เจาะบัญชีทรัพย์สิน “ธนกร วังบุญคงชนะ” อดีต รมต.อุตสาหกรรม รวยอู้ฟู่กว่า 2.5 พันล้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 10:59 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 10:59 น.
เจาะบัญชีทรัพย์สิน "ธนกร วังบุญคงชนะ" อดีต รมต.อุตสาหกรรม รวยอู้ฟู่กว่า 2.5 พันล้าน

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน อดีต รมต. “ธนกร วังบุญคงชนะ” หลังพ้นตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม ทรัพย์สินรวมทะลุ 2,514 ล้านบาท

จากกรณีนายธนกร วังบุญคงชนะ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายธนกรพร้อมด้วยนางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ผู้อยู่กินฉันสามีภริยา นายธนกรและนางสาวแคทลีนแจ้งมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 2,514,733,135.54 บาท และมีหนี้สินรวม 635,990,597.04 บาท

บัญชีทรัพย์สิน นายธนกร วังบุญคงชนะ

นายธนกรแจ้งมีทรัพย์สินส่วนตัว 13,274,727.64 บาท โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน ดังนี้

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  • เงินสด 50,000 บาท เงินฝาก 2 บัญชี รวม 1,263,515.21 บาท และเงินลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นทุน รวม 160,892.43 บาท
  • ที่ดิน 1 แปลง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มูลค่า 1,000,000 บาท ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ตำบลบางรักพัฒนา มูลค่า 600,000 บาท และรถยนต์ 1 คัน มูลค่า 2,353,320 บาท
  • สิทธิและสัมปทาน มูลค่า 5,200,000 บาท กรมธรรม์ประกันภัย และทรัพย์สินอื่น มูลค่า 1,647,000 บาท ประกอบด้วย สร้อยคอทองคำ 5 บาท พร้อมพระเลี่ยมทอง 5 องค์ (350,000 บาท) นาฬิกา PATEK PHILIPPE NAUTILUS 1 เรือน (200,000 บาท) กระเป๋า 9 รายการ (804,500 บาท) และพระบูชา วัตถุมงคล 10 ชิ้น (292,500 บาท)

นายธนกรมีหนี้สิน 1,662,448.40 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากธนาคารรวมถึงสถาบันการเงิน นายธนกรแจ้งรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,344,203.33 บาท และมีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 1,149,986.27 บาท

บัญชีทรัพย์สิน นางสาวแคทลีน มาลีนนท์

นางสาวแคทลีนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED แจ้งมีทรัพย์สิน 2,501,334,946.52 บาท โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน ดังนี้

  • เงินสด 1,200,000 บาท เงินฝาก 16 บัญชี รวม 70,797,265.29 บาท รวมถึงบัญชีสถาบันการเงินในประเทศสิงคโปร์ (UBS, LGT, CITI, DBS) และเงินให้กู้ยืมแก่ บจ.จี อาร์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป รวม 147,719,447 บาท
  • เงินลงทุนมูลค่ารวม 1,533,933,039.67 บาท ประกอบด้วย หุ้น บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (667.68 ล้านบาท) หุ้น บมจ.บีอีซี เวิลด์ (33.68 ล้านบาท) หุ้น บจ.มาลีนนท์ ทาวเวอร์ (34.81 ล้านบาท) หุ้น บจ.เออร์เบอน์ ลิฟวิ่ง เอสเตท (36 ล้านบาท) หุ้น บมจ.สเตคอน กรุ๊ป (11.07 ล้านบาท) รวมถึงหุ้นกู้และพอร์ตเงินลงทุนในต่างประเทศกว่า 643 ล้านบาท
  • ที่ดิน 4 แปลง เขตวัฒนาและเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รวมถึงตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมมูลค่า 336,380,000 บาท และบ้านพักอาศัย 2 หลัง ในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร รวมมูลค่า 114,889,982 บาท (กรรมสิทธิ์ร่วมกับนายประชา มาลีนนท์)
  • สิทธิและสัมปทาน มูลค่า 147,582,612.61 บาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรมธรรม์ประกันภัย และทรัพย์สินอื่น รวม 149,832,600 บาท ประกอบด้วย เครื่องประดับ 76 รายการ (68,073,000 บาท) นาฬิกา 47 เรือน (50,302,600 บาท) กระเป๋า 126 รายการ (30,408,000 บาท) และแหวนเพชรพร้อมเครื่องประดับอื่น

นางสาวแคทลีนแจ้งมีหนี้สิน 634,326,248.64 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิน และหนี้ตามคำพิพากษา นางสาวแคทลีนมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 11,555,200.19 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 10,212,426 บาท และเบี้ยประชุม 1,342,774.19 บาท พร้อมแจ้งรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 6,300,000 บาท

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 10:59 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 10:59 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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