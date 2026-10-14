เปิดประวัติ วิลเลียม แชปแมน หนุ่มถูกเสือขย้ำดับ ที่แท้เคยเป็นนักแสดงเด็ก BBC และ ITV

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 11:00 น.
เปิดประวัติ วิลเลียม แชปแมน หนุ่มถูกเสือขย้ำดับ ที่แท้เคยเป็นนักแสดงเด็ก BBC และ ITV
ภาพจาก : yahoo!news

เปิดประวัติ วิลเลียม แชปแมน (William Chapman) ชายชาวอังกฤษวัย 23 ปี ที่ถูกเสือโคร่งไซบีเรียขย้ำเสียชีวิตภายในสวนสัตว์ Yorkshire Wildlife Park ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2569 ล่าสุดสื่ออังกฤษเปิดเผยว่า เขาเคยเป็นนักแสดงเด็ก มีผลงานละครโทรทัศน์ทาง BBC และ ITV รวมถึงเคยร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด ก่อนที่ครอบครัวและโรงเรียนการแสดงเก่าจะออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไป

ตามรายงานของสำนักข่าว ITV News และ The Independent วิลเลียมเป็นอดีตนักเรียนของ Jackie Palmer Stage School โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงในเมืองไฮวีคอมบ์ (High Wycombe) เขตบักกิงแฮมเชอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเริ่มเรียนการแสดงตั้งแต่อายุประมาณ 4 ขวบ ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงผ่านการคัดเลือกนักแสดงเด็ก

ข้อมูลเกี่ยวกับวัยเด็กของเขาปรากฏอยู่ในบทความชื่อ Auditioning, Acting and Parallel Parking – Random Experiences of a Child Actor and his Mum! ซึ่งแม่ของวิลเลียมเขียนลงบล็อก Rhapsody in Words เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2014 หรือกว่า 12 ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ที่สวนสัตว์

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ประวัติ วิลเลี่ยม ชายถูกเสือกัดเสียชีวิต
แฟ้มภาพ

ขณะนั้นวิลเลียมมีอายุ 12 ปี แม่เล่าว่าลูกชายสนใจด้านการแสดงมาตั้งแต่เด็ก แม้เมื่อโตขึ้นจะไม่ค่อยชอบร้องเพลงหรือเต้นรำเหมือนเดิม แต่ยังคงชื่นชอบการแสดงละคร และผ่านการออดิชันเพื่อรับบทในผลงานหลายประเภท

ผลงานทางโทรทัศน์ที่โดดเด่นคือการรับบท อัลฟี แชปลิน (Alfie Chaplin) ในละครคอมเมดี้ดราม่าเรื่อง May Contain Nuts ซึ่งออกอากาศทางสถานี ITV1 เมื่อปี 2009 จำนวน 2 ตอน เนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่พยายามทำทุกทางเพื่อให้ลูกได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุด

วิลเลียมรับบทเป็นลูกชายของตัวละครที่แสดงโดย เชอร์ลีย์ เฮนเดอร์สัน (Shirley Henderson) นักแสดงหญิงชาวสกอตแลนด์ที่ผู้ชมทั่วโลกรู้จักจากบท เมอร์เทิลจอมคร่ำครวญ (Moaning Myrtle) ในภาพยนตร์ชุด Harry Potter โดยมี ดาร์เรน บอยด์ (Darren Boyd) รับบทเป็นพ่อในละครเรื่องเดียวกัน

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แม่ของวิลเลียมเล่าย้อนถึงวันที่พาลูกชายไปออดิชันบทอัลฟีในกรุงลอนดอน ขณะนั้นเขามีอายุประมาณ 5 ขวบ แม้จะเกิดปัญหาระหว่างเดินทางจนรถยนต์ของครอบครัวถูกลากไปเก็บ แต่ท้ายที่สุดเขาก็ผ่านการคัดเลือกและได้รับบทดังกล่าว ซึ่งถือเป็นผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรก

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ต่อมาในปี 2012 วิลเลียมได้รับบท เอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ (Edward Jenner) ในวัยเด็ก ผ่านรายการเพื่อการศึกษาชุด True Stories ของ BBC Learning โดยเจนเนอร์เป็นแพทย์ชาวอังกฤษที่มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ

นอกจากผลงานทั้งสองเรื่อง แม่ยังเปิดเผยว่าเขาเคยทำงานโฆษณา วิทยุ รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก งานถ่ายภาพให้ Oxford University Press รวมถึงละครเวทีเรื่อง Snow White ที่ Swan Theatre และมีส่วนร่วมในงานถ่ายทำละครเรื่อง Breathless ทาง ITV

อีกหนึ่งประสบการณ์ที่แม่บันทึกไว้คือการได้ร่วมถ่ายทำภาพยนตร์แฟนตาซี Pan (2015) ของ Warner Bros. ในฐานะนักแสดงประกอบ โดยรับบทเป็นเด็กชนเผ่า เขาใช้เวลาถ่ายทำประมาณ 15 วัน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2014 ที่ Cardington Studios ในเขตเบดฟอร์ดเชอร์

วิลเลียมเล่าประสบการณ์ถ่ายทำผ่านบล็อกของแม่ว่า ต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อเดินทางไปสตูดิโอ ใช้เวลาแต่งหน้าและสวมเครื่องแต่งกาย ก่อนเข้าฉากร่วมกับนักแสดงคนอื่น ๆ โดยมีฉากที่ต้องหลบซ่อนจากกลุ่มโจรสลัดใต้พื้นเรือ และได้พบกับ ฮิวจ์ แจ็กแมน (Hugh Jackman) นักแสดงที่รับบทแบล็กเบียร์ดในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

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ภายหลังเกิดเหตุเสียชีวิต Jackie Palmer Stage School ได้เผยแพร่ข้อความไว้อาลัยผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าทางโรงเรียนเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของอดีตนักเรียน พร้อมกล่าวถึงช่วงเวลาที่ได้เห็นวิลเลียมเติบโตทั้งในฐานะบุคคลและนักแสดง และจะจดจำเขาด้วยความรักและความระลึกถึงเสมอ

สำหรับเหตุการณ์ที่ทำให้วิลเลียมเสียชีวิต เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 ตุลาคม 2569 หลังเดินทางไปเที่ยวสวนสัตว์ Yorkshire Wildlife Park ใกล้เมืองดอนคาสเตอร์เพียงลำพัง ก่อนเข้าไปในพื้นที่เลี้ยงเสือโคร่งอามูร์ หรือเสือโคร่งไซบีเรีย ภายในโซน Land of the Tigers

เสือที่เข้าทำร้ายเขามีชื่อว่า อัลไต (Altai) โดยมีคลิปวิดีโอที่เชื่อว่าถูกบันทึกจากโทรศัพท์มือถือของวิลเลียม เผยให้เห็นช่วงเวลาที่เขาเดินเข้าไปใกล้เสือซึ่งกำลังนอนอยู่บนแท่นไม้ ก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้น

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ตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 13.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ชีพเดินทางเข้าช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้ และยืนยันว่าเขาเสียชีวิตภายในพื้นที่เลี้ยงเสือ ส่วนสวนสัตว์อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ทันที

วันที่ 13 ตุลาคม ครอบครัวของวิลเลียมออกแถลงการณ์ผ่านสื่ออังกฤษ โดยกล่าวถึงลูกชายว่าเป็นชายหนุ่มที่เฉลียวฉลาด อบอุ่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมเปิดเผยว่าเขาประสบปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรงมานานหลายปี และได้รับยารักษาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ครอบครัวย้ำว่าการพิจารณาว่าปัญหาสุขภาพจิตหรือยาที่ได้รับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือไม่ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ พร้อมขอให้สาธารณชนเคารพกระบวนการตรวจสอบและหยุดเผยแพร่ภาพหรือคลิปวิดีโอขณะถูกเสือทำร้าย เนื่องจากสร้างความทุกข์ใจให้ครอบครัวอย่างมาก

ขณะเดียวกัน สภาเมืองดอนคาสเตอร์เริ่มสอบสวนด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสวนสัตว์ เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ ส่วน Yorkshire Wildlife Park ยืนยันว่าอัลไตไม่ได้รับบาดเจ็บและจะไม่ถูกการุณยฆาต โดยสวนสัตว์ยังคงปิดให้บริการในวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 11:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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