ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต
ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกงเครื่องยนต์ ยันทำรถตามกฎกติกา ผ่านการตรวจสภาพทุกขั้นตอน ไร้เจตนาทุจริต
จากกรณีที่ “น้องพายุ” ลูกชายของ “ชมพู่ อารยา” และ “น็อต วิศรุต” คว้าอันดับ 1 จากการแข่งขันโกคาร์ทในรายการ TrueVisions – TOYOTA Junior Kart Championships 2026 รุ่น CADET B (อายุ 8-9 ปี) แต่ทว่าผู้จัดการทีมยื่นประท้วงผลการแข่งขันจนยังทำให้ไม่สามารถประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้
ล่าสุด dt_motorsport.th ทีมเซอร์วิสรถแข่งของน้องพายุได้โพสต์ชี้แจงว่า อนุญาตเรียนชี้แจงตามหนังสือที่ได้ส่งแจ้งชี้แจงไปยัง รยสท. เรียน ท่านประธานและคณะอนุกรรมการเทคนิคกลาง เรื่อง เรียนชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าโกงเครื่องยนต์ในรุ่นการแข่งขัน Cadet B ในรายการ Super Kart Thailand Championship
เนื่องด้วยข้าพเจ้า ผู้จัดการทีม DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมที่ดูแลและเซอร์วิสรถแข่งหมายเลข 69 ในรุ่น Cadet B อายุ 8-9 ปี ซึ่งขับโดยเด็กชายพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ได้ถูกประท้วงหลังจบการแข่งขันในรอบ Final และผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว โดยทางทีมได้ถูกประท้วงและกล่าวหาว่า ได้ทำการโกงเครื่องยนต์โดยใช้เสื้อสูบผิดจากที่ได้รับอนุญาต จึงขออนุญาตเรียนชี้แจงดังนี้
1. อ้างอิงจากเอกสารแนบชุดที่ 1 Superkart Thailand 2026 Technical Regulation
1.1 ข้อ 14 ในรุ่น Cadet B ใช้เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60cc ตาม Homologation Forms : 364H IAME X30 Water Swift 60cc with Tillotson HW-31A ซึ่งแนบเพิ่มในเอกสารแนบชุดที่ 2
1.2 ข้อ 14.5 The relevant homologation forms, available on the Website, are an integral part of these Supplementary Regulations. Holmologation Forms ที่อยู่ในเวปไซด์ถือเป็นส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมของกฎกติกาชุดนี้ ซึ่งแนบอยู่ในเอกสารชุดที่ 2
2. อ้างอิงจากเอกสารแนบชุดที่ 2 ซึ่งเป็น Homologation Forms ของ X30 Water Swift 60cc ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดจากเวปไซด์ของ Iame และ ถูกส่งในกลุ่มไลน์ของ SuperKart Thailand ในเดือน พค 2569 ตามรูปที่แนบมา
2.1 จาก Homologation Forms ดังกล่าว ในหน้า 20 จะเห็นว่าเสื้อสูบที่ทางทีมใช้ (ที่ถูกซีลและจัดส่งมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม) ถูกต้องตามการอนุญาตใน Homologation Forms ชุดนี้
2.2 เอกสารชุดนี้ถูกแจ้งและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในกลุ่มไลน์ของรายการแข่งขันรายการนี้
3. รถคันหมายเลข 69 ได้เข้าทำการตรวจสภาพเพื่อเตรียมทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ตามเวลาที่กำหนดและได้ผ่านการตรวจสภาพและซีลเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหลังจากจบการแข่งขันรถคันนี้ก็ได้ผ่านการตรวจสภาพตามขั้นตอนที่ทางตรวจสภาพกำหนด และไม่ได้รับการแจ้งว่ามีความผิดพลาดหรือทุจริตแต่ประการใด
จึงทำหนังสือฉบับนี้ส่งถึงท่านประธานและคณะอนุกรรมการเทคนิคกลางเพื่อประกอบการพิจารณา และชี้แจงถึงเหตุผลในการใช้เสื้อสูบดังกล่าว
ทั้งนี้ทางทีมของ DT Motorsport ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบหรือโกงเพื่อจะได้รับชัยชนะตามที่ได้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด ทุกอย่างที่ทำอ้างอิงตาม Technical Regulation และ Homologation Forms ที่อ้างอิงไปข้างต้นทั้งสิ้น ด้วยความเคารพอย่างสูง ผู้จัดการทีม DT Motorsport
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