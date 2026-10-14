นักวาด IG ดัง ยอมรับผิด กุเรื่อง “ตายทิพย์” เรี่ยไรเงินใช้ส่วนตัว ยินดีคืนเงินให้ทุกคน
นักวาด IG ดัง 2.5.6.1 ยอมรับผิด กุเรื่อง “ตายทิพย์” เรี่ยไรเงินใช้ส่วนตัว น้อมรับทุกคำวิจารณ์ พร้อมยินดีคืนเงินให้ทุกคน
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ เพจ เจ้าคุณพระมินส์ ไทยแท้ ออกมาถลกหนังลอกคราบ หนุ่มนักวาด IG ดัง 2.5.6.1 หลอกแฟนคลับ อ้างป่วยหนัก-ตายทิพย์วนลูปต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือ ก่อนถูกสืบจับโป๊ะว่ายังไม่ตาย แถมเพิ่งออกไปทำบัตรประชาชนใบใหม่เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 อีกทั้งที่คนไม่เอะใจที่นักวาดคนดังกล่าวออกไปใช้ชีวิตเสพสุขด้วยเงินที่หลอกคนอื่นมา นั่นก็เพราะตัวจริงกับภาพที่โพสต์ลงโซเชียลไม่ตรงปก จึงทำให้ไม่สามารถหาตัวมาดำเนินคดีได้
สรุปมหากาพย์ นักวาดหนุ่ม “ตายทิพย์” กุเรื่องป่วยหนัก-จัดงานศพวนลูป ล่าสุดปิดไอจีหนีผิดโฆษณา
ล่าสุด 13 ตุลาคม 2569 อินสตาแกรม 2.5.6.1 มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอีกครั้ง หลังจากถูกเพจดังแฉลากไส้จนต้องปิดไอจีหนี โดยรอบนี้เจ้าตัวออกมายอมรับว่าหลอกลวงทุกคนมาตลอดเรื่องการเสียชีวิต เพื่อนำเงินที่ทุกคนบริจาคมาไปใช้ส่วนตัว ทั้งนี้พร้อมคืนเงินให้ทั้งหมดตามควมประสงค์ของทุกคน
“แถลงการณ์
ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เปิดเผยโดยเพจเจ้าคุณพระมินส์ ไทยแท้ ที่ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันหรือไม่ได้รับทราบก็ตามนั้น จึงขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบโดยพร้อมเพรียงกัน กระผม นาย วัชรินทร์ มูลศิริ ขอยอมรับผิดในทุกการกระทำตามที่ปรากฏดังกล่าว
กระผมได้ทำการหลอกลวงเรื่องการเสียชีวิต หลอกลวงเพื่อใช้ในการเปิดระดมทุน และนำเงินไปใช้ส่วนตัวในการจ่ายค่าห้อง ค่าไฟ และจิปาถะอื่นๆ (ซึ่งส่วนนี้จะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง)
กระผมมีความยินดีและพร้อมแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมกับมีความประสงค์ที่จะคืนเงินให้กับผู้ที่ยินดีต้องการจะขอรับเงินคืน ซึ่งเบื้องต้นจะเปิดให้ผู้ประสงค์ขอเงินคืนส่งข้อความเข้ามาทางไอจี ท่านจะแนบสลิปหรือไม่แนบก็ได้ (หากกรณีลบสลิปไปแล้ว) ทางเราจะดึงท่านเข้ากลุ่มไลน์โดยเร็วที่สุด ทุกข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการตามที่กล่าวมา และขอความร่วมมือในการแชร์ต่อ ให้รับทราบและถึงผู้ที่ประสงค์จะขอเงินคืน จึงกราบเรียนมาให้ทราบ ณ ที่นี้”
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อ้างอิงจาก : IG 2.5.6.1