ว่อนโซเชียล! นักเรียนสาว นัดเคลียร์ปมผู้ชาย ก่อนจิกหัวตบ บังคับกราบเท้าขอโทษ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 09:22 น.
ว่อนโซเชียล! นักเรียนสาว นัดเคลียร์ปมผู้ชาย ก่อนจิกหัวตบ บังคับกราบเท้าขอโทษ

ว่อนโซเชียล! กลุ่มลำปางแชร์คลิป นักเรียนสาว นัดเคลียร์ปมผู้ชาย ขอให้เลิกติดต่อ-บล็อกโซเชียล ก่อนจิกหัวตบ บังคับกราบเท้าขอโทษ

เพจเฟซบุ๊ก ข่าวด่วนนครลำปาง รายงานว่า มีการแชร์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ 5 นาที ผ่านกลุ่ม LINE OpenChat เผยภาพกลุ่มวัยรุ่นหญิงนัดพูดคุยเคลียร์ปัญหาส่วนตัว ก่อนเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นการทะเลาะวิวาท มีทั้งจิกผม ตบตี และเรียกร้องให้อีกฝ่ายขอโทษถึงขั้นกราบเท้า

จากข้อมูลอ้างว่าหญิงวัยรุ่นสวมเสื้อสีเหลือง ซึ่งถูกระบุว่าเป็นนักเรียนมัธยมของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองลำปาง เผชิญหน้ากับหญิงวัยรุ่นอีกฝ่ายที่สวมชุดนักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวะแห่งหนึ่ง โดยมีหญิงวัยรุ่นคนอื่นอยู่ในเหตุการณ์ด้วย

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โดยสาเหตุคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับชายรายหนึ่ง ซึ่งอีกฝ่ายไม่พอใจที่อีกฝ่ายเข้าไปเกี่ยวข้องกับชายคนดังกล่าว และมีการเรียกร้องให้อีกฝ่ายบล็อกเฟซบุ๊กและยุติการติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงยังไม่มีการยืนยันจากผู้เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจากผู้เผยแพร่คลิประบุว่าช่วงแรกมีการท้าทายกัน แต่ฝ่ายหนึ่งต้องการขอโทษเพื่อให้เรื่องจบ ทว่าสถานการณ์กลับบานปลาย มีการจิกผมและตบตี พร้อมกดดันให้อีกฝ่ายขอโทษและกราบเท้า ก่อนที่ท้ายที่สุดจะมีการยกมือไหว้และแยกย้ายกันไป

คลิปดังกล่าวถูกส่งต่อในโลกออนไลน์และกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัว โดยขณะนี้ยังต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุ วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ และตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 09:22 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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