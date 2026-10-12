ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 17:38 น.
ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท "น้องพายุ" งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกงเครื่องยนต์ ยันทำรถตามกฎกติกา ผ่านการตรวจสภาพทุกขั้นตอน ไร้เจตนาทุจริต

จากกรณีที่ “น้องพายุ” ลูกชายของ “ชมพู่ อารยา” และ “น็อต วิศรุต” คว้าอันดับ 1 จากการแข่งขันโกคาร์ทในรายการ TrueVisions – TOYOTA Junior Kart Championships 2026 รุ่น CADET B (อายุ 8-9 ปี) แต่ทว่าผู้จัดการทีมยื่นประท้วงผลการแข่งขันจนยังทำให้ไม่สามารถประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้

ล่าสุด dt_motorsport.th ทีมเซอร์วิสรถแข่งของน้องพายุได้โพสต์ชี้แจงว่า อนุญาตเรียนชี้แจงตามหนังสือที่ได้ส่งแจ้งชี้แจงไปยัง รยสท. เรียน ท่านประธานและคณะอนุกรรมการเทคนิคกลาง เรื่อง เรียนชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าโกงเครื่องยนต์ในรุ่นการแข่งขัน Cadet B ในรายการ Super Kart Thailand Championship

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เนื่องด้วยข้าพเจ้า ผู้จัดการทีม DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมที่ดูแลและเซอร์วิสรถแข่งหมายเลข 69 ในรุ่น Cadet B อายุ 8-9 ปี ซึ่งขับโดยเด็กชายพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ได้ถูกประท้วงหลังจบการแข่งขันในรอบ Final และผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว โดยทางทีมได้ถูกประท้วงและกล่าวหาว่า ได้ทำการโกงเครื่องยนต์โดยใช้เสื้อสูบผิดจากที่ได้รับอนุญาต จึงขออนุญาตเรียนชี้แจงดังนี้

1. อ้างอิงจากเอกสารแนบชุดที่ 1 Superkart Thailand 2026 Technical Regulation

1.1 ข้อ 14 ในรุ่น Cadet B ใช้เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60cc ตาม Homologation Forms : 364H IAME X30 Water Swift 60cc with Tillotson HW-31A ซึ่งแนบเพิ่มในเอกสารแนบชุดที่ 2

1.2 ข้อ 14.5 The relevant homologation forms, available on the Website, are an integral part of these Supplementary Regulations. Holmologation Forms ที่อยู่ในเวปไซด์ถือเป็นส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมของกฎกติกาชุดนี้ ซึ่งแนบอยู่ในเอกสารชุดที่ 2

2. อ้างอิงจากเอกสารแนบชุดที่ 2 ซึ่งเป็น Homologation Forms ของ X30 Water Swift 60cc ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดจากเวปไซด์ของ Iame และ ถูกส่งในกลุ่มไลน์ของ SuperKart Thailand ในเดือน พค 2569 ตามรูปที่แนบมา

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2.1 จาก Homologation Forms ดังกล่าว ในหน้า 20 จะเห็นว่าเสื้อสูบที่ทางทีมใช้ (ที่ถูกซีลและจัดส่งมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม) ถูกต้องตามการอนุญาตใน Homologation Forms ชุดนี้

2.2 เอกสารชุดนี้ถูกแจ้งและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในกลุ่มไลน์ของรายการแข่งขันรายการนี้

ทีมเซอร์วิสรถแข่งของ น้องพายุ โพสต์ชี้แจง
IG/ @dt_motorsport.th

3. รถคันหมายเลข 69 ได้เข้าทำการตรวจสภาพเพื่อเตรียมทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ตามเวลาที่กำหนดและได้ผ่านการตรวจสภาพและซีลเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหลังจากจบการแข่งขันรถคันนี้ก็ได้ผ่านการตรวจสภาพตามขั้นตอนที่ทางตรวจสภาพกำหนด และไม่ได้รับการแจ้งว่ามีความผิดพลาดหรือทุจริตแต่ประการใด

จึงทำหนังสือฉบับนี้ส่งถึงท่านประธานและคณะอนุกรรมการเทคนิคกลางเพื่อประกอบการพิจารณา และชี้แจงถึงเหตุผลในการใช้เสื้อสูบดังกล่าว

ทั้งนี้ทางทีมของ DT Motorsport ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบหรือโกงเพื่อจะได้รับชัยชนะตามที่ได้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด ทุกอย่างที่ทำอ้างอิงตาม Technical Regulation และ Homologation Forms ที่อ้างอิงไปข้างต้นทั้งสิ้น ด้วยความเคารพอย่างสูง ผู้จัดการทีม DT Motorsport

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 17:38 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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