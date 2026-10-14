อาลัย ดาราสาว เสียชีวิตแล้ว เศร้า ซีรีส์เพิ่งออนแอร์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 11:09 น.
คิมฮยอนอี นักแสดงแอ็กชันเกาหลีใต้เสียชีวิต

อาลัย ‘คิมฮยอนอี’ นักแสดงแอ็กชันจากซีรีส์ดัง Doctor X และ 100 Days of Deception เสียชีวิตแล้ว

วงการบันเทิงเกาหลีใต้อาลัยต่อการจากไปของ “คิมฮยอนอี” (Kim Hyun-i) นักแสดงแอ็กชันและสตันต์แมนมากฝีมือ หลังจากซีรีส์ฟอร์มยักษ์ 2 เรื่องใหม่ล่าสุดพร้อมใจกันขึ้นข้อความรำลึกถึงเขาท้ายการออกอากาศในตอนแรก

ซีรีส์เรื่องแรกคือ Doctor X: Mafia in White ของช่อง SBS (ผลิตโดย Studio S, Studio Dragon และ HighZium Studio) นำแสดงโดย คิมจีวอน ซึ่งออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 ทีมผู้สร้างได้แทรกข้อความไว้อาลัยช่วงท้ายเครดิตว่า “เรารำลึกถึงคิมฮยอนอีผู้ล่วงลับ เพื่อนร่วมงานคนสำคัญที่วิ่งเคียงข้างมากับเรา จากทีมงานผลิต Doctor X ทั้งหมด”

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ถัดมาในวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซีรีส์พิเศษฉลองครบรอบ 20 ปีช่อง tvN เรื่อง 100 Days of Deception (เขียนบทโดย รยูโบรี กำกับการแสดงโดย ยูอินชิก และ คิมยุนจิน ผลิตโดย Studio Dragon และ Romance Crew) นำแสดงโดย คิมยูจอง ขึ้นข้อความช่วงท้ายตอนแรกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ล่วงลับเช่นเดียวกันว่า “เราจะจดจำนักแสดงแอ็กชัน คิมฮยอนอี ผู้ล่วงลับ”

การที่ซีรีส์ดังซึ่งนำแสดงโดยสองนางเอกแถวหน้า ขึ้นข้อความไว้อาลัยติดต่อกันในเวลาไล่เลี่ยกัน ทำให้ผู้ชมเริ่มสังเกตเห็นชื่อ “คิมฮยอน” ปรากฏอยู่ในรายชื่อทีมงานหมวดศิลปะการต่อสู้ (Martial Arts) จนเกิดการคาดเดาว่าเขาคือนักแสดงที่อยู่เบื้องหลังฉากแอ็กชันในผลงานเหล่านี้

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักข่าว OSEN ได้ตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงว่า คิมฮยอนอี คือนักแสดงแอ็กชันที่ร่วมงานใน Doctor X และ 100 Days of Deception จริง โดยเขาได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา

สำหรับ คิมฮยอนอี คลุกคลีกับวงการศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่เด็ก เธอเริ่มเรียนเทควันโดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา จากนั้นก้าวขึ้นเป็นสมาชิกทีมสาธิตเทควันโดระดับชาติ ทำหน้าที่โปรโมตกีฬาชนิดนี้ไปทั่วโลก และเคยทำงานเป็นครูสอนเทควันโด ก่อนจะตัดสินใจเข้าสู่วงการสตันต์แมนและก้าวมาเป็นนักแสดงแอ็กชันเต็มตัว

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ตลอดระยะเวลาในวงการคิมฮยอนอีฝากฝีมือไว้ในผลงานเบื้องหลังชื่อดังมากมาย ทั้งภาพยนตร์อย่าง The Black Nuns, It’s a Fairy Tale, but It’s for Adults, Victory และ Escape: Project Silence รวมถึงซีรีส์ยอดฮิตอย่าง Penthouse

นอกจากนี้ยังเคยได้รับความสนใจอย่างมากจากการรับหน้าที่เป็นสตันต์แมนสแตนด์อินให้กับ กงมินจอง (Gong Min-jung) ในตอนจบของซีรีส์ New Recruit 4: Sabotage

คิมฮยอนอี นักแสดงซีรีส์ Doctor X และ 100 Days of Deception เสียชีวิต

ข้อมูลจาก : chosun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 11:09 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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