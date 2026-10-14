คลิปเวทีเดือด “เนเน่ รอยัล” แจม Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์ โซโล่กีตาร์ไฟลุก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 08:51 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 08:54 น.
คลิปเวทีเดือด “เนเน่ รอยัล” แจม Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์ โซโล่กีตาร์ไฟลุก

เนเน่ รอยัล แชมป์ America’s Got Talent 2026 สานฝันขึ้นเวทีร่วมกับ Avenged Sevenfold วงเมทัลขวัญใจ โชว์ร้องเพลงและโซโล่กีตาร์ในคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ พร้อมเผยคลิปการแสดงยาว 13 นาทีให้แฟนเพลงได้ชม

เนเน่ รอยัล (Nene Royal) หรือ รัตติกานต์ อำลอย (น้องแพรว) นักร้องและมือกีตาร์ชาวไทยวัย 16 ปี เจ้าของแชมป์ America’s Got Talent 2026 ได้ขึ้นแสดงร่วมกับวง Avenged Sevenfold วงเฮฟวีเมทัลชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา ในคอนเสิร์ตที่ Singapore Indoor Stadium ประเทศสิงคโปร์ เมื่อคืนวันที่ 13 ตุลาคม 2569 หลังจากทำหน้าที่ศิลปินเปิดคอนเสิร์ตด้วยเพลงร็อก 5 เพลง ก่อนกลับขึ้นเวทีอีกครั้งเพื่อร่วมร้องและเล่นกีตาร์กับสมาชิกวงต่อหน้าแฟนเพลง

ช่วงการแสดงของ Avenged Sevenfold วงได้เชิญเนเน่ขึ้นมาร่วมเล่นถึง 2 เพลง ได้แก่ Bat Country และ Unholy Confessions โดยเธอรับหน้าที่ทั้งร้องเพลงและเล่นกีตาร์ร่วมกับสมาชิกวงอย่างคล่องแคล่ว พร้อมโชว์ลีลาการโซโล่กีตาร์ที่แฟนเพลงคุ้นเคยจากเวที AGT 2026

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ภาพจากคลิปการแสดงเผยให้เห็นเนเน่ยืนเล่นกีตาร์เคียงข้างสมาชิกวง Avenged Sevenfold ขณะที่แฟนเพลงด้านล่างเวทีต่างยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพ บางส่วนชูมือและขยับตัวตามจังหวะดนตรี โดยเฉพาะช่วงที่เนเน่โซโล่กีตาร์และเล่นประสานกับสมาชิกวง

หลังจบคอนเสิร์ต เฟซบุ๊กเพจ Nene Royal ได้เผยแพร่ คลิปการแสดงร่วมกับ Avenged Sevenfold ความยาวประมาณ 13 นาที พร้อมเขียนข้อความว่า “Thank you very much A7X I love you” หรือ “ขอบคุณมาก ๆ นะ A7X ฉันรักพวกคุณ” โดย A7X เป็นชื่อย่อที่แฟนเพลงใช้เรียกวง Avenged Sevenfold

เนเน่ รอยัล กับ Avenged Sevenfold
FB/Nene Royal

ก่อนหน้านั้น เนเน่ได้ขึ้นแสดงในฐานะศิลปินเปิดคอนเสิร์ต (Opening Act) โดยจัดเต็มเพลงร็อกและเมทัลทั้งหมด 5 เพลง ได้แก่ Hysteria ของ Muse, Black Hole Sun ของ Soundgarden, Killing in the Name ของ Rage Against the Machine, I-E-A-I-A-I-O ของ System of a Down และ Zombie ของ The Cranberries ซึ่งเป็นเพลงที่เคยทำให้เธอได้รับความสนใจอย่างมากจากการประกวด AGT

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เนเน่ รอยัล แชมป์ Americas Got Talent 2026 สานฝันขึ้นเวทีร่วมกับ Avenged Sevenfold
FB/Nene Royal

สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของทัวร์ Avenged Sevenfold Asia Tour 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่ Singapore Indoor Stadium เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2569 และเป็นการกลับมาแสดงที่สิงคโปร์ของวงในรอบ 11 ปี โดยมี Midas Promotions และ Shaw Live Entertainment เป็นผู้จัดงาน

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เนเน่ รอยัล แชมป์ Americas Got Talent 2026
FB/Nene Royal

เนเน่ หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย เป็นนักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ต เพิ่งคว้าแชมป์ America’s Got Talent ฤดูกาลที่ 21 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลังผ่านการแข่งขันด้วยการร้องเพลงร็อกควบคู่กับการเล่นกีตาร์ไฟฟ้า โดยเฉพาะเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งทำให้เธอเป็นผู้เข้าแข่งขันชาวไทยคนแรกที่ชนะรายการนี้

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เนเน่ รอยัล ขึ้นเวทีร่วมกับ Avenged Sevenfold
FB/Nene Royal

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้จัดคอนเสิร์ตในสิงคโปร์ได้ประกาศเชิญเนเน่มาเป็นศิลปินเปิดให้ Avenged Sevenfold ก่อนจะได้ร่วมแสดงกับวงจริง ๆ ในวันที่ 13 ตุลาคม ถือเป็นโอกาสที่เธอได้เล่นเพลงร่วมกับวงเมทัลที่ชื่นชอบ หลังเพิ่งคว้าแชมป์การแข่งขันระดับนานาชาติมาได้ไม่ถึงหนึ่งเดือน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2569 08:51 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2569 08:54 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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