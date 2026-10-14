สิ้นปูชนียบุคคล นพ.สนาน สิมารักษ์ ถึงแก่อนิจกรรม ผู้สร้างรากฐานรังสีแพทย์ไทย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 10:33 น.
นายแพทย์สนาน สิมารักษ์ หมอ x ray คนแรกของรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เสียชีวิต

ศิษย์เก่า มช. อาลัย ศ.เกียรติคุณ ‘นพ.สนาน สิมารักษ์’ ปูชนียบุคคลรังสีแพทย์ไทย และหมอเอกซเรย์คนแรก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

วงการแพทย์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สนาน สิมารักษ์ อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพจเฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official) โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ พร้อมขออัลลอฮ์ทรงโปรดเมตตา อภัยโทษ และประทานสวนสวรรค์ญันนะฮ์แด่ท่าน ขณะเดียวกัน สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ร่วมโพสต์ไว้อาลัย โดยยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการรังสีแพทย์ของประเทศไทย และเป็นหมอ X-ray คนแรกของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

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นายแพทย์สนาน สิมารักษ์ อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพจาก Facebook : 68 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

ตลอดชีวิตการทำงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สนาน อุทิศตนนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาวงการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จนดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รวมถึงเป็นอาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานและบทบาทที่สำคัญในการบุกเบิกวงการ

ในปี พ.ศ. 2520 รับผิดชอบโครงการจัดตั้งและดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคนแรก

ต่อมา พ.ศ. 2524 เป็นหนึ่งในแพทย์อาวุโสผู้ร่วมก่อตั้งชมรมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย ก่อนจะก้าวหน้าและพัฒนามาเป็นสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็งของประเทศให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 10:33 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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