ดับเพิ่ม น้ำป่าถล่มเนปาล กวาดเมืองพินาศ ลุ้นชะตา 400 ชีวิตหายตัว กู้ภัยเร่งค้นหา
เนปาลวิกฤตต่อเนื่อง! ดินถล่มซัดธารน้ำแข็งกวาดล้างอาคาร-สะพานพังยับ ดับพุ่ง 162 ศพ สูญหายกว่า 400 ชีวิต การค้นหาทางอากาศต้องชะงักเพราะสภาพอากาศเลวร้าย
เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 08.40 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากอย่างหนักพัดถล่มเขตซารูวา (Rasuwa) ทางตอนเหนือของเนปาล บริเวณพรมแดนติดกับทิเบต มวลน้ำมหาศาลได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำทริซูลี (Trishuli) ซัดทำลายสิ่งปลูกสร้าง สะพาน และถนนหนทางพังเสียหายยับเยิน
ตำรวจเนปาลยืนยันยอดผู้เสียชีวิตในพื้นที่ประสบภัยพุ่งสูงถึง 162 ราย ขณะนี้ทางการกำลังเร่งดำเนินการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลอย่างต่อเนื่อง
ด้านสำนักนายกรัฐมนตรีเนปาล รายงานตัวเลขผู้สูญหายที่น่าตกใจ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติสูญหายอย่างน้อย 403 ราย และนักท่องเที่ยวชาวเนปาล 93 ราย
ข้อมูลจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวเนปาล ระบุกลุ่มผู้สูญหายเบื้องต้น ประกอบด้วย ชาวอเมริกันอย่างน้อย 47 ราย ซึ่งขาดการติดต่อตั้งแต่น้ำป่าพัดถล่ม รวมทั้งนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่น ๆ ได้แก่ อินเดีย, มาเลเซีย, อังกฤษ, แอฟริกาใต้, ดัตช์ และออสเตรเลีย
สำนักงานจัดการภัยพิบัติเนปาลระบุว่า เหตุน้ำป่าครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากเหตุดินถล่ม ห่างจากด่านชายแดนราซูวากาดี (Rasuwagadhi) ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 20 กิโลเมตร
ด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) ระบุว่า เกิดเหตุดินถล่มขนาด 5.2 ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในตอนแรกเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือนรายงานคลาดเคลื่อนว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ก่อนจะมีการแก้ไขในภายหลัง
ขณะที่นักธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐฯ วิเคราะห์ว่า ดินถล่มในเทือกเขาหิมาลัยน่าจะกวาดเอาธารน้ำแข็งขนาดใหญ่หรือบางส่วนของธารน้ำแข็งบริเวณช่องเขาพังทลายลงมาด้วย จนกลายเป็นกำแพงน้ำมหาศาล
จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มผู้สูญหายจำนวนมากเดินทางไปกับกรุ๊ปทัวร์ “ซาดกูรู” (Sadhguru) ผู้นำทางจิตวิญญาณและผู้ประกอบการชื่อดังชาวอินเดีย โพสต์แจ้งว่า มีลูกทัวร์ 77 คนที่เดินทางกับมูลนิธิ Isha ของเขา ติดอยู่ที่ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองบริเวณพรมแดนเนปาล-ทิเบต ทางมูลนิธิยืนยันว่า 22 คนในกลุ่มนี้เป็นชาวอเมริกัน ส่วนใหญ่กำลังเดินทางไปหรือกลับจากเขาไกรลาส สถานที่แสวงบุญศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮินดูเคารพนับถือว่าเป็นที่ประทับของพระศิวะ
ทั้งนี้ ทางมูลนิธิมีสำนักงานใหญ่ในอินเดียและมีฐานปฏิบัติการในเมืองแมคมินน์วิลล์ รัฐเทนเนสซี ระบุว่าได้ประสานงานติดต่อกับครอบครัวของผู้สูญหายในสหรัฐฯ แล้ว
ขณะที่บริษัททัวร์เนปาลยืนยันว่า มีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน 3 รายที่เดินทางไปกับบริษัทรวมอยู่ในกลุ่มผู้สูญหาย โดยกำลังเร่งพยายามค้นหาแต่ยังไม่ทราบเบาะแสและชะตากรรม
คณะกรรมการการท่องเที่ยวเนปาล ระบุว่า ทางการท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อตรวจสอบพิกัดและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า ตัวเลขชาวอเมริกันที่สูญหายหรือได้รับผลกระทบยังคงแกว่งตัวตลอดทั้งวัน และยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัด โฆษกกระทรวงฯ แถลงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้ส่งที่ปรึกษาด้านการตอบสนองภัยพิบัติลงพื้นที่ และมอบเงินช่วยเหลือ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผ่านองค์กร Catholic Relief Services เพื่อสนับสนุนที่พักพิงฉุกเฉิน สิ่งของบรรเทาทุกข์ น้ำดื่ม และสุขอนามัย ขณะที่สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงกาฐมาณฑุ โพสต์ผ่าน X รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับความสูญเสียครั้งนี้ และประสานงานกับทางการเนปาลอย่างใกล้ชิด
ด้านสำนักนายกรัฐมนตรีเนปาลได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมสั่งการให้กองทัพและตำรวจระดมกำลังค้นหาและกู้ภัยข้ามคืน ล่าสุดมีการระดมกำลังตำรวจแล้วถึง 656 นาย
ซุนิล ชาร์มา โฆษกคณะกรรมการการท่องเที่ยวเนปาล เผยว่า กองทัพได้พยายามส่งเฮลิคอปเตอร์ 3 ลำขึ้นบินเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์ แต่ต้องบินกลับฐานเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างทางจากกรุงกาฐมาณฑุไปยังพื้นที่น้ำท่วม อย่างไรก็ตาม ทางการตั้งความหวังว่าจะสามารถนำเครื่องขึ้นบินเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้หากสภาพอากาศเปิด
ข้อมูลจาก : abcnews
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