เปิดวาร์ป ทาซึเนะ นานาเสะ อดีตไอดอลญี่ปุ่น ผันตัวเป็นนางเอก AV คัพ D

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 21:00 น.
เปิดวาร์ป ทาซึเนะ นานาเสะ อดีตไอดอลญี่ปุ่น ผันตัวเป็นนางเอก AV คัพ D
ภาพจาก : Instagram: @tazuu_nana

ทาซึเนะ นานาเสะ (Tazune Nanase) หรือชื่อภาษาญี่ปุ่น 七瀬温 นักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นวัย 27 ปี เปิดตัวเข้าสู่วงการ AV เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 ภายใต้สังกัด SODSTAR ของบริษัท SOD Create หลังทำงานในวงการเพลงญี่ปุ่นมานานหลายปี ทั้งในฐานะนักร้อง นักแต่งเพลง และสมาชิกวงไอดอลหญิง

ทาซึเนะเกิดวันที่ 21 มีนาคม 2542 ที่จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น สูง 155 เซนติเมตร เริ่มต้นเส้นทางนักร้องและนักแต่งเพลงตั้งแต่อายุ 18 ปี ก่อนเข้าร่วมวงไอดอลหญิง OSAKA翔GANGS ซึ่งทำกิจกรรมในภูมิภาคคันไซเมื่อเดือนมกราคม 2562 โดยใช้ชื่อในวงการเพลงว่า miRay (มิเรย์)

  • หน้าอก 80 ซม. (D Cup)

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  • เอว 58 ซม.

  • สะโพก 83 ซม.

  • ส่วนสูง 155 ซม.

เธอทำงานกับวง OSAKA翔GANGS ประมาณ 5 ปี ก่อนประกาศลาออกจากวงและต้นสังกัดในเดือนเมษายน 2567 โดยแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของวงเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ระบุว่า เธอต้องการทบทวนเส้นทางอาชีพและมองหาสิ่งที่อยากทำอย่างแท้จริง หลังผ่านประสบการณ์ทั้งดีและร้ายในช่วงปีที่ผ่านมา

หลังออกจากวงไอดอล ทาซึเนะยังคงทำงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยว ก่อนประกาศเปิดตัวเป็นนักแสดง AV กับค่าย SODSTAR ภายใต้ชื่อ 七瀬温 (Nanase Tazune) พร้อมผลงานเดบิวต์ที่เริ่มเผยแพร่วันที่ 3 มีนาคม 2569 โดยสื่อญี่ปุ่น The Audience รายงานว่า เธอต้องการค้นหารูปแบบการแสดงออกใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองในเส้นทางอาชีพที่เลือก

แม้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่แล้ว แต่ทาซึเนะไม่ได้ยุติอาชีพนักร้อง โดยนิตยสาร Weekly Playboy ของสำนักพิมพ์ Shueisha ยืนยันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 ว่า เธอยังคงทำงานเพลงและงานแสดง AV ควบคู่กัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ทาซึเนะได้ปรากฏตัวในนิตยสาร Weekly Playboy ฉบับที่ 30 และ 31 พร้อมเปิดตัวโฟโต้บุ๊กดิจิทัล 愛を奏でる (Ai wo Kanaderu) ซึ่งมีความหมายว่า “บรรเลงบทเพลงแห่งรัก” วางจำหน่ายในราคา 2,200 เยน โดยมีภาพถ่ายจากช่างภาพ มาซามิตสึ มาโกเมะ (Masamitsu Magome)

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ผู้สนใจสามารถติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวของเธอผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ปัจจุบันทาซึเนะเป็นหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่ของ SODSTAR ที่ยังคงทำงานเพลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีประสบการณ์ในวงการบันเทิงญี่ปุ่นตั้งแต่ก่อนเริ่มอาชีพนักแสดง AV

ภาพจาก : Instagram: @tazuu_nana
ภาพจาก : Instagram: @tazuu_nana
ภาพจาก : Instagram: @tazuu_nana
ภาพจาก : Instagram: @tazuu_nana
ภาพจาก : Instagram: @tazuu_nana

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 21:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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