ด่วน! “สส.ไอเดียร์–สามี” ยกเลิกแถลง ปมโยงธุรกิจผิดกฎหมาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 11:01 น.
ด่วน! “สส.ไอเดียร์–สามี” ยกเลิกแถลง ปมโยงธุรกิจผิดกฎหมาย

สส.ไอเดียร์ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ยกเลิกแถลงข่าวพร้อมสามี “ไท่หยาง ซาง” ซึ่งเดิมนัดชี้แจงข้อกล่าวหาพัวพันธุรกิจผิดกฎหมาย ขณะที่ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเชิงลึก ย้ำยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีเท็จ

วันที่ 14 ตุลาคม 2569 มีรายงานว่า น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ยกเลิกการแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่พาดพิง นายไท่หยาง ซาง สามี ว่าอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ น.ส.สุชาดาแจ้งต่อสื่อว่า สามีจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตัวเองในวันที่ 14 ตุลาคม หลังถูกกล่าวหาว่าอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม การแถลงข่าวถูกยกเลิกโดยยังไม่มีการเปิดเผยเหตุผลหรือกำหนดวันแถลงครั้งใหม่

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ข้อกล่าวหาดังกล่าวเริ่มเป็นประเด็นเมื่อ รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวพาดพิงกลางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า สามีของ สส.หญิงจังหวัดชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย อาจเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมระหว่างประเทศ

น.ส.สุชาดาลุกขึ้นประท้วง พร้อมเรียกร้องให้รังสิมันต์ถอนคำพูด เนื่องจากมองว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานและสร้างความเสียหายแก่ครอบครัว ก่อนประกาศว่าจะปรึกษาทนายความเพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ป.ป.ช. ตรวจบัญชีทรัพย์สินเชิงลึก

อีกด้านหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กำลังตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.สุชาดาและสามี หลังพบประเด็นที่ต้องขอคำชี้แจงเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมว่า การตรวจสอบเริ่มขึ้นก่อนเรื่องดังกล่าวจะปรากฏเป็นข่าว โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งรายได้ การชำระหนี้ เงินกู้ และข้อมูลทรัพย์สินบางรายการ รวมถึงอาชีพและรายได้ของคู่สมรสที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสาร

บัญชีที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. แสดงทรัพย์สินรวมของครอบครัวประมาณ 1,974 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นทรัพย์สินของนายไท่หยางประมาณ 1,843 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในต่างประเทศ

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ป.ป.ช. ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบนาฬิกาหรูซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าไม่ปรากฏในบัญชี โดยต้องพิจารณาก่อนว่านาฬิกาดังกล่าวได้มาในช่วงที่ น.ส.สุชาดาดำรงตำแหน่งใด และอยู่ภายใต้หน้าที่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินหรือไม่

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ทั้งนี้ ป.ป.ช. ชี้แจงว่า การพบข้อสงสัยหรือจัดบัญชีเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบเชิงลึก ยังไม่หมายความว่าผู้ยื่นแสดงบัญชีเท็จหรือจงใจปกปิดทรัพย์สิน โดยต้องเปิดโอกาสให้ น.ส.สุชาดาและสามีชี้แจงที่มา พร้อมนำเอกสารมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อน

ขณะนี้จึงมีสองประเด็นที่ดำเนินคู่ขนานกัน ได้แก่ ข้อกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมาย และการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินโดย ป.ป.ช. ซึ่งทั้งสองเรื่องยังไม่มีคำวินิจฉัยว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหากระทำผิด

ปมเว็บไซต์พนัน Shuffle.com

อีกประเด็นที่ทำให้นายไท่หยาง ซาง ถูกตรวจสอบ คือความเชื่อมโยงกับ Shuffle.com เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์และพนันกีฬาที่รองรับการวางเดิมพันด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล

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เอกสารโครงสร้างบริษัทลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 แสดงว่า Mixed Order Limited บริษัทจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หรือ BVI ถือหุ้นทั้งหมดใน Natural Nine B.V. ซึ่งเอกสารระบุสถานะว่าเป็น Gaming Operator หรือผู้ประกอบธุรกิจการพนัน และเป็นบริษัทที่ดำเนินงาน Shuffle.com

โครงสร้างที่ถูกนำมาเปิดเผยจึงเป็นดังนี้

ไท่หยาง ซาง → ถือหุ้น Mixed Order Limited → ถือ Natural Nine B.V. 100% → ดำเนินงาน Shuffle.com

พบชื่อถือหุ้นบุริมสิทธิ 2,160 หุ้น

ทะเบียนผู้ถือหุ้นของ Mixed Order Limited ระบุชื่อ Taiyang Zhang เป็นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หรือ Preference Shares จำนวน 2,160 หุ้น ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565

เอกสารชุดที่ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ยังระบุจำนวนหุ้นปัจจุบันไว้ที่ 2,160 หุ้น โดยไม่ปรากฏวันที่สิ้นสุดสมาชิก รายการโอน หรือรายการไถ่ถอนหุ้นในช่องที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เอกสารดังกล่าวพิสูจน์ได้เพียงว่า นายไท่หยางยังปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นตามทะเบียนที่รับรองในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ไม่สามารถใช้ยืนยันโดยลำพังว่าเขายังคงถือหุ้นอยู่ในวันที่ 15 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ภรรยายื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. จำเป็นต้องตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นฉบับใหม่กว่านั้นประกอบ

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สัดส่วนหุ้น 2,160 หุ้นดังกล่าวถูกคำนวณว่าอยู่ที่ประมาณ 0.22% จึงเป็นผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ใช่หลักฐานว่าเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารเว็บไซต์โดยตรง

มูลค่าการลงทุนเกือบ 50,000 ดอลลาร์มาจากไหน

ศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ นำข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผย พร้อมคำนวณจากสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดราคาหุ้นบุริมสิทธิไว้ที่หุ้นละ 23.148 ดอลลาร์สหรัฐ

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เมื่อนำมาคูณกับหุ้นของไท่หยางจำนวน 2,160 หุ้น จะได้มูลค่า 49,999.68 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 50,000 ดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยราว 1.6–1.8 ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวเลขนี้ยังเป็นเพียงการคำนวณจากราคาที่ปรากฏในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ยังไม่พบสัญญาจองซื้อหุ้นของไท่หยางโดยตรงที่จะยืนยันว่าเขาจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวจริง

มีชื่อร่วมระดมทุน Shuffle อีกครั้งในปี 2567

ชื่อของ Taiyang Zhang ยังปรากฏในรายชื่อนักลงทุนของ Shuffle ซึ่งประกาศระดมทุนรอบ Seed Funding เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มูลค่ารวม 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

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อย่างไรก็ตาม เงิน 2.5 ล้านดอลลาร์เป็นยอดรวมจากนักลงทุนทั้งหมด ไม่ใช่จำนวนเงินที่ไท่หยางลงทุนเพียงคนเดียว เอกสารสาธารณะที่พบยังไม่แจกแจงว่าเขาลงทุนในรอบนี้เท่าไร หรือได้รับหุ้นและสิทธิประโยชน์ประเภทใดกลับมา

ดังนั้น จึงสรุปได้เพียงว่าเขามีชื่ออยู่ในกลุ่มผู้ลงทุน ไม่ควรเขียนว่าไท่หยางเป็นผู้ลงทุนเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์ทั้งหมด

คำถามสำคัญ ทำไมหุ้นไม่อยู่ในบัญชีทรัพย์สิน

ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามไม่ใช่เพียงการลงทุนในธุรกิจพนันออนไลน์ แต่รวมถึงการเปิดเผยหุ้นดังกล่าวต่อ ป.ป.ช.

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บัญชีทรัพย์สินที่ น.ส.สุชาดายื่นกรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 แสดงรายการเงินลงทุนของนายไท่หยางรวมประมาณ 177.97 ล้านบาท พร้อมแจกแจงการลงทุนในบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง แต่ผู้ตรวจสอบภาคประชาชนระบุว่าไม่พบชื่อ Mixed Order Limited หรือหุ้นบุริมสิทธิ 2,160 หุ้นในรายการดังกล่าว

นรเศรษฐ์ นาหนองตูม จึงยื่นเรื่องขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่า นายไท่หยางยังถือหุ้นอยู่ในวันที่ภรรยายื่นบัญชีหรือไม่ หากยังถืออยู่ เหตุใดจึงไม่ปรากฏในรายการลงทุน และเข้าข่ายจงใจยื่นบัญชีด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงหรือไม่

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คำถามนี้ยังไม่มีคำตอบสุดท้าย เพราะอาจมีความเป็นไปได้ว่านายไท่หยางขาย โอน หรือถูกไถ่ถอนหุ้นหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แต่ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2569 จึงต้องอาศัยทะเบียนผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดและเอกสารธุรกรรมเป็นหลักฐาน

ลงทุนเว็บไซต์พนันต่างประเทศผิดกฎหมายไทยหรือไม่

การถือหุ้นในบริษัทพนันที่ได้รับใบอนุญาตในต่างประเทศ ไม่ได้แปลว่าผู้ถือหุ้นกระทำความผิดตามกฎหมายไทยโดยอัตโนมัติ ต้องพิจารณาว่ามีการบริหาร จัดให้มี โฆษณา ชักชวน หรือเปิดบริการรับพนันจากคนไทยหรือไม่ รวมถึงพฤติการณ์เกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงใด

ในเวลานี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือผลสอบจากหน่วยงานรัฐที่ระบุว่าไท่หยางกระทำความผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์ Shuffle.com ความเชื่อมโยงที่ตรวจพบจึงอยู่ในระดับ การลงทุนและถือหุ้นในบริษัทแม่ ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการทำเว็บพนันผิดกฎหมายหรือปกปิดทรัพย์สินยังต้องพิสูจน์ตามกระบวนการ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 11:01 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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