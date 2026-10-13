พ่อแม่ใจเหี้ยม รำคาญเสียงร้อง จับลูก 8 เดือน เขย่าจนสลบ ผ้าปิดหน้าจนขาดอากาศ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 14:01 น.
พ่อแม่ใจเหี้ยม รำคาญเสียงร้อง จับลูก 8 เดือน เขย่าจนสลบ ผ้าปิดหน้าจนขาดอากาศ

แม่รำคาญเสียงร้องเอาผ้าอุดหน้าจับนอนคว่ำ พ่อเตือนระวังติดคุกแต่ไม่ห้าม ซ้ำสั่งโบกแท็กซี่อ้างประหยัดเงิน แฉทารุณตั้งแต่เดือนแรก เขย่าจนสลบ ปิดปากจมูกซ้ำซาก

ศาลสิงคโปร์ไต่สวนคดีสะเทือนใจ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 โคลอี กาน ซือเสวียน วัย 23 ปี กับ นีโอ เจียหมิง วัย 27 ปี ให้การรับสารภาพหลายข้อหา ทั้งการทารุณกรรม ปล่อยปละละเลยจนทำให้น้องเทรเวอร์ ลูกชายวัย 8 เดือนเสียชีวิต

ย้อนเหตุสลดเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่ 1 กันยายน 2567 กานเกิดความหงุดหงิดที่ลูกร้องไห้ไม่หยุด ตัดสินใจใช้ผ้าห่มกดทับใบหน้าทารกซ้ำหลายครั้ง เจียหมิง สามี อยู่ในห้องด้วย ไม่ห้าม เพียงเอ่ยปากทักท้วงว่าอาจทำให้ลูกตาย ทั้งเตือนเรื่องโทษจำคุก กานไม่ฟังเสียงเตือน ยังคงใช้ผ้าอุดหน้าลูก ก่อนจับนอนคว่ำหน้าลงบนเตียงแล้วเข้านอนตามปกติ

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เวลาประมาณ 23.30 น. เจียหมิงพบว่าลูกหยุดหายใจ ร่างกายเริ่มเย็นเฉียบ ทั้งคู่พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ทว่าผู้เป็นพ่อกลับสั่งให้กานเรียกรถแท็กซี่พาไปโรงพยาบาลแทนการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน เพียงเพราะไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย

ทารกน้อยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา ผลชันสูตรระบุว่าการอุดกั้นทางเดินหายใจ หรือการจัดท่านอนคว่ำหน้า ส่งผลให้ทารกขาดอากาศหายใจ

ผลการสอบสวนเผยเบื้องหลังอันโหดร้าย ทั้งสองลงมือทำร้ายลูกมาตั้งแต่ทารกอายุได้เพียงเดือนเศษ มักเขย่าตัวเด็กอย่างรุนแรงจนหมดสติเพื่อสั่งให้หยุดร้องไห้ จนลูกต้องเข้าโรงพยาบาลช่วงต้นปี 2567 กานยังลงมือทุบตีจนมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย เจียหมิงเองมักใช้มือปิดปาก ปิดจมูกลูกจนหมดสติ กานจึงเลียนแบบพฤติกรรมนี้เรื่อยมา

สถาบันสุขภาพจิตประเมินสภาพจิตใจของกาน พบว่าไม่มีภาวะผิดปกติทางจิตหลังคลอด แม้อาจมีภาวะปรับตัวผิดปกติเล็กน้อย ทว่าไม่กระทบต่อการรับรู้ถึงผลร้ายจากการกระทำ นอกจากนี้ เจียหมิงยังยอมรับผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายกานตลอดปี 2567 ตรวจสอบประวัติพบว่า เมื่อปี 2562 เขาเคยต้องโทษคุมประพฤติ 1 ปี จากคดีขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าชนเด็กวัย 3 ขวบได้รับบาดเจ็บในห้างสรรพสินค้า

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 14:01 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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