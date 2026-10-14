ร่วมอาลัย เคที่ คทรีน่า อดีตนางเอกลูกครึ่ง ยุค 90 แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 09:49 น.
ร่วมอาลัย เคที่ คทรีน่า อดีตนางเอกลูกครึ่ง ยุค 90 แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ

ร่วมอาลัย เคที่ คทรีน่า อดีตนางเอกลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ยุค 90 แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รัก พร้อมแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าคนบันเทิง เคที่ คทรีน่า กลอส อดีตนางเอกลูกครึ่งไทย–เยอรมัน ยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ มาร์ติน ฟิลลิป กลอส ไปอย่างไม่มีวันกลับ พร้อมเผยกำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ โดยจัดขึ้นที่ วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569

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  • เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำ
  • เวลา 17.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569

  • เวลา 17.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569

  • เวลา 15.00 น. พิธีฌาปนกิจ
ร่วมอาลัย เคที่ คทรีน่า อดีตนางเอกลูกครึ่ง ยุค 90 แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ-1
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์

สำหรับ เคที่ คทรีน่า กลอส เป็นอดีตนักแสดงหญิงลูกครึ่งที่ผู้ชมละครและภาพยนตร์ไทยยุค 90 ยังคงจดจำได้จากผลงานภาพยนตร์เรื่อง อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป รุ่น 2 รวมถึงละครโทรทัศน์เรื่อง อุบัติเหตุ และ กองร้อย 501 ตอน แผ่นดินข้าใครอย่าแตะ ซึ่งออกอากาศทางช่อง 7 เมื่อปี 2544 ผลิตโดยบริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ภายหลังเธอได้ขยายบทบาทจากงานแสดงไปสู่งานดนตรีและงานเบื้องหลังภาพยนตร์ โดยมีส่วนร่วมในงานสร้างภาพยนตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ร่วมอาลัย เคที่ คทรีน่า อดีตนางเอกลูกครึ่ง ยุค 90 แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ-4
ภาพจาก : IG katygrose

ร่วมอาลัย เคที่ คทรีน่า อดีตนางเอกลูกครึ่ง ยุค 90 แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ-3

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ร่วมอาลัย เคที่ คทรีน่า อดีตนางเอกลูกครึ่ง ยุค 90 แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ-5

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อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 09:49 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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