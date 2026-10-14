ผลชันสูตร ฮลุน โซโล่ ไม่พบรอยทำร้าย-สารเสพติด แต่ยังสรุปสาเหตุไม่ได้
พี่ชายเผยผลชันสูตร ‘ฮลุน โซโล่’ จากจอร์เจีย ไม่พบรอยทำร้ายและสารเสพติด ยังสรุปสาเหตุเสียชีวิตไม่ได้ ครอบครัวยันไม่เพิกเฉย-ตามเรื่องให้ถีงที่สุด
จากกรณีการเสียชีวิตของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ล่าสุด พี่มอส พี่ชายของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคนดัง ชี้แจงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิต ณ ประเทศจอร์เจีย ระบุว่า
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ครอบครัวยังคงติดตามสอบถามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องฮลุน เราไม่เคยนิ่งนอนใจหรือเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ และยังคงรอคอยคำตอบที่ชัดเจนมาโดยตลอด
ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของ นายบวรทัต เป็งสุข (ฮลุน โซโล่) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลชันสูตรทางการแพทย์และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผลชันสูตรทางการแพทย์ระบุว่า ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย ส่วนผลตรวจทางเคมีและพิษวิทยาจากเลือด พบสาร Ethyl alcohol ในความเข้มข้นร้อยละ 0.33 โดยไม่พบ Methyl alcohol, Isopropyl alcohol หรือ acetone
นอกจากนี้ ผลตรวจสารเสพติด สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท รวมถึงสารกำจัดแมลงกลุ่ม organochlorine และ organophosphorus ให้ผลเป็นลบ หรือไม่พบสารดังกล่าวตามรายการที่ตรวจ
อย่างไรก็ตาม ทางการจอร์เจียยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของน้องได้ในขณะนี้ โดยจะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนทางอาญาให้ครบถ้วนก่อน จึงจะสามารถสรุปผลได้ต่อไป
2. ความคืบหน้าเกี่ยวกับสิ่งของส่วนตัวของน้อง
ขณะนี้ ทางการจอร์เจียยังไม่สามารถส่งมอบสิ่งของส่วนตัวของน้องคืนให้แก่ครอบครัวได้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญา โดยเมื่อสามารถรับสิ่งของคืนได้แล้ว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จะเดินทางไปรับสิ่งของดังกล่าวด้วยตนเอง และจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจีย
จนถึงวันนี้ สิ่งที่ครอบครัวยังคงรอคอยคือ ความชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง และข้อสรุปจากกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการ
ครอบครัวเข้าใจว่ากระบวนการทางกฎหมายอาจต้องใช้เวลา แต่การที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ย่อมเป็นสิ่งที่ครอบครัวยังคงกังวลและต้องการคำตอบ เราจึงยังคงติดตามสอบถามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนที่สุด
ขอยืนยันอีกครั้งว่า ครอบครัวไม่ได้เพิกเฉย ไม่ได้นิ่งนอนใจ และไม่ได้หยุดติดตามเรื่องนี้ เพียงแต่กระบวนการสืบสวนสอบสวนยังอยู่ภายใต้การดำเนินการของทางการจอร์เจีย ซึ่งครอบครัวยังคงรอรับทราบความคืบหน้าและข้อสรุปอย่างเป็นทางการ
หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ครอบครัวจะนำมาแจ้งให้ทุกคนทราบตามข้อเท็จจริงต่อไป
ขอบคุณทุกคนที่ยังคงห่วงใย ส่งกำลังใจ และติดตามเรื่องราวของน้องฮลุนมาโดยตลอดครับ”
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