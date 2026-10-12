ประจักษ์ชัย ช่วย “แม่ภัทร” รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้
ประจักษ์ชัย ไหทองคำ” ให้กำลังใจแม่ภัทร หลังผ่านเหตุการณ์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมช่วยวางแผนรับงานหลายรูปแบบ ประเดิมไลฟ์ขายสินค้า 2 แบรนด์ ย้ำเรื่องคดีปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย
ประจักษ์ชัย ไหทองคำ หรือ ประจักษ์ เนาวรัตน์ เจ้าของค่ายไหทองคำ เรคคอร์ด ออกมาเคลื่อนไหวให้กำลังใจ “แม่ภัทร” หญิงวัย 63 ปี ซึ่งกำลังเป็นข่าวจากกรณีร้องเรียนว่า ถูกนำตัวไปอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีโดยไม่สมัครใจ
นายห้างชื่อดังโพสต์ภาพขณะพบกับแม่ภัทรในช่วงกลางดึก พร้อมเปิดเผยว่า ทั้งคู่ได้ปรึกษาแนวทางการทำงานหลังสถานการณ์เริ่มผ่อนคลาย โดยชื่นชมว่าแม่ภัทรเป็นคนเข้มแข็ง และควรกลับมาสร้างรายได้ให้ได้โดยเร็ว
“แม่แกร่งมาก ให้กำลังแม่ภัทรกลางดึก พร้อมปรึกษาแนวทางการทำงานหลังสถานการณ์เริ่มผ่อนคลาย ผลทางคดีต่าง ๆ ก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นดุลยพินิจของคุณแม่และลูก ๆ”
ประจักษ์ชัยวางแผนให้แม่ภัทรรับงานหลายรูปแบบ เบื้องต้นมีงานไลฟ์สดขายสินค้า 2 แบรนด์ ก่อนเดินหน้ารับงานเพิ่มเติมในวันจันทร์และอังคาร รวมถึงหารือเรื่องการสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองในอนาคต
“จากนี้คุณแม่พร้อมทำงานหลายมิติมาก แม่ต้องกลับมาในจุดเดิมให้ไว วันนี้มีไลฟ์สด 2 แบรนด์ วันอาทิตย์ไปโบสถ์ วันจันทร์ อังคาร เริ่มไลฟ์รัว ๆ และทำแบรนด์ของตัวเองอีกมากมาย ลุยครับแม่ภัทร”
หลังมีบางส่วนตั้งคำถามถึงการเข้ามาช่วยเหลือครั้งนี้ ประจักษ์ชัยชี้แจงว่า ตนมีประสบการณ์บริหารจัดการบุคคลที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ จึงต้องการนำกระแสที่แม่ภัทรได้รับมาเปลี่ยนเป็นโอกาสสร้างรายได้
ในช่วงนี้แม่ภัทรยังไม่พร้อมลงทุนสร้างโรงงานหรือผลิตสินค้าแบรนด์ตัวเอง การรับงานไลฟ์สดจึงเป็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ทันที โดยประจักษ์ชัยเริ่มช่วยประสานงาน ดูแลการเดินทาง และพาไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่สำหรับใช้ทำงานแล้ว
ส่วนการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการยังไม่มีข้อสรุป ประจักษ์ชัยไม่ได้เร่งให้แม่ภัทรตัดสินใจ โดยเปิดเวลาให้พิจารณารายละเอียดก่อนว่าจะร่วมงานกันในรูปแบบใด
แม่ภัทร หรือ นางณภัทร อายุ 63 ปี เป็นอดีตเจ้าของธุรกิจรับผลิตเครื่องสำอาง ก่อนออกมาร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสและเพจสายไหมต้องรอด โดยกล่าวอ้างว่าถูกลูกชายพาตัวจากบ้านพักในกรุงเทพฯ ไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นานกว่า 2 ปี
แม่ภัทรกล่าวหาว่า ระหว่างอยู่ภายในศูนย์ถูกกักให้อยู่ในห้องและเตียงที่ติดตั้งลูกกรง รวมถึงถูกทำร้ายและปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม ขณะที่ลูกชายชี้แจงว่า ครอบครัวตัดสินใจนำแม่ไปอยู่ที่ศูนย์เพราะมีพฤติกรรมรุนแรง และอ้างว่าไม่เคยทราบสภาพความเป็นอยู่ภายในมาก่อน
ต่อมาแม่ภัทรเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดีกับลูกชายและผู้เกี่ยวข้องในประเด็นลักทรัพย์และกักขังหน่วงเหนี่ยว โดยตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังต้องรอการพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรม
ที่มา ประจักษ์ชัย ไหทองคำ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประจักษ์ชัยประกบแม่ภัทร เตรียมลุคใหม่พร้อมรับงาน
- สรุปดราม่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แม่วัย 63 ร้องถูกขัง 2 ปี
- แม่ภัทรร้องสายไหมต้องรอด แจ้งเอาผิดลูกชาย