ช็อก ดารารุ่นใหญ่คลั่ง พยายามเปิดประตูเครื่องบิน กลางอากาศ กัดแอร์โฮสเตสบาดเจ็บ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 14:11 น.
ช็อก ดารารุ่นใหญ่คลั่ง พยายามเปิดประตูเครื่องบิน กลางอากาศ กัดแอร์โฮสเตสบาดเจ็บ
Selma Blair leaves court on Monday, Oct. 12, 2026, in New York after her arraignment on charges of injuring two flight attendants during a cross-country flight. (AP Photo/Ryan Murphy)

เป็นข่าวใหญ่สะเทือนฮอลลีวูด เซลมา แบลร์ (Selma Blair) นักแสดงหญิงวัย 54 ปี เจ้าของผลงาน Cruel Intentions, Legally Blonde และ Hellboy ถูกจับกุมหลังเกิดเหตุวุ่นวายบนเที่ยวบินเดลตา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 938 จากลอสแอนเจลิสไปยังสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี นครนิวยอร์ก เมื่อช่วงดึกวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น

ตามข้อมูลของตำรวจการท่าเรือแห่งนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ 2 ราย รายหนึ่งถูกกัด อีกรายมีบาดแผลฉีกขาด และถูกนำส่งโรงพยาบาล 1 ราย ขณะที่แหล่งข่าวฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเปิดเผยว่า ลูกเรือจำเป็นต้องควบคุมตัวนักแสดงตัวแม่ไว้ตลอดเที่ยวบิน

ส่วนจุดเริ่มต้นของเหตุวุ่นว่ย สื่อต่างประเทศรายงานว่าเธอพยายามเปิดประตูเครื่องบินขณะอยู่กลางอากาศ

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เทปบันทึกเสียงการสื่อสารกับหอบังคับการบินเผยให้เห็นความชุลมุนบนเครื่อง โดยนักบินขอให้มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รออยู่ที่หลุมจอด เพราะมีทั้งอาการเลือดกำเดาไหลและรอยกัด แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้รถพยาบาล พร้อมแจ้งว่าผู้โดยสารที่ก่อเหตุดูเหมือนจะเอาศีรษะกระแทกผนังกั้นห้องโดยสาร จึงอาจต้องให้ตรวจร่างกายด้วยเช่นกัน

Selma Blair leaves court on Monday, Oct. 12, 2026, in New York after her arraignment on charges of injuring two flight attendants during a cross-country flight. (AP Photo/Ryan Murphy)

เมื่อเครื่องลงจอด ตำรวจการท่าเรือและเจ้าหน้าที่เอฟบีไอเข้าระงับเหตุทันที โดยเอฟบีไอกำลังตรวจสอบว่าเข้าข่ายการทำร้ายร่างกายบนอากาศยานหรือไม่ จากนั้นแบลร์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจาเมกาเพื่อประเมินอาการ ระหว่างอยู่บนรถพยาบาล เธอเตะเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเมื่อถึงโรงพยาบาลก็ทำร้ายพยาบาลอีกราย

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ด้านทนายความของเซลมาชี้แจงสั้นๆ ว่า “เซลมาประสบภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา เมื่อเครื่องลงจอดเธอได้รับการดูแลทางการแพทย์ทันที และขณะนี้อาการคงที่แล้ว” โดยไม่ขยายความว่าภาวะดังกล่าวคืออะไร

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เดลตา แอร์ไลน์ แถลงว่าไม่ยอมรับพฤติกรรมก่อกวนหรือผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด เพราะความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ

ความคืบหน้าล่าสุด สื่อสหรัฐรายงานว่าเซลมาถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายในระดับที่สอง ก่อนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักประกัน ทั้งนี้คดียังอยู่ในชั้นต้นของกระบวนการ ผู้ถูกกล่าวหายังได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

Selma Blair leaves court on Monday, Oct. 12, 2026, in New York after her arraignment on charges of injuring two flight attendants during a cross-country flight. (AP Photo/Ryan Murphy)

สำหรับเซลมา แบลร์ เป็นนักแสดงที่เปิดเผยต่อสาธารณะมาตลอดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือ MS ซึ่งได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี 2561 เคยร่วมแข่งขันรายการ Dancing with the Stars ในปี 2565 และเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิคนพิการในสหรัฐอย่างต่อเนื่อง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 14:11 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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