นักวาด IG ดัง ยอมรับผิด กุเรื่อง “ตายทิพย์” เรี่ยไรเงินใช้ส่วนตัว ยินดีคืนเงินให้ทุกคน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 10:17 น.
นักวาด IG ดัง ยอมรับผิด กุเรื่อง "ตายทิพย์" เรี่ยไรเงินใช้ส่วนตัว ยินดีคืนเงินให้ทุกคน

นักวาด IG ดัง 2.5.6.1 ยอมรับผิด กุเรื่อง “ตายทิพย์” เรี่ยไรเงินใช้ส่วนตัว น้อมรับทุกคำวิจารณ์ พร้อมยินดีคืนเงินให้ทุกคน

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ เพจ เจ้าคุณพระมินส์ ไทยแท้ ออกมาถลกหนังลอกคราบ หนุ่มนักวาด IG ดัง 2.5.6.1 หลอกแฟนคลับ อ้างป่วยหนัก-ตายทิพย์วนลูปต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือ ก่อนถูกสืบจับโป๊ะว่ายังไม่ตาย แถมเพิ่งออกไปทำบัตรประชาชนใบใหม่เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 อีกทั้งที่คนไม่เอะใจที่นักวาดคนดังกล่าวออกไปใช้ชีวิตเสพสุขด้วยเงินที่หลอกคนอื่นมา นั่นก็เพราะตัวจริงกับภาพที่โพสต์ลงโซเชียลไม่ตรงปก จึงทำให้ไม่สามารถหาตัวมาดำเนินคดีได้

สรุปมหากาพย์ นักวาดหนุ่ม “ตายทิพย์” กุเรื่องป่วยหนัก-จัดงานศพวนลูป ล่าสุดปิดไอจีหนีผิด

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ล่าสุด 13 ตุลาคม 2569 อินสตาแกรม 2.5.6.1 มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอีกครั้ง หลังจากถูกเพจดังแฉลากไส้จนต้องปิดไอจีหนี โดยรอบนี้เจ้าตัวออกมายอมรับว่าหลอกลวงทุกคนมาตลอดเรื่องการเสียชีวิต เพื่อนำเงินที่ทุกคนบริจาคมาไปใช้ส่วนตัว ทั้งนี้พร้อมคืนเงินให้ทั้งหมดตามควมประสงค์ของทุกคน

“แถลงการณ์

ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เปิดเผยโดยเพจเจ้าคุณพระมินส์ ไทยแท้ ที่ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันหรือไม่ได้รับทราบก็ตามนั้น จึงขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบโดยพร้อมเพรียงกัน กระผม นาย วัชรินทร์ มูลศิริ ขอยอมรับผิดในทุกการกระทำตามที่ปรากฏดังกล่าว

กระผมได้ทำการหลอกลวงเรื่องการเสียชีวิต หลอกลวงเพื่อใช้ในการเปิดระดมทุน และนำเงินไปใช้ส่วนตัวในการจ่ายค่าห้อง ค่าไฟ และจิปาถะอื่นๆ (ซึ่งส่วนนี้จะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง)

กระผมมีความยินดีและพร้อมแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมกับมีความประสงค์ที่จะคืนเงินให้กับผู้ที่ยินดีต้องการจะขอรับเงินคืน ซึ่งเบื้องต้นจะเปิดให้ผู้ประสงค์ขอเงินคืนส่งข้อความเข้ามาทางไอจี ท่านจะแนบสลิปหรือไม่แนบก็ได้ (หากกรณีลบสลิปไปแล้ว) ทางเราจะดึงท่านเข้ากลุ่มไลน์โดยเร็วที่สุด ทุกข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการตามที่กล่าวมา และขอความร่วมมือในการแชร์ต่อ ให้รับทราบและถึงผู้ที่ประสงค์จะขอเงินคืน จึงกราบเรียนมาให้ทราบ ณ ที่นี้”

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นักวาด IG ดัง ยอมรับผิด กุเรื่อง ตายทิพย์ เรี่ยไรเงินใช้ส่วนตัว ยินดีคืนเงินให้ทุกคน-1
ภาพจาก : IG 2.5.6.1

 

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อ้างอิงจาก : IG 2.5.6.1

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 10:17 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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