด อินฟลูสาวสายวิ่ง วัยแค่ 25 วูบดับกลางวิ่งมาราธอน ก่อนถึงเส้นชัย 500 เมตร

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อ้างอิงจาก : SETN

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 22:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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