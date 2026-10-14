โคตรเลว! หนุ่มจัดงานแต่งใหม่-ฉลองลูก 100 วันแฟนเก่า ที่เดียวกัน แต่ไม่ผิดสมรสซ้อน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 21:13 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 21:13 น.
โคตรเลว! หนุ่มจัดงานแต่งใหม่-ฉลองลูก 100 วันแฟนเก่า ที่เดียวกัน แต่ไม่ผิดสมรสซ้อน

ดราม่าสนั่นจีน หนุ่มกุ้ยโจวจัดงานแต่งชั้นล่าง ฉลองลูก 100 วันกับแฟนเก่าชั้นบน ญาติสองฝั่งปะทะจนตำรวจต้องมาเคลียร์ ทางการสรุปแล้วไม่ผิดฐานสมรสซ้อน

กลายเป็นเรื่องที่คนจีนทั้งประเทศพูดถึงไม่หยุด เมื่อชายคนหนึ่งในเมืองลิ่วผานสุ่ย มณฑลกุ้ยโจว จัดงานเลี้ยงสองงานในภัตตาคารเดียวกัน วันเดียวกัน โดยชั้นล่างเป็นงานแต่งงานของเขากับภรรยา ส่วนชั้นบนเป็นงานฉลองลูกครบ 100 วันที่เขามีกับแฟนเก่า ก่อนทั้งสองฝ่ายรู้ความจริงและเกิดการปะทะกันกลางงานจนต้องแจ้งตำรวจ

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 ที่ภัตตาคารรับจัดเลี้ยงแห่งหนึ่งในเขตจงซาน ช่วงกลางวันชั้นล่างประดับประดาอย่างสวยงาม แขกเหรื่อทยอยเข้านั่งโต๊ะรอชมพิธี ขณะที่ชั้นบนก็คึกคักไม่แพ้กัน ญาติพี่น้องมารวมตัวอวยพรให้เด็กทารกที่เพิ่งครบ 100 วัน โดยทั้งสองงานต่างฝ่ายต่างจัดของตัวเองโดยไม่รู้เรื่องกันมาก่อน

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โคตรเลว! หนุ่มจัดงานแต่งใหม่-ฉลองลูก 100 วันแฟนเก่า ที่เดียวกัน แต่ไม่ผิดสมรสซ้อน

จุดที่ทำให้โป๊ะแตก คือป้ายไวนิลหน้างาน งานแต่งระบุชื่อเจ้าบ่าวคู่กับเจ้าสาว ส่วนป้ายงานฉลองลูกระบุชื่อเจ้าบ่าวคนเดียวกันคู่กับหญิงอีกคน พร้อมข้อความว่าทั้งคู่คบกันมาแล้ว 1,314 วัน เมื่อข่าวแพร่ไปถึงหูของทั้งสองฝ่าย ต่างก็ตาสว่างพร้อมกันและเดินมาเจอกันกลางภัตตาคาร

สถานการณ์วุ่นวายขึ้นทันที แฟนเก่าที่อุ้มลูกวัย 100 วันถูกฝ่ายญาติเจ้าสาวเข้าประชิดต่อว่า ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ลุกลามเป็นการผลักดึงจนทางเดินในภัตตาคารแน่นขนัดไปด้วยคนมุงดู แขกบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป กระทั่งพนักงานเห็นว่าคุมสถานการณ์ไม่อยู่จึงโทรแจ้งตำรวจ

ด้านภัตตาคารผู้รับจัดงานชี้แจงเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมว่า งานเลี้ยงทั้งสองงานถูกจองโดยญาติของแต่ละฝ่ายแยกกันเซ็นสัญญา ไม่ใช่การจัดโดยฝ่ายเดียว และในวันเกิดเหตุเมื่อมีเรื่องวิวาท พนักงานได้แจ้งตำรวจทันที สุดท้ายเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไกล่เกลี่ย งานเลี้ยงทั้งสองงานก็ดำเนินจนจบ และชำระค่าใช้จ่ายครบถ้วนแล้ว

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โคตรเลว! หนุ่มจัดงานแต่งใหม่-ฉลองลูก 100 วันแฟนเก่า ที่เดียวกัน แต่ไม่ผิดสมรสซ้อน

ประเด็นที่ชาวเน็ตจีนถกเถียงกันหนักที่สุดคือ การกระทำแบบนี้เข้าข่ายความผิดฐานสมรสซ้อนหรือไม่ ซึ่งต่อมาทางการเขตจงซานชี้แจงเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมว่า ชายคนดังกล่าวจดทะเบียนสมรสกับเจ้าสาวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนกับแฟนเก่าแม้มีบุตรด้วยกันแต่ไม่เคยจดทะเบียนสมรส และการจัดงานเลี้ยงไม่เท่ากับการจดทะเบียนสมรส

การจัดงานฉลองลูกจึงไม่เข้าข่ายสมรสซ้อน อย่างไรก็ตาม ทางการยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อพิพาททางการเงินระหว่างกัน ซึ่งหลายหน่วยงานกำลังประสานกันดำเนินการต่อ ขณะที่ตำรวจระบุว่ารับทราบเรื่องและอยู่ระหว่างการจัดการ

แม้จะรอดจากความผิดอาญา แต่นักกฎหมายจีนวิจารณ์พฤติกรรมนี้อย่างหนัก โดยทนายฝู่เจี้ยนชี้ว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมอย่างชัดเจน หากภรรยาตัดสินใจฟ้องหย่า สามารถอ้างได้ว่าฝ่ายชายมีความผิดร้ายแรงในชีวิตสมรส และเรียกค่าเสียหายทางจิตใจกับค่าชดเชยทางเศรษฐกิจได้ตามกฎหมาย ด้านทนายอีกรายเสริมว่า ในฐานะบิดา ชายคนนี้ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรที่เกิดนอกสมรสด้วย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 21:13 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 21:13 น.
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Aindravudh

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