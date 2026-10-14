พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประชวร ‘มะเร็งปอด’ ทีมแพทย์ผ่าตัดสำเร็จ ไร้ภาวะแทรกซ้อน
วาติกัน แถลงอาการ พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประชวร ‘มะเร็งปอด’ ทีมแพทย์ผ่าตัดสำเร็จ ไร้ภาวะแทรกซ้อน ทรงงดภารกิจ เพื่อพักฟื้นดูอาการ 1 สัปดาห์
สำนักวาติกันเผยแพร่แถลงการณ์ทางการแพทย์ยืนยันว่า สมเด็จพระสันตะปาปา เลโอที่ 14 พระชนมายุ 71 พรรษา ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอด และทรงเข้ารับการผ่าตัดนำกลีบปอดด้านล่างของพระปอดข้างขวาออกได้อย่างประสบความสำเร็จ ณ โรงพยาบาลเจเมลลี กรุงโรม เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 โดยการผ่าตัดใช้เวลา 90 นาที
ทีมศัลยศาสตร์ทรวงอกของโรงพยาบาลเจเมลลีถวายการผ่าตัดโดยตัดกลีบปอดด้านล่างทั้งหมดของพระปอดข้างขวาออก เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรักษามีความเด็ดขาด หลังจากก้อนเนื้อดังกล่าวถูกตรวจพบเป็นครั้งแรกระหว่างการตรวจสุขภาพประจำ ซึ่งก่อนหน้านี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นผู้ประกาศข่าวการผ่าตัดให้ชาวโลกได้รับรู้ด้วยพระองค์เองจากสีหบัญชร ณ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์
โดยหลังการผ่าตัด พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงตื่นพระองค์ตามปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ และเสด็จกลับห้องพักฟื้นเรียบร้อยแล้ว
วาติกันระบุว่า พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและไม่ทรงมีอาการเจ็บป่วยใดๆ แทรกซ้อน โดยคาดว่าจะต้องประทับรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณหนึ่งสัปดาห์ และตารางพระกิจวัตรทั้งหมดถูกงดเว้นไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคมนี้ เพื่อให้พระองค์มีเวลาพักฟื้นอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวจากวาติกันเปิดเผยว่ากำลังมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่ามีร่องรอยการแพร่กระจายของมะเร็งหรือไม่
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