พ่อแม่ใจเหี้ยม รำคาญเสียงร้อง จับลูก 8 เดือน เขย่าจนสลบ ผ้าปิดหน้าจนขาดอากาศ
แม่รำคาญเสียงร้องเอาผ้าอุดหน้าจับนอนคว่ำ พ่อเตือนระวังติดคุกแต่ไม่ห้าม ซ้ำสั่งโบกแท็กซี่อ้างประหยัดเงิน แฉทารุณตั้งแต่เดือนแรก เขย่าจนสลบ ปิดปากจมูกซ้ำซาก
ศาลสิงคโปร์ไต่สวนคดีสะเทือนใจ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 โคลอี กาน ซือเสวียน วัย 23 ปี กับ นีโอ เจียหมิง วัย 27 ปี ให้การรับสารภาพหลายข้อหา ทั้งการทารุณกรรม ปล่อยปละละเลยจนทำให้น้องเทรเวอร์ ลูกชายวัย 8 เดือนเสียชีวิต
ย้อนเหตุสลดเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่ 1 กันยายน 2567 กานเกิดความหงุดหงิดที่ลูกร้องไห้ไม่หยุด ตัดสินใจใช้ผ้าห่มกดทับใบหน้าทารกซ้ำหลายครั้ง เจียหมิง สามี อยู่ในห้องด้วย ไม่ห้าม เพียงเอ่ยปากทักท้วงว่าอาจทำให้ลูกตาย ทั้งเตือนเรื่องโทษจำคุก กานไม่ฟังเสียงเตือน ยังคงใช้ผ้าอุดหน้าลูก ก่อนจับนอนคว่ำหน้าลงบนเตียงแล้วเข้านอนตามปกติ
เวลาประมาณ 23.30 น. เจียหมิงพบว่าลูกหยุดหายใจ ร่างกายเริ่มเย็นเฉียบ ทั้งคู่พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ทว่าผู้เป็นพ่อกลับสั่งให้กานเรียกรถแท็กซี่พาไปโรงพยาบาลแทนการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน เพียงเพราะไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย
ทารกน้อยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา ผลชันสูตรระบุว่าการอุดกั้นทางเดินหายใจ หรือการจัดท่านอนคว่ำหน้า ส่งผลให้ทารกขาดอากาศหายใจ
ผลการสอบสวนเผยเบื้องหลังอันโหดร้าย ทั้งสองลงมือทำร้ายลูกมาตั้งแต่ทารกอายุได้เพียงเดือนเศษ มักเขย่าตัวเด็กอย่างรุนแรงจนหมดสติเพื่อสั่งให้หยุดร้องไห้ จนลูกต้องเข้าโรงพยาบาลช่วงต้นปี 2567 กานยังลงมือทุบตีจนมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย เจียหมิงเองมักใช้มือปิดปาก ปิดจมูกลูกจนหมดสติ กานจึงเลียนแบบพฤติกรรมนี้เรื่อยมา
สถาบันสุขภาพจิตประเมินสภาพจิตใจของกาน พบว่าไม่มีภาวะผิดปกติทางจิตหลังคลอด แม้อาจมีภาวะปรับตัวผิดปกติเล็กน้อย ทว่าไม่กระทบต่อการรับรู้ถึงผลร้ายจากการกระทำ นอกจากนี้ เจียหมิงยังยอมรับผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายกานตลอดปี 2567 ตรวจสอบประวัติพบว่า เมื่อปี 2562 เขาเคยต้องโทษคุมประพฤติ 1 ปี จากคดีขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าชนเด็กวัย 3 ขวบได้รับบาดเจ็บในห้างสรรพสินค้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เจ้าเฮง” สุนัขสามขา ถูกทาสยาใจเหี้ยมใช้จอบสับหัวดับ บอกเหม็นขี้เรื้อน
- พ่อใจเหี้ยม! ใช้เครื่องเป่าใบไม้แกล้งลูกวัย 6 เดือน ดับอนาถ อ้างทำไปเพราะความสนุก
- แม่ใจเหี้ยม ราดน้ำร้อนใส่หลังลูกในไส้ แผลเหวอะ-จับขังลืม ชาวบ้านแจ้งจนท.ช่วยพ้นขุมนรก