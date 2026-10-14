ฤดูหนาวมาเดือนไหน? กรมอุตุฯ เฉลยแล้ว อากาศเริ่มเย็นอย่าเพิ่งดีใจ เช็กพยากรณ์ 14-25 ต.ค.นี้
กรมอุตุฯ เฉลยแล้วประเทศไทยเข้าหนาวช่วงไหน ไขข้อสงสัยอากาศเริ่มเย็นไม่ได้แปลว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เปิดพยากรณ์อากาศ 14-25 ต.ค.นี้
เข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้ เชื่อว่าหลายคนคงเริ่มวางแผนหาที่เที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวหรือคนรู้ใจ และคำถามที่ตามมาคือ เมื่อไหร่ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว? ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงว่า การที่เรารู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นลงนั้น ไม่ได้แปลว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว
กรมอุตุฯ ระบุว่า การจะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวได้ต้องพิจารณาจาก 3 ปัจจัย ประกอบด้วย
1. อุณหภูมิต่ำสุดต้องอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็น คือน้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส
2. มีลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย
3. การกระจายตัวของฝนในบริเวณประเทศไทยตอนบนต้องลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปกติแล้วฤดูหนาวของไทยจะเริ่มต้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป แต่สำหรับปี 2569 นี้ จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อไหร่นั้น ยังคงต้องรอการประเมินและประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุฯ อีกครั้ง
พยากรณ์อากาศ 14–25 ต.ค. 69 ลมหนาวมาตอนไหน?
กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศในช่วงกลางถึงปลายเดือนตุลาคมไว้ให้ทุกท่านเตรียมวางแผนท่องเที่ยวเตรียมรับลมหนาว ดังนี้
14–16 ต.ค. (ช่วงอากาศแปรปรวน)
ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มที่ฝนจะเริ่มลดลง แต่สำหรับภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตก และบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักได้
17–22 ต.ค. (ลมเปลี่ยนทิศ)
ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มพัดชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่ ขณะที่ปริมาณฝนในไทยตอนบนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็อาจยังมีฝนหลงเหลืออยู่บ้างบางแห่ง
23–25 ต.ค. (จับตาสัญญาณลมหนาว)
ประเทศไทยตอนบนฝนจะน้อยลงไปอีก และหลายพื้นที่จะได้สัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้า แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ยังคงต้องรอการประเมินจากกรมอุตุฯ ว่าเข้าเกณฑ์ฤดูหนาวแล้วหรือไม่
ภาคใต้ (ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง)
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย จะยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ และอาจมีฝนตกหนักในบางวัน ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระวังอันตรายจากฝนตกสะสม ส่วนชาวเรือและนักท่องเที่ยวควรหมั่นตรวจสอบพยากรณ์อากาศและคลื่นลมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
แม้สัญญาณลมหนาวจะเริ่มมาเยือนให้ได้ชื่นใจกันบ้างแล้ว แต่ตราบใดที่ยังไม่ครบเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยาก็จะยังไม่มีการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารต่อไป
ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
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