หลุดหนังสือ สตง. ถึงไทยพีบีเอส เบรกเสนอข่าว ตึก สตง. ถล่ม
กลายเป็นประเด็นร้อนด้านเสรีภาพสื่อ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 มีการเผยแพร่หนังสือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2569 ส่งถึงประธานกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส ในหัวข้อ “ขอความอนุเคราะห์ให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในสังกัด” ภายหลังรายการ “ตรงประเด็น” นำเสนอเนื้อหาย้อนรอยเหตุการณ์อาคารสำนักงาน สตง. แห่งใหม่พังถล่ม ในช่วงใกล้ครบรอบ 1 ปี
หนังสือฉบับดังกล่าวอ้างถึงรายการตรงประเด็นที่ออกอากาศทางไทยพีบีเอสผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และยูทูบไลฟ์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งนำเสนอเนื้อหาย้อนความทรงจำเหตุการณ์ใกล้ครบรอบ 1 ปี ของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สตง. แห่งใหม่ที่พังถล่ม
สาระสำคัญระบุว่า สตง. เห็นว่าการตั้งคำถามของผู้สื่อข่าวในรายการอาจมีลักษณะเป็นการชี้นำสังคม ทำให้ประชาชนผู้รับข่าวสารเข้าใจข้อเท็จจริงไปในทางใดทางหนึ่ง แม้ในชั้นนี้อาจจะยังไม่อาจคลี่คลายเกินจากข้อเท็จจริง หรือบิดเบือนจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานก็ตาม
จึงขอความอนุเคราะห์ให้ประธานบอร์ดกำชับ กำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าว ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ รวมถึงการผลิตและเผยแพร่รายการ ให้ติดตามและนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน ยึดจรรยาบรรณและจริยธรรมของวิชาชีพในความเป็นกลาง และไม่ควรนำเสนอข่าวในลักษณะที่เป็นการชี้นำประชาชน พร้อมแนบอินโฟกราฟิกความคืบหน้ากรณีอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทรุดตัวจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวไปด้วย
เอกสารฉบับนี้ถูกนำมาเผยแพร่ในจังหวะที่ทั้งสองหน่วยงานกำลังเผชิญหน้ากัน หลังเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา มณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทำหนังสือถึงบอร์ดไทยพีบีเอส แจ้งผลตรวจสอบการใช้จ่ายเงินช่วงปีงบประมาณ 2565 ถึง 2568 วงเงินรวมกว่า 5,094 ล้านบาท โดยพบข้อบกพร่องเรื่องการจ้างผลิตรายการและการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกร พร้อมให้ดำเนินการกับผู้อำนวยการและผู้เกี่ยวข้อง และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายรวม 85.22 ล้านบาท ภายใน 120 วัน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด สตง. นัดแถลงผลการตรวจสอบไทยพีบีเอสในวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 11.00 น. ขณะที่ไทยพีบีเอสนัดแถลงชี้แจงในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น.
ขณะเดียวกัน หนังสือฉบับเดือนมีนาคมเริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง โดยสรกล อดุลยานนท์ หรือหนุ่มเมืองจันท์ นักเขียนและคอลัมนิสต์ ตั้งคำถามถึงความเร่งรัดในการเรียกให้ไทยพีบีเอสชดใช้เงิน ขณะที่คดีอาคาร สตง. มูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาทที่ถล่มลงมา ผ่านไปกว่า 1 ปี 7 เดือนแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครต้องรับผิดชอบ
ทั้งนี้ เหตุอาคารสำนักงาน สตง. แห่งใหม่ย่านจตุจักรถล่มเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 จากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางในเมียนมา เป็นโศกนาฏกรรมที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายสิบราย และยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบจนถึงปัจจุบัน
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