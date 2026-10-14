ไทยพาณิชย์ แจงแล้ว ปมแบงก์พันปลอม โผล่ตู้ ATM ยืนยัน เป็นธนบัตรจริงทุกใบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 10:14 น.
ไทยพาณิชย์ แจงแล้ว ปมแบงก์พันปลอม โผล่ตู้ ATM ยืนยัน เป็นธนบัตรจริงทุกใบ

ไทยพาณิชย์ แจงแล้ว ปมแบงก์พันปลอม โผล่ตู้ ATM ยืนยัน เป็นธนบัตรจริงทุกใบ เผยเป็นธนบัตรคนละรุ่นที่อยู่ในตู้ ก่อนแจ้งให้ลูกค้าทราบแล้ว

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก อีป้า 5.0 V2 ได้แชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าได้กดเงินจากตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นจำนวน 30,000 บาท โดยมีธนบัตร 1,000 บาท เป็นของปลอม 3 ใบ หลังจากใช้ปากกาตรวจธนบัตรของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

คลิปแบงก์พันปลอม
FB/ อีป้า 5.0 V2

ล่าสุดทางธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีพบธนบัตรที่สงสัยว่าเป็นธนบัตรปลอมจากเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 นั้น ทันทีที่ทราบเรื่อง ธนาคารได้ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และดำเนินการตรวจสอบธนบัตรดังกล่าว โดยมีลูกค้าร่วมสังเกตการณ์ตลอดกระบวนการ

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จากผลการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบธนบัตรของธนาคาร ทั้งจากการสัมผัสและการใช้เครื่องตรวจธนบัตร พบว่าธนบัตรทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวเป็นธนบัตรจริง ไม่ใช่ธนบัตรปลอมตามที่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันได้ว่าธนบัตรดังกล่าวไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกับธนบัตรที่ธนาคารบรรจุในเครื่อง ATM ที่ลูกค้าได้ถอนเงินเมื่อ 14 กันยายน 2569 โดยธนาคารได้ชี้แจงผลการตรวจสอบให้ลูกค้ารับทราบแล้ว

ธนาคารขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และขอยืนยันว่าธนาคารมีกระบวนการในการตรวจสอบธนบัตรทุกฉบับในเครื่อง ATM ก่อนนำออกให้บริการลูกค้า ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องค่ะ

แถลงการณ์ชี้แจงจากธนาคารไทยพาณิชย์กรณีคลิปพบธนบัตรปลอม
FB/ อีป้า 5.0 V2

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 10:14 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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