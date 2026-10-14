นิด้า ร่อนแถลงปม วิจารณ์เลือกตั้ง ย้ำสถาบันเคารพศักดิ์ศรีมนุษย์ ไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 11:18 น.
นิด้า ร่อนแถลงปม วิจารณ์เลือกตั้ง ย้ำสถาบันเคารพศักดิ์ศรีมนุษย์ ไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง

นิด้า ร่อนแถลงการณ์ ชี้แจงปม วิจารณ์เลือกตั้ง ย้ำสถาบันเคารพศักดิ์ศรีมนุษย์ ยึดมั่นหลักประชาธิปไตย ไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง

14 ตุลาคม 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง ระบุว่า จากกรณีการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งตามหลักการประชาธิปไตยต่อสาธารณะ และได้มีประชาชนบางส่วนสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษา มายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันได้รับทราบและขอแจ้งว่า สถาบันยึดมั่นในหลักการของการจัดการอุดมศึกษาที่ต้องดำเนินการและให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล สังคมและประเทศ โดยสถาบันมุ่งบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักค่านิยมประชาธิปไตยที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน

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การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมาย ไม่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล ไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น

สถาบันยืนยันที่จะไม่สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นหรือการสื่อสารที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการประชาธิปไตย อันเป็นหลักการสำคัญที่ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ

ในท้ายนี้ สถาบันขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินการมาโดยตลอด สถาบันจะดำรงไว้ซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมด้านประชาธิปไตยที่มีความชอบธรรมตามกฎหมายและส่งเสริมการเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงจะบริหารจัดการตามกลไกและกระบวนการด้านจริยธรรมตามความเหมาะสมต่อไป

แถลงการณ์จากนิด้า
FB/ NIDA Thailand

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 11:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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