เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN รกร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน
เผยภาพล่าสุดตึก JKN Empire ย่านแบริ่ง อดีตสำนักงานใหญ่ แอน จักรพงษ์ อยู่ในสภาพรกร้างว่างเปล่า สตูดิโอเหลือสิ่งของกระจัดกระจาย ทิ้งรถ 6 คัน หลังศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 10.13 น. ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ U R Miss โพสต์ภาพภายในอาคาร JKN Empire อดีตสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ของ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ในซอยแบริ่ง 19 จังหวัดสมุทรปราการ เผยให้เห็นสภาพอาคารที่รกร้างและว่างเปล่า พร้อมเขียนข้อความว่า “MUO HQ” และเนื้อเพลงที่กล่าวถึงความฝันและความหวังที่สูญสลาย ก่อนทิ้งท้ายว่า “เกมแค่นี้ พอแค่นี้”
ภาพภายในอาคารเผยให้เห็นห้องประชุมที่เหลือเพียงโต๊ะและเก้าอี้ ไม่มีพนักงานอยู่ในภาพ ส่วนสตูดิโอที่เคยใช้ผลิตรายการโทรทัศน์มีอุปกรณ์และสิ่งของวางกระจัดกระจาย
ขณะที่ลานจอดรถพบรถยนต์ 6 คัน บางคันมีร่องรอยความเสียหายบริเวณกันชน และมีรถเปิดฝากระโปรงท้ายทิ้งไว้
JKN Empire เคยใช้เป็นสำนักงานใหญ่และสถานที่ผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์ JKN18 ซึ่งประกาศยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 หลังบริษัทแม่ประสบปัญหาทางการเงินและหนี้สิน
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท JKN
ศาลมีคำสั่งตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2569 หลังเจ้าหนี้ 5 รายยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ด้วยทุนทรัพย์รวม 4,176,884.79 บาท
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทำให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทตามกฎหมายล้มละลาย ยอดฟ้องกว่า 4.17 ล้านบาทเป็นมูลหนี้เฉพาะคดีนี้ ไม่ใช่หนี้สินทั้งหมดของ JKN
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