สรุปดราม่าโกคาร์ท “น้องพายุ–ไฮโซปอ” ปมเครื่องยนต์ต่างสเปก ใครพูดอะไรบ้าง
น้องพายุเข้าเส้นชัยอันดับ 1 แต่ผลการแข่งขันยังถูกแขวน หลังทีมของไฮโซปอ ยื่นประท้วงเรื่องสเปกเครื่องยนต์ ฝั่งทีมเซอร์วิสรถหมายเลข 69 นำเอกสารกติกาโต้ ยืนยันผ่านการตรวจทุกขั้นตอน ขณะที่ไฮโซปอประกาศไม่ต้องการเปลี่ยนอันดับ เพียงขอให้ผู้จัดชี้แจงมาตรฐานอย่างโปร่งใส
ยังเป็นประเด็นร้อน วงการมอเตอร์สปอร์ตเยาวชน ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ หลังการแข่งขันโกคาร์ทรายการ TrueVisions–TOYOTA Junior Kart Championships 2026 สนามที่ 3 รุ่น Cadet B ซึ่งจัดขึ้นที่สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569
การแข่งขันรุ่นนี้มี “น้องพายุ” รังษีสิงห์พิพัฒน์ ลูกชายของ ชมพู่ อารยา และน็อต วิศรุต ขับรถหมายเลข 69 เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ส่วน “น้องแมคลาเรน” ลูกชายของไฮโซปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ และเบนซ์ พริกไทย ตามเข้าเส้นชัยในอันดับ 2
อย่างไรก็ตาม หลังจบการแข่งขันกลับไม่มีการประกาศผลและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ เนื่องจากมีผู้จัดการทีมยื่นประท้วง ผู้จัดการแข่งขัน 2W Karting จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการผู้ตัดสินและราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ ร.ย.ส.ท. พิจารณาตามระเบียบ
ไฮโซปอประท้วงเรื่องอะไร
ไฮโซปอ ตนุภัทร ในฐานะผู้จัดการทีม TNP Motorsport ชี้แจงว่า การยื่นประท้วงไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจที่ลูกชายแพ้ แต่เกิดจากข้อสงสัยหลังการตรวจสอบเครื่องยนต์ โดยพบว่ารถซึ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1 ใช้เสื้อสูบหรือชิ้นส่วนเครื่องยนต์คนละรุ่นกับรถส่วนใหญ่ที่ลงแข่งขัน
ประเด็นที่ทีม TNP Motorsport ต้องการคำตอบมี 3 ข้อหลัก ได้แก่
- รถทุกคันผ่านการตรวจด้วยมาตรฐานเดียวกันหรือไม่
- เครื่องยนต์รุ่นเก่าที่ใช้เสื้อสูบหรือส่วนประกอบแตกต่างจากรุ่นปัจจุบัน สามารถลงแข่งขันได้หรือไม่
- หากอนุญาตให้นำชิ้นส่วนต่างปีหรือต่างรุ่นมาใช้ร่วมกัน มีกติกาข้อใดรองรับ
ไฮโซปอย้ำว่าไม่ได้กล่าวหาน้องพายุหรือครอบครัวว่าทุจริต และไม่ต้องการชนะด้วยการประท้วง แต่เห็นว่าผู้จัดควรอธิบายมาตรฐานทางเทคนิคให้ทุกทีมเข้าใจตรงกัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน
ชมพู่ อารยา โพสต์ปกป้องพลังบริสุทธิ์ของลูก
ช่วงเย็นวันที่ 12 ตุลาคม 2569 หลังทีม DT Motorsport ออกเอกสารชี้แจงสเปกเครื่องยนต์ ชมพู่ อารยา โพสต์ภาพบรรยากาศการแข่งขันและภาพน้องพายุ พร้อมเขียนข้อความภาษาอังกฤษว่า
“Protecting your pure energy with everything we have.”
แปลว่า “เราจะปกป้องพลังอันบริสุทธิ์ของลูกด้วยทุกสิ่งที่เรามี”
แม้ชมพู่ไม่ได้พาดพิงไฮโซปอ ทีม TNP Motorsport หรืออธิบายรายละเอียดเรื่องเครื่องยนต์โดยตรง แต่ข้อความดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการส่งกำลังใจและแสดงจุดยืนปกป้องลูกชาย ท่ามกลางกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้นหลังการแข่งขัน
นอกจากนี้ มีรายงานว่าชมพู่กดถูกใจโพสต์ชี้แจงของทีม DT Motorsport ซึ่งดูแลรถหมายเลข 69 โดยทีมยืนยันว่าเสื้อสูบที่ใช้มีรายละเอียดอยู่ในเอกสาร Homologation ตามข้อบังคับ รถผ่านการตรวจสภาพก่อนแข่งขัน มีการซีลเครื่องยนต์ และผ่านการตรวจหลังจบการแข่งขัน
ทีมเซอร์วิสรถน้องพายุโต้ เครื่องยนต์ถูกกติกา
ด้าน DT Motorsport ทีมที่ดูแลและเซอร์วิสรถหมายเลข 69 ของน้องพายุ ออกหนังสือชี้แจงพร้อมอ้างอิงข้อบังคับทางเทคนิคของการแข่งขัน โดยระบุว่า รุ่น Cadet B ใช้เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60 ซีซี ตามเอกสารรับรอง Homologation Form 364H
ทีม DT Motorsport อธิบายว่า เอกสาร Homologation ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกติกาการแข่งขัน มีภาพและรายละเอียดของเสื้อสูบแบบที่ติดตั้งอยู่ในรถหมายเลข 69 จึงเห็นว่าชิ้นส่วนดังกล่าวสามารถใช้แข่งขันได้
นอกจากนี้ รถของน้องพายุยังผ่านการตรวจสภาพก่อนการแข่งขัน มีการซีลเครื่องยนต์ และผ่านการตรวจหลังจบการแข่งขัน โดยทีมไม่ได้รับแจ้งจากกรรมการตรวจสภาพว่าพบชิ้นส่วนผิดข้อกำหนดหรือร่องรอยการทุจริตแต่อย่างใด
เอกสาร Homologation ในวงการมอเตอร์สปอร์ตเปรียบได้กับบัญชีรายละเอียดของชิ้นส่วนที่ได้รับอนุญาต การเป็นชิ้นส่วน “รุ่นเก่า” จึงไม่ได้หมายความว่าผิดกติกาโดยอัตโนมัติ หากชิ้นส่วนนั้นยังอยู่ในเอกสารรับรองที่การแข่งขันกำหนดไว้
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ไฮโซปอออกแถลงอีกครั้ง ขอคงผลการแข่งขันเดิม
หลังกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขยายวงกว้าง ไฮโซปอออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตนไม่มีปัญหาส่วนตัวกับครอบครัวของน้องพายุ หลังการแข่งขันทั้งสองฝ่ายยังพูดคุย จับมือ และแสดงความยินดีกันตามปกติ
ในส่วนของผลการแข่งขัน ไฮโซปอเสนอให้คงลำดับตามที่เด็กทั้งสองคนเข้าเส้นชัย เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งเรื่องกติกาของผู้ใหญ่ส่งผลกระทบต่อเด็กและครอบครัว พร้อมย้ำว่าจุดประสงค์ของการประท้วงคือขอคำอธิบายจากผู้จัดและ ร.ย.ส.ท. ว่าชิ้นส่วนดังกล่าวใช้ได้ตามข้อบังคับข้อใด
ดังนั้น ใจกลางของข้อพิพาทครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของนักแข่งรุ่นเยาว์ แต่เป็นการตีความกติกาทางเทคนิคว่าเสื้อสูบซึ่งเป็นคนละรุ่นกับรถส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ภายใต้เอกสารรับรองที่ใช้กับรายการนี้หรือไม่
ขณะนี้ใครเป็นผู้ชนะ
น้องพายุเป็นผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1 ส่วนการรับรองผลอย่างเป็นทางการต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ตัดสินและ ร.ย.ส.ท.
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2569 ยังไม่พบประกาศคำวินิจฉัยฉบับสุดท้ายจากผู้จัดการแข่งขันว่า การประท้วงได้รับการยอมรับหรือถูกยกคำร้อง จึงยังไม่ควรสรุปว่าฝ่ายใดกระทำผิดกติกา จนกว่าหน่วยงานที่กำกับการแข่งขันจะประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ไผ่ ลิกค์ หนุนให้ตรวจเครื่องยนต์ ชี้การแข่งขันต้องเท่าเทียม
ด้าน ไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วย ว่านักแข่งที่เกี่ยวข้องอยู่ในทีม One Point ของตน จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องเครื่องยนต์อย่างชัดเจน
ไผ่มองว่า การแข่งขันแบบ One Make Race มีหลักสำคัญคือรถและเครื่องยนต์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน หากตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องยนต์แตกต่างและขัดต่อกติกา ผู้เข้าแข่งขันก็ไม่ควรได้รับชัยชนะ ไม่ว่าจะเป็นลูกของใครหรือมีแฟนคลับมากเพียงใด
เจ้าตัวยังเสนอให้ใช้ผลตรวจเป็นข้อยุติ หากฝ่ายที่ยื่นประท้วงเข้าใจผิดก็ต้องยอมรับว่าแพ้แล้วประท้วงโดยไม่มีมูล แต่หากตรวจพบความผิดปกติจริง ผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามกติกา พร้อมมองว่าเด็กที่ลงแข่งขันอาจไม่รู้รายละเอียดทางเทคนิค ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่และทีมช่างที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อมา พีท ทองเจือ เข้าแสดงความคิดเห็นว่า ตลอดประสบการณ์เป็นนักแข่ง 28 ปี แม้เคยสงสัยว่ารถคู่แข่งไม่ปกติ แต่เลือกแข่งขันกันในสนามและไม่เคยยื่นประท้วง
ไผ่ ลิกค์ได้โพสต์ตอบโต้ว่า การประท้วงเป็นสิทธิที่กติกาการแข่งขันกำหนดไว้ หากไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะมีกระบวนการประท้วงตั้งแต่ต้น
ยายหนิงเผย น้องพายุสภาพจิตใจดีขึ้น
ด้าน ยายหนิง หนิง ศรัยฉัตร แม่ของชมพู่ ซึ่งเดินทางไปเชียร์หลานชายที่สนาม เปิดเผยว่า น้องพายุมีสภาพจิตใจดีขึ้นหลังได้พักผ่อน พร้อมขอบคุณผู้ติดตามที่ส่งกำลังใจเข้ามา
ยายหนิงไม่ขออธิบายรายละเอียดข้อพิพาทเพิ่มเติม เพราะสื่อต่าง ๆ นำเสนอข้อมูลไปมากแล้ว และเตรียมทยอยอ่านข้อความให้กำลังใจจากแฟน ๆ หลังครอบครัวเผชิญกระแสข่าวต่อเนื่องตลอดหลายวัน
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