งานเข้า “สส.ไอเดียร์” ป.ป.ช. จับพิรุธ ส่อผิดปกติยื่นเท็จ-ปกปิดข้อเท็จจริง ปมโรเล็กซ์-หุ้นนอกสามี
ร้อง ป.ป.ช. เช็กบัญชีทรัพย์สิน “สส.ไอเดียร์” ภูมิใจไทย ปมภาพใส่โรเล็กซ์หรูแต่ไม่แจ้ง พร้อมจี้ตรวจหุ้นต่างประเทศของสามี ด้านเจ้าตัวยันยื่นโปร่งใสถูกต้อง เตรียมชี้แจงทุกประเด็น
วันนี้ (12 ตุลาคม ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย และคู่สมรส หลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล การแจ้งรายการทรัพย์สิน และที่มาของเงินในบัญชี โดยเจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบเอกสารและเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. ระบุว่า จากการตรวจสอบเอกสารพบว่าทรัพย์สินที่แจ้งไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริง ทั้งยังพบข้อสงสัยเรื่องการยื่นเอกสารไม่ตรงตามความจริง การละเว้นไม่ระบุทรัพย์สินบางรายการ และการปกปิดข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่าย จึงต้องเข้าสู่การตรวจสอบเชิงลึก
ด้านนายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ รองเลขาธิการและรองโฆษก ป.ป.ช. ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตรวจสอบเบื้องต้น กรอบเวลา 60 วัน และสามารถขยายได้อีก 30 วัน หากมีความซับซ้อน รวมเป็น 90 วัน เมื่อรวบรวมหลักฐาน เช่น นิติกรรมและบัญชีธนาคารครบถ้วน จะเสนอเลขาธิการ ป.ป.ช. ส่งต่อที่ประชุม ป.ป.ช. ชุดใหญ่ หากพบมูลความผิดฐานยื่นบัญชีเท็จ ปกปิดทรัพย์สิน หรือร่ำรวยผิดปกติ จะตั้งคณะทำงานไต่สวนและแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้ผู้ถูกตรวจสอบเข้ามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อไป
ประเด็นข้อสงสัยเรื่องเงินจากเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศ ต้องพิสูจน์ช่วงเวลาว่าได้มาก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่ง หากได้มาภายหลังแล้วไม่แจ้งหรือปกปิด จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
ป.ป.ช. กางกรอบตรวจสอบ 60 วัน ขยายได้อีก 30 วัน
นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. อธิบายขั้นตอนว่า การตรวจสอบเบื้องต้นมีกรอบระยะเวลา 60 วัน และสามารถขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน หากพยานหลักฐานมีความซับซ้อนหรือต้องประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก
รวมระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวได้สูงสุด 90 วัน ตามกรอบที่ชี้แจง
เจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสารการถือครองทรัพย์สิน สัญญานิติกรรม รายการเดินบัญชีธนาคาร และหลักฐานทางการเงินของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีที่ยื่นไว้
เมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะจัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณานำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หากพบเหตุอันควรสงสัยว่ามีการจงใจยื่นบัญชีเท็จ ปกปิดทรัพย์สิน หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการไต่สวนข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหานำพยานหลักฐานเข้าชี้แจง
จับตาเส้นทางเงินจากต่างประเทศ ตรวจทรัพย์สินก่อนและหลังรับตำแหน่ง
อีกประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคือ ที่มาของเงินและทรัพย์สินของคู่สมรส โดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บไซต์พนันออนไลน์ในต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบว่าเงินแต่ละรายการได้มาเมื่อใด มีแหล่งที่มาจากธุรกิจประเภทใด และอยู่ในความครอบครองของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือคู่สมรสในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแสดงรายการหรือไม่
การตรวจสอบยังต้องพิจารณาช่วงเวลาก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงเอกสารการโอนเงินและการถือครองทรัพย์สิน เพื่อประเมินว่ามีการแจ้งข้อมูลครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่
ทั้งนี้ หากพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย การพิจารณาความผิดต้องอาศัยพยานหลักฐานและบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถสรุปได้จากช่วงเวลาที่ได้รับเงินเพียงอย่างเดียว
เปิดบัญชีทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ และสามี รวมเกือบ 2 พันล้านบาท
ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสุชาดา กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 โดยแจ้งทรัพย์สินรวมกับ นายไทหยาง ซาง คู่สมรสสัญชาติออสเตรเลีย และลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นเงิน 1,974,908,877.24 บาท พร้อมหนี้สิน 454,286.88 บาท
ในจำนวนนี้เป็นทรัพย์สินของสุชาดาประมาณ 130 ล้านบาท ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สินประมาณ 1,843.94 ล้านบาท โดยรายการสำคัญประกอบด้วยเงินฝาก เงินลงทุน อสังหาริมทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมมูลค่ากว่า 1.4 พันล้านบาท
บัญชีทรัพย์สินส่วนที่เปิดเผยต่อสาธารณะยังไม่ระบุอาชีพและรายได้ต่อปีของไทหยางอย่างชัดเจน แต่มีการแจ้งรายจ่ายต่อปีประมาณ 6.5 ล้านบาท
ก่อนเกิดความคืบหน้าล่าสุด นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความ ได้ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ขอให้ตรวจสอบกรณีนาฬิกาหรูที่ปรากฏในภาพถ่ายของสุชาดา แต่ไม่พบรายการนาฬิการุ่นที่ถูกร้องเรียนในบัญชีทรัพย์สินที่เปิดเผย
ต่อมายังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศของคู่สมรส ซึ่งต้องตรวจสอบเอกสารการถือหุ้นและสถานะการครอบครอง ณ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
ด้านสุชาดาเคยยืนยันว่า ได้ยื่นเอกสารบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามกฎหมายอย่างถูกต้อง พร้อมระบุว่าจะรวบรวมข้อมูลออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
สำหรับบัญชีทรัพย์สินของสุชาดาในช่วงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรี ระหว่างปี 2564 ถึง 2568 มีผลการตรวจสอบที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าไม่พบความผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ผลตรวจในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ตัดอำนาจ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยใหม่
ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ มีโทษอย่างไร?
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 167 กำหนดโทษกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน หรือจงใจยื่นบัญชีด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินหรือหนี้สิน
ผู้กระทำความผิดตามองค์ประกอบของกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีผลต่อสิทธิทางการเมืองตามคำวินิจฉัยของศาลและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของสุชาดาและคู่สมรสยังไม่ถึงขั้นมีคำวินิจฉัยว่ากระทำความผิด โดยต้องรอผลการตรวจสอบและพิจารณาจากหน่วยงานที่มีอำนาจต่อไป
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