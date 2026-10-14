เฉลยแล้ว “ช่างญา” ชี้จุดต่างเสื้อสูบโกคาร์ท “น้องพายุ” เผยเหตุผลทำไมโดนประท้วง
รู้แล้วทำไมถึงยื่นตรวจ ช่างญาแจงยิบเครื่องยนต์โกคาร์ทน้องพายุ ชี้แข่งแบบสเปกเดียวกันแต่ใช้เสื้อสูบปี 2014 ต่างจากรุ่นโครงการ 2026 วอนกรรมการเร่งเคลียร์มาตรฐานกติกาให้ชัดเจน
ช่างญา หรือ ปัญญา อร่ามรัศมี ช่างเครื่องจากเพจ Ya Motor Sport ออกมาอธิบายรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องยนต์โกคาร์ทที่กลายเป็นประเด็นประท้วงผลการแข่งขันของ น้องพายุ ลูกชายชมพู่ อารยา โดยระบุว่าเสื้อสูบเครื่องยนต์ที่ถูกตั้งข้อสงสัยเป็นชิ้นส่วนรุ่นเก่าประมาณปี 2014 ซึ่งแตกต่างจากสเปกของรถในโครงการปี 2026 โดยเฉพาะบริเวณพอร์ตไอเสียที่อาจส่งผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ พร้อมตั้งคำถามว่าการนำชิ้นส่วนต่างรุ่นมาใช้งานเข้าข่ายดัดแปลงรถแข่งผิดกติกาหรือไม่
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2569 ช่างญา ซึ่งเป็นช่างเครื่องในทีมดูแลรถของน้องแมคลาเรน ลูกชายของ ปอ ตนุภัทร และเบนซ์ พริกไทย ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก Ya Motor Sport อธิบายข้อสงสัยที่เกิดขึ้น หลังการแข่งขันโกคาร์ทรายการ TrueVisions – TOYOTA Junior Kart Championships 2026 สนามที่ 3 ณ สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา
การแข่งขันรุ่น CADET B สำหรับนักแข่งอายุ 8 ถึง 9 ปี จบลงด้วยการที่น้องพายุขับรถหมายเลข 69 เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ส่วนน้องแมคลาเรนเข้าเส้นชัยอันดับ 2 แต่ยังไม่สามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ เนื่องจาก ปอ ตนุภัทร ในฐานะผู้จัดการทีม TNP Motorsport ยื่นหนังสือประท้วงให้ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องยนต์
ช่างญาอธิบายว่า การแข่งขันรุ่นนี้ใช้แนวทาง One Make Race ซึ่งกำหนดให้รถแข่งใช้เครื่องยนต์และอุปกรณ์ตามมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักแข่งเด็กได้แข่งขันกันโดยเน้นทักษะการขับขี่เป็นหลัก ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อดูว่าทีมใดสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ให้แรงกว่ากัน
สำหรับชิ้นส่วนที่เป็นปัญหาเรียกว่า เสื้อสูบ (Cylinder) ของเครื่องยนต์ IAME เป็นส่วนประกอบที่ลูกสูบเคลื่อนที่อยู่ภายใน และมีช่องสำหรับการไหลของไอดีและไอเสีย ซึ่งขนาดและตำแหน่งของช่องเหล่านี้สามารถส่งผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ได้
ช่างญานำเสื้อสูบสองรุ่นมาเปรียบเทียบ โดยระบุว่าเสื้อสูบที่ติดตั้งกับรถในโครงการปี 2026 แตกต่างจากเสื้อสูบรุ่นเก่าประมาณปี 2014 ที่ถูกนำมาใช้กับรถหมายเลข 69 ของน้องพายุ โดยเฉพาะช่องระบายไอเสีย หรือพอร์ตไอเสีย ซึ่งมีรายละเอียดทางเทคนิคแตกต่างกัน แม้จะเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อย แต่สำหรับเครื่องยนต์แข่งขันอาจส่งผลต่อกำลังและการตอบสนองของเครื่องยนต์ได้
ช่างญาอ้างว่าเสื้อสูบรุ่นปี 2014 มีสมรรถนะสูงกว่ารุ่นปัจจุบัน และเป็นชิ้นส่วนที่ช่างเครื่องในวงการโกคาร์ทรู้จักกันดี แต่สาเหตุที่ทีมอื่นไม่นำมาใช้ เพราะมองว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการแข่งขันรุ่นนี้
นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากเสื้อสูบของเครื่องยนต์รุ่นปี 2026 ชำรุด ทีมแข่งสามารถติดต่อขอเปลี่ยนอะไหล่ที่ตรงตามสเปกโครงการได้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องนำเสื้อสูบรุ่นเก่าซึ่งไม่มีจำหน่ายตามปกติแล้วมาติดตั้งทดแทน
อีกประเด็นที่ช่างญาหยิบยกขึ้นมาคือหมายเลขเครื่องยนต์ ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนที่ติดตั้งมาจากผู้ผลิต โดยตั้งคำถามว่า หากเครื่องยนต์หมายเลขหนึ่งออกจากโรงงานพร้อมเสื้อสูบรุ่นปัจจุบัน แต่ภายหลังถูกเปลี่ยนเป็นเสื้อสูบอีกรุ่น จะถือเป็นการดัดแปลงเครื่องยนต์ตามข้อห้ามของการแข่งขันหรือไม่
ทั้งนี้ ช่างญามองว่าการพิจารณาเรื่องเครื่องยนต์ไม่ได้มีเพียงประเด็นว่ารถคันหนึ่งแรงกว่ารถอีกคันหรือไม่ แต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าชิ้นส่วนทุกอย่างตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ แม้ผลการตรวจสอบด้านสมรรถนะจะไม่พบความได้เปรียบ ก็ยังมีคำถามว่าการเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกติกาหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตของช่างญาเป็นความคิดเห็นทางเทคนิคจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ยังไม่ใช่ผลวินิจฉัยอย่างเป็นทางการว่าเครื่องยนต์รถหมายเลข 69 ผิดกติกาหรือมีความแรงมากกว่ารถของนักแข่งคนอื่น
ก่อนหน้านี้ DT Motorsport ทีมที่ดูแลรถโกคาร์ทของน้องพายุ ได้ส่งหนังสือชี้แจงต่อราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.) โดยยืนยันว่าเครื่องยนต์ของรถหมายเลข 69 เป็นรุ่น IAME X30 Water Swift 60cc และใช้เสื้อสูบตามเอกสารรับรองมาตรฐาน Homologation Forms หมายเลข 364H ซึ่งกติกาการแข่งขันรุ่น CADET B อ้างอิงไว้
ทีม DT Motorsport อธิบายว่า เอกสารรับรองจากผู้ผลิตเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดทางเทคนิคที่ผู้จัดการแข่งขันแจ้งให้ทีมต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยชิ้นส่วนที่ใช้กับรถน้องพายุปรากฏอยู่ในเอกสารรับรอง และเครื่องยนต์ยังผ่านการตรวจสภาพพร้อมซีลก่อนการแข่งขัน รวมถึงผ่านการตรวจหลังเข้าเส้นชัย โดยไม่ได้รับแจ้งว่าพบการทุจริตหรือความผิดปกติ
จึงยืนยันว่าไม่มีเจตนาดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง และขอให้คณะกรรมการพิจารณาจากเอกสารกติกาและมาตรฐานที่ประกาศใช้จริง
ข้อโต้แย้งสำคัญระหว่างสองฝ่ายจึงอยู่ที่การตีความกติกา โดยฝ่ายช่างญาเห็นว่าการแข่งขันแบบ One Make Race ต้องใช้ชิ้นส่วนตามสเปกของโครงการปี 2026 ส่วนทีม DT Motorsport ยืนยันว่าเสื้อสูบที่ใช้อยู่ในรายการชิ้นส่วนที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารรับรองมาตรฐานซึ่งกติกาอ้างอิงไว้
นอกจากประเด็นเครื่องยนต์ ช่างญายังกล่าวถึงกระแสวิจารณ์หลังเคยโพสต์ข้อความที่มีคำว่า “คนพิเศษ” จนถูกมองว่าพาดพิงน้องพายุ โดยได้ยกมือไหว้ขอโทษผู้ที่รู้สึกไม่สบายใจ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้หมายถึงน้องพายุ และไม่มีเจตนาโจมตีนักแข่งเด็กหรือครอบครัวฝ่ายใด
ช่างญายังอธิบายว่า ปอ ตนุภัทร พอใจกับผลงานของลูกชายที่เข้าเส้นชัยอันดับ 2 อยู่แล้ว แต่การยื่นประท้วงเป็นการใช้สิทธิตามกติกาเพื่อขอให้ตรวจสอบความเท่าเทียมกันของรถแข่งทุกคัน โดยส่วนตัวเคยทักท้วงว่าการประท้วงอาจไม่เป็นผลดี แต่ปอยืนยันว่าต้องการให้มีการพิจารณาตามขั้นตอน
สำหรับกระแสที่มองว่าการประท้วงอาจส่งผลต่อจิตใจของน้องพายุ ช่างญาเห็นว่าควรคำนึงถึงความรู้สึกของนักแข่งเด็กคนอื่นด้วย พร้อมระบุว่าเด็กทุกคนมีฝีมือและตั้งใจแข่งขัน ไม่ควรถูกนำมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของผู้ใหญ่
ช่วงท้ายของการไลฟ์ ช่างญาเสนอให้ผู้จัดพิจารณาจัดการแข่งขันใหม่ภายใต้กติกาเดียวกัน หากไม่สามารถหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ พร้อมเรียกร้องให้ผู้จัดการแข่งขันและกรรมการกำหนดมาตรฐานการตรวจสภาพรถให้ชัดเจน เพื่อป้องกันข้อพิพาทลักษณะเดียวกันในอนาคต
ขณะเดียวกัน ปอ ตนุภัทร ได้แสดงจุดยืนว่าต้องการให้ผู้จัดและ รยสท. ชี้แจงมาตรฐานเครื่องยนต์อย่างชัดเจน โดยไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับครอบครัวของน้องพายุ และเสนอให้คงผลการแข่งขันตามเดิมระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ล่าสุดผลการแข่งขันรุ่น CADET B ยังต้องรอคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการผู้ตัดสินและฝ่ายเทคนิคของ รยสท. ว่าเสื้อสูบที่ใช้กับรถหมายเลข 69 เป็นไปตามกติกาการแข่งขันหรือไม่ ก่อนประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์
- ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต
- “แม่ชม” ดีใจสุดขีด! “น้องพายุ” โชว์สกิลซิ่งโกคาร์ท แซงโค้งเข้าเส้นชัย ซิวแชมป์สำเร็จ
ข้อมูล/ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thanupat Lerttaweevit, Ya Motor Sport