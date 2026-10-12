สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช
สำนักพระราชวัง แจ้งปิดจำหน่าย บัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค. เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช เปิดให้ประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความแจ้งประชาชนว่า วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันนวมินทรมหาราช พุทธศักราช 2569
สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสตาราม ดังนี้
ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ทั้งวัน เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดร ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยเข้า-ออก ทางประตูสวัสดิโสภา
เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. (จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา 11.00 น.)
โปรดแต่งกายสุภาพ เข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ชุดสุภาพไว้ทุกข์
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