ท่านอ่อง ได้วันผ่าตัด ‘เนื้องอกในสมอง’ แล้ว ลั่น ขอฝากชีวิตไว้ในมือทีมแพทย์มาเลเซีย
ท่านอ่อง อัปเดตอาการล่าสุด แจ้งข่าวดีได้วันผ่าตัด ‘เนื้องอกในสมอง’ แล้ว ลั่น ขอฝากชีวิตนี้ไว้ในมือทีมแพทย์มาเลเซีย
ความคืบหน้าอาการป่วยล่าสุดของ ท่านอ่อง นายแพทย์ จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ พระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โพสต์ข้อความอัปเดตอาการป่วยผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยท่านอ่องเผยข่าวดีว่า ขณะนี้ได้นัดวันเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองแล้ว พร้อมฝากชีวิตและควมไว้วางใจให้กับทีมแพทย์มาเลเซีย
“ย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่า ๆ กันอีกครั้งครับ อย่างที่ผมเคยบอกไว้ ผมจะยังคงแชร์ความรู้ทางการแพทย์และเนื้อหาวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไปครับ ถึงช่วงนี้สุขภาพจะยังไม่เอื้อให้ทำคอนเทนต์ใหม่ ๆ แต่ผมก็ยังมีวิดีโอเก่า ๆ ที่มีประโยชน์อีกเพียบเลยครับ
ขออัปเดตอาการกันสักนิดนะครับ ตอนนี้ผมได้นัดวันผ่าตัดเปิดเข้าไปเอาเนื้องอกในสมองออกเรียบร้อยแล้วครับ ชีวิตมันคือเรื่องของความเชื่อใจ และหลังจากได้พูดคุยกับทีมศัลยแพทย์ชาวมาเลเซียที่ดูแลผมอยู่หลายครั้ง ผมก็ตัดสินใจฝากชีวิตและความไว้วางใจไว้ในมือพวกเขาครับ ทีมนี้มีแนวทางการรักษาที่ดี และเตรียมตัวกันอย่างละเอียดรอบคอบมาก
นี่เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตผมเลยครับ และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ผมจดบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเอาไว้ มีหลายเรื่องที่ทั้งเหลือเชื่อและคาดไม่ถึงมาก ๆ บางทีสักวันหนึ่งผมอาจจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับ
เอาล่ะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคข้ออักเสบจากการอักเสบชนิดหนึ่งที่เรียกว่า โรคเกาต์ (Gout) กันครับ ผมทำสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ที่ทั้งสนุกและสมจริงเอาไว้ให้ดู น่าจะถูกใจกันครับ เราจะมาคุยกันถึงอันตรายของการกินดื่มแบบจัดหนัก รวมถึงอาหารประเภทไหนที่อาจกระตุ้นให้เกาต์กำเริบหรือเกิดอาการปวดข้อเฉียบพลันได้
ส่วนน้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ อย่าลืมนะครับว่า วิธีที่แม่นยำที่สุดในการวินิจฉัยผู้ป่วยเกาต์คืออะไร? คำตอบคือ การเจาะข้อเพื่อนำน้ำไขข้อไปตรวจวิเคราะห์ (Arthrocentesis with synovial fluid analysis) ครับ
ผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกเรื่อย ๆ เมื่อใกล้ถึงวันผ่าตัดนะครับ ขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดี ๆ ครับ”
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อ้างอิงจาก : FB Chakriwat Vivacharawongse