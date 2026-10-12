เพจดัง จับโป๊ะ “ชามตราไก่” ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม
เพจดัง โพสต์ภาพกองถ่าย จับโป๊ะ “ชามตราไก่” ลำปาง กินแกงเขียวหวาน โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม
กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันกว้างขวางในโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ASEAN “มอง” ไทย โพสต์ภาพนักแสดงสาวชาวกัมพูชาสวมสไบสีแดง คาดว่าเป็นช่วงถ่ายทำละครย้อนยุคของกัมพูชา ซึ่งมีการจัดฉากคล้ายกับละครหรือภาพยนตร์ของไทย
ภาพที่เป็นประเด็นคือภาพนักแสดงสาวใช้ช้อนตักแกงในภาชนะที่คล้ายชามตราไก่ของไทย เพจระบุว่า “ละครบุพเพสันนิวาส เวอร์ชั่นกัมพูชา เนียงการะเกดกินแกงเขียวหวาน แต่… นั่นชามตราไก่ของลำปางก่อครับ
แล้วละครเขาจริงจังมากนะ ไม่ใช่โปรเจคจบอาชีวะเทคโนฯ ชามตราไก่เอย แกงเขียวหวานเอย สร้อยที่คอเอย ลูกแก้วมังกรเอย บ่วงตักข้าวเอย แก้วน้ำเอย ชุดไทยเอย เขมรโบราณยุคใด ละครเป๋นแก๋งโฮะก่อวะ ปะเลอะปะเต๋อขนาด”
จากโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่า “ย้อนไปยุคไหนครับที่กินข้าวกับช้อนส้อม มีแก้วน้ำใส ๆ สร้อยทองปลอมมาก เนียงการะเกดคือนางเอกใช่มั้ย สวย ๆ ที่เขมรหาไม่ได้แล้วหรอครับ” , “เตรียมรอโดนเคลม ชามตราไก่ ในภาคหน้าคับ” , “สมัยนั้นมีช้อน ส้อม สแตนเลสแล้วหรอ”
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