อาลัย อาร์เจ มิตตี จาก Breaking Bad เสีย ชีวิตในวัย 34 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 08:14 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 08:14 น.
อาลัย อาร์เจ มิตตี จาก Breaking Bad เสีย ชีวิตในวัย 34 ปี

วงการบันเทิงทั่วโลกร่วมไว้อาลัย อาร์เจ มิตตี (RJ Mitte) นักแสดงชาวอเมริกันผู้โด่งดังจากบทวอลเตอร์ ไวต์ จูเนียร์ หรือฟลินน์ ลูกชายของตัวละครเอกในซีรีส์ Breaking Bad เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 ที่เมืองบราวน์สวิลล์ รัฐเท็กซัส ด้วยวัยเพียง 34 ปี

เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต ฌอน ไรลีย์ ตัวแทนของนักแสดง ออกแถลงการณ์ว่า “ด้วยความเศร้าสลดอย่างสุดซึ้ง เราขอแจ้งข่าวการจากไปอันน่าเศร้าของ อาร์เจ มิตตี นักแสดง นักการกุศล และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการผู้มุ่งมั่น

การที่เขาหยิบประสบการณ์จริงของการใช้ชีวิตกับภาวะสมองพิการมาใส่ในบทบาท ทำให้ตัวละครมีความสมจริง และทำให้เขาสร้างพื้นที่สื่อสารเรื่องการตระหนักรู้และการโอบรับความแตกต่างของคนพิการขึ้นมาได้”

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สำหรับเส้นทางของมิตตี เขาเกิดที่เมืองแจ็กสัน รัฐมิสซิสซิปปี ได้รับบาดเจ็บทางสมองตั้งแต่แรกเกิดและได้รับการรับเลี้ยงในเวลาต่อมา ก่อนได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองพิการตั้งแต่ยังเล็ก กระทั่งได้รับบทวอลต์ จูเนียร์ ซึ่งเป็นตัวละครที่มีภาวะเดียวกัน ในซีรีส์ของวินซ์ กิลลิแกน ที่ออกอากาศทางช่อง AMC

FILE – “Breaking Bad” cast members RJ Mitte, from left, Bryan Cranston, Anna Gunn and Aaron Paul pose at a premiere screening to celebrate the final episodes of the television series at Sony Pictures Studios on July 24, 2013 in Los Angeles. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)

Breaking bad ถูกยกให้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล โดยเขาแสดงครบทั้ง 5 ซีซัน ประกบไบรอัน แครนสตัน และแอนนา กันน์

ผลงานชิ้นนี้ทำให้อาร์เจคว้ารางวัลสมาคมนักแสดงอเมริกันสาขาการแสดงยอดเยี่ยมของนักแสดงกลุ่มในซีรีส์ดรามาเมื่อปี 2557 จากซีซันสุดท้ายของเรื่อง และในปีเดียวกันยังได้รับรางวัล SAG-AFTRA Howard Russell Award ซึ่งตั้งชื่อตามนักแสดงพิการคนแรกที่คว้ารางวัลออสการ์ นอกจากนี้เขายังมีผลงานในซีรีส์ Switched at Birth รวมถึงภาพยนตร์ The Oak Room และ The Guardians of Justice

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บทบาทที่สำคัญไม่แพ้งานแสดงคือการเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการ มิตตีทำหน้าที่ทูตให้องค์กร United Cerebral Palsy และ Shriners Children’s พร้อมเป็นประธานมูลนิธิของตัวเองในชื่อ Mitte Foundation ซึ่งทำงานผลักดันให้สังคมเลิกเหมารวมคนพิการ และเรียกร้องให้ฮอลลีวูดเปิดพื้นที่ให้นักแสดงพิการมากขึ้น

ก่อนการจากไป อาร์เจยังอยู่ในช่วงโปรโมตภาพยนตร์เรื่องใหม่ Talking to Strangers และเพิ่งออกรายการพอดแคสต์เมื่อไม่กี่วันก่อน โดยเล่าย้อนถึงการแคสติงเข้า Breaking Bad ว่าเป็นหนึ่งในการออดิชันที่ยาวนานที่สุดในชีวิต และตัวเขาเป็นนักแสดงหลักคนสุดท้ายที่ได้เข้าร่วมทีม

FILE – Aaron Paul, from left, Anna Gunn, Bryan Cranston, Betsy Brandt, Jesse Plemons, Laura Fraser and RJ Mitte pose in the press room with the award for outstanding drama series for “Breaking Bad” at the 66th Annual Primetime Emmy Awards at the Nokia Theatre L.A. Live, Aug. 25, 2014, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

ด้านเพื่อนร่วมงานต่างแสดงความอาลัย โดยแอรอน พอล และดีน นอร์ริส ร่วมโพสต์ไว้อาลัย ซึ่งนอร์ริสที่รับบทแฮงก์ ชเรเดอร์ ลุงของวอลต์ จูเนียร์ ระบุว่าแม้ในเรื่องจะไม่ได้เป็นลูกของตน แต่ตนคอยดูแลเขามาตลอดตั้งแต่ยังเป็นเด็กในกองถ่าย และเขาเป็นชายหนุ่มที่น่ารักมาก

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต และยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 08:14 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 08:14 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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