นิด้า ร่อนแถลงปม วิจารณ์เลือกตั้ง ย้ำสถาบันเคารพศักดิ์ศรีมนุษย์ ไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง
นิด้า ร่อนแถลงการณ์ ชี้แจงปม วิจารณ์เลือกตั้ง ย้ำสถาบันเคารพศักดิ์ศรีมนุษย์ ยึดมั่นหลักประชาธิปไตย ไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง
14 ตุลาคม 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง ระบุว่า จากกรณีการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งตามหลักการประชาธิปไตยต่อสาธารณะ และได้มีประชาชนบางส่วนสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษา มายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันได้รับทราบและขอแจ้งว่า สถาบันยึดมั่นในหลักการของการจัดการอุดมศึกษาที่ต้องดำเนินการและให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล สังคมและประเทศ โดยสถาบันมุ่งบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักค่านิยมประชาธิปไตยที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมาย ไม่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล ไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น
สถาบันยืนยันที่จะไม่สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นหรือการสื่อสารที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการประชาธิปไตย อันเป็นหลักการสำคัญที่ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ
ในท้ายนี้ สถาบันขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินการมาโดยตลอด สถาบันจะดำรงไว้ซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมด้านประชาธิปไตยที่มีความชอบธรรมตามกฎหมายและส่งเสริมการเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงจะบริหารจัดการตามกลไกและกระบวนการด้านจริยธรรมตามความเหมาะสมต่อไป
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