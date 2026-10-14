เปิดประวัติ วิลเลียม แชปแมน หนุ่มถูกเสือขย้ำดับ ที่แท้เคยเป็นนักแสดงเด็ก BBC และ ITV
เปิดประวัติ วิลเลียม แชปแมน (William Chapman) ชายชาวอังกฤษวัย 23 ปี ที่ถูกเสือโคร่งไซบีเรียขย้ำเสียชีวิตภายในสวนสัตว์ Yorkshire Wildlife Park ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2569 ล่าสุดสื่ออังกฤษเปิดเผยว่า เขาเคยเป็นนักแสดงเด็ก มีผลงานละครโทรทัศน์ทาง BBC และ ITV รวมถึงเคยร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด ก่อนที่ครอบครัวและโรงเรียนการแสดงเก่าจะออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไป
ตามรายงานของสำนักข่าว ITV News และ The Independent วิลเลียมเป็นอดีตนักเรียนของ Jackie Palmer Stage School โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงในเมืองไฮวีคอมบ์ (High Wycombe) เขตบักกิงแฮมเชอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเริ่มเรียนการแสดงตั้งแต่อายุประมาณ 4 ขวบ ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงผ่านการคัดเลือกนักแสดงเด็ก
ข้อมูลเกี่ยวกับวัยเด็กของเขาปรากฏอยู่ในบทความชื่อ Auditioning, Acting and Parallel Parking – Random Experiences of a Child Actor and his Mum! ซึ่งแม่ของวิลเลียมเขียนลงบล็อก Rhapsody in Words เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2014 หรือกว่า 12 ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ที่สวนสัตว์
ขณะนั้นวิลเลียมมีอายุ 12 ปี แม่เล่าว่าลูกชายสนใจด้านการแสดงมาตั้งแต่เด็ก แม้เมื่อโตขึ้นจะไม่ค่อยชอบร้องเพลงหรือเต้นรำเหมือนเดิม แต่ยังคงชื่นชอบการแสดงละคร และผ่านการออดิชันเพื่อรับบทในผลงานหลายประเภท
ผลงานทางโทรทัศน์ที่โดดเด่นคือการรับบท อัลฟี แชปลิน (Alfie Chaplin) ในละครคอมเมดี้ดราม่าเรื่อง May Contain Nuts ซึ่งออกอากาศทางสถานี ITV1 เมื่อปี 2009 จำนวน 2 ตอน เนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่พยายามทำทุกทางเพื่อให้ลูกได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุด
วิลเลียมรับบทเป็นลูกชายของตัวละครที่แสดงโดย เชอร์ลีย์ เฮนเดอร์สัน (Shirley Henderson) นักแสดงหญิงชาวสกอตแลนด์ที่ผู้ชมทั่วโลกรู้จักจากบท เมอร์เทิลจอมคร่ำครวญ (Moaning Myrtle) ในภาพยนตร์ชุด Harry Potter โดยมี ดาร์เรน บอยด์ (Darren Boyd) รับบทเป็นพ่อในละครเรื่องเดียวกัน
แม่ของวิลเลียมเล่าย้อนถึงวันที่พาลูกชายไปออดิชันบทอัลฟีในกรุงลอนดอน ขณะนั้นเขามีอายุประมาณ 5 ขวบ แม้จะเกิดปัญหาระหว่างเดินทางจนรถยนต์ของครอบครัวถูกลากไปเก็บ แต่ท้ายที่สุดเขาก็ผ่านการคัดเลือกและได้รับบทดังกล่าว ซึ่งถือเป็นผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรก
ต่อมาในปี 2012 วิลเลียมได้รับบท เอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ (Edward Jenner) ในวัยเด็ก ผ่านรายการเพื่อการศึกษาชุด True Stories ของ BBC Learning โดยเจนเนอร์เป็นแพทย์ชาวอังกฤษที่มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ
นอกจากผลงานทั้งสองเรื่อง แม่ยังเปิดเผยว่าเขาเคยทำงานโฆษณา วิทยุ รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก งานถ่ายภาพให้ Oxford University Press รวมถึงละครเวทีเรื่อง Snow White ที่ Swan Theatre และมีส่วนร่วมในงานถ่ายทำละครเรื่อง Breathless ทาง ITV
อีกหนึ่งประสบการณ์ที่แม่บันทึกไว้คือการได้ร่วมถ่ายทำภาพยนตร์แฟนตาซี Pan (2015) ของ Warner Bros. ในฐานะนักแสดงประกอบ โดยรับบทเป็นเด็กชนเผ่า เขาใช้เวลาถ่ายทำประมาณ 15 วัน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2014 ที่ Cardington Studios ในเขตเบดฟอร์ดเชอร์
วิลเลียมเล่าประสบการณ์ถ่ายทำผ่านบล็อกของแม่ว่า ต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อเดินทางไปสตูดิโอ ใช้เวลาแต่งหน้าและสวมเครื่องแต่งกาย ก่อนเข้าฉากร่วมกับนักแสดงคนอื่น ๆ โดยมีฉากที่ต้องหลบซ่อนจากกลุ่มโจรสลัดใต้พื้นเรือ และได้พบกับ ฮิวจ์ แจ็กแมน (Hugh Jackman) นักแสดงที่รับบทแบล็กเบียร์ดในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย
นาทีชีวิต ชายปีนกรงเสือถูกขย้ำลากร่างดับคาที่ สั่งอพยพปิดพื้นที่ด่วน
ภายหลังเกิดเหตุเสียชีวิต Jackie Palmer Stage School ได้เผยแพร่ข้อความไว้อาลัยผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าทางโรงเรียนเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของอดีตนักเรียน พร้อมกล่าวถึงช่วงเวลาที่ได้เห็นวิลเลียมเติบโตทั้งในฐานะบุคคลและนักแสดง และจะจดจำเขาด้วยความรักและความระลึกถึงเสมอ
สำหรับเหตุการณ์ที่ทำให้วิลเลียมเสียชีวิต เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 ตุลาคม 2569 หลังเดินทางไปเที่ยวสวนสัตว์ Yorkshire Wildlife Park ใกล้เมืองดอนคาสเตอร์เพียงลำพัง ก่อนเข้าไปในพื้นที่เลี้ยงเสือโคร่งอามูร์ หรือเสือโคร่งไซบีเรีย ภายในโซน Land of the Tigers
เสือที่เข้าทำร้ายเขามีชื่อว่า อัลไต (Altai) โดยมีคลิปวิดีโอที่เชื่อว่าถูกบันทึกจากโทรศัพท์มือถือของวิลเลียม เผยให้เห็นช่วงเวลาที่เขาเดินเข้าไปใกล้เสือซึ่งกำลังนอนอยู่บนแท่นไม้ ก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 13.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ชีพเดินทางเข้าช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้ และยืนยันว่าเขาเสียชีวิตภายในพื้นที่เลี้ยงเสือ ส่วนสวนสัตว์อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ทันที
วันที่ 13 ตุลาคม ครอบครัวของวิลเลียมออกแถลงการณ์ผ่านสื่ออังกฤษ โดยกล่าวถึงลูกชายว่าเป็นชายหนุ่มที่เฉลียวฉลาด อบอุ่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมเปิดเผยว่าเขาประสบปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรงมานานหลายปี และได้รับยารักษาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวย้ำว่าการพิจารณาว่าปัญหาสุขภาพจิตหรือยาที่ได้รับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือไม่ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ พร้อมขอให้สาธารณชนเคารพกระบวนการตรวจสอบและหยุดเผยแพร่ภาพหรือคลิปวิดีโอขณะถูกเสือทำร้าย เนื่องจากสร้างความทุกข์ใจให้ครอบครัวอย่างมาก
ขณะเดียวกัน สภาเมืองดอนคาสเตอร์เริ่มสอบสวนด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสวนสัตว์ เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ ส่วน Yorkshire Wildlife Park ยืนยันว่าอัลไตไม่ได้รับบาดเจ็บและจะไม่ถูกการุณยฆาต โดยสวนสัตว์ยังคงปิดให้บริการในวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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