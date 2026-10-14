สิ้นปูชนียบุคคล นพ.สนาน สิมารักษ์ ถึงแก่อนิจกรรม ผู้สร้างรากฐานรังสีแพทย์ไทย
ศิษย์เก่า มช. อาลัย ศ.เกียรติคุณ ‘นพ.สนาน สิมารักษ์’ ปูชนียบุคคลรังสีแพทย์ไทย และหมอเอกซเรย์คนแรก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
วงการแพทย์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สนาน สิมารักษ์ อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพจเฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official) โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ พร้อมขออัลลอฮ์ทรงโปรดเมตตา อภัยโทษ และประทานสวนสวรรค์ญันนะฮ์แด่ท่าน ขณะเดียวกัน สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ร่วมโพสต์ไว้อาลัย โดยยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการรังสีแพทย์ของประเทศไทย และเป็นหมอ X-ray คนแรกของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ตลอดชีวิตการทำงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สนาน อุทิศตนนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาวงการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จนดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รวมถึงเป็นอาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานและบทบาทที่สำคัญในการบุกเบิกวงการ
ในปี พ.ศ. 2520 รับผิดชอบโครงการจัดตั้งและดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคนแรก
ต่อมา พ.ศ. 2524 เป็นหนึ่งในแพทย์อาวุโสผู้ร่วมก่อตั้งชมรมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย ก่อนจะก้าวหน้าและพัฒนามาเป็นสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็งของประเทศให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สิ้น ด.ต.ศุภศาสตร์ ตำรวจน้ำดี กำลังสำคัญของหน่วย จากไปไม่มีวันกลับ
- สิ้น ตำนานบอลลีวูด วัย 75 ปี วูบดับคาบ้าน ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ไร้ปาฏิหาริย์
- อาลัย “มาร์กาเร็ต แฮมิลตัน” ผู้เขียนโค้ดพามนุษย์เหยียบดวงจันทร์ เสียชีวิตแล้ว