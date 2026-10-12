สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 16:18 น.
สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช

สำนักพระราชวัง แจ้งปิดจำหน่าย บัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค. เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช เปิดให้ประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความแจ้งประชาชนว่า วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันนวมินทรมหาราช พุทธศักราช 2569

สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสตาราม ดังนี้

โฆษณา

ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ทั้งวัน เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดร ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยเข้า-ออก ทางประตูสวัสดิโสภา

เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. (จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา 11.00 น.)

โปรดแต่งกายสุภาพ เข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ชุดสุภาพไว้ทุกข์

ประกาศจาก กรุงเทพมหานคร
FB/ กรุงเทพมหานคร
สำนักพระราชวัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 16:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท &quot;น้องพายุ&quot; งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN กร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน

เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN รกร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
ประจักษ์ชัย ช่วย &#8220;แม่ภัทร&#8221; รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้

ประจักษ์ชัย ช่วย “แม่ภัทร” รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ข่าว

13 ตุลาคม 2569 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

30 นาที ที่แล้ว
สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย ข่าวต่างประเทศ

สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

41 นาที ที่แล้ว
ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท &quot;น้องพายุ&quot; งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต บันเทิง

ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

45 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN กร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN รกร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย ช่วย &#8220;แม่ภัทร&#8221; รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้ บันเทิง

ประจักษ์ชัย ช่วย “แม่ภัทร” รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน เศรษฐกิจ

ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอโรคหัวใจ แฉประกันสุขภาพเคลมยาก ขอเอกสาร 9 หน้า ผู้ป่วยล้มระหว่างรออนุมัติ ข่าว

หมอโรคหัวใจ แฉประกันสุขภาพเคลมยาก ขอเอกสาร 9 หน้า ผู้ป่วยล้มระหว่างรออนุมัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร ข่าว

13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พนัส&quot; เปิดใจหลังพ่ายเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม จ่อเรียกถกบทเรียน 18 ต.ค.นี้ ข่าว

“พนัส” เปิดใจหลังพ่ายเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม จ่อเรียกถกบทเรียน 18 ต.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทาง ข่าว

ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทางที่ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพลสวนดุสิต ชี้วิกฤติน้ำท่วม นายกฯ-รัฐบาล คะแนนนิยมดิ่งหนัก จี้เร่งเยียวยาปชช. ข่าว

โพลสวนดุสิต ชี้ วิกฤติน้ำท่วม นายกฯ-รัฐบาล คะแนนนิยมดิ่งหนัก จี้เร่งเยียวยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 10 เลขเด็ด &quot;เลขดัง สลาก 5 ภาค&quot; งวด 16/10/69 ส่องเลขมงคล ก่อนลุ้นโชคใหญ่ Line News

เปิด 10 เลขเด็ด “เลขดัง สลาก 5 ภาค” งวด 16/10/69 ส่องเลขมงคล ก่อนลุ้นโชคใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวาดเสียว! &#8220;ศิลาลาด&#8221; นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด ข่าว

หวาดเสียว! “ศิลาลาด” นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กคิม เล่าเบื้องหลัง พระราชินี เสด็จฯ ปลุกพลังใจ นักบินรบสู้สุดตัว จนชนะเขมรรอบ 2 ข่าวการเมือง

บิ๊กคิม เล่าเบื้องหลัง พระราชินี เสด็จฯ ปลุกพลังใจ นักบินรบสู้สุดตัว จนชนะเขมรรอบ 2

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรศักดิ์ นุ่นจีน คือใคร รู้จักหัวหน้าชุดก้าวด้วยใจฯ หลังปมเงินบริจาคน้ำท่วม ข่าว

สุรศักดิ์ นุ่นจีน คือใคร หัวหน้าชุดก้าวด้วยใจฯ หลังปมเงินบริจาคน้ำท่วม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเดือด นักร้องดัง โดนพนง.มองเหยียด คิดว่าไม่มีเงินซื้อ ซัดนัวร์ ใครกันแน่โกหก บันเทิง

ดราม่าเดือด นักร้องดัง โดนพนง.มองเหยียด คิดว่าไม่มีเงินซื้อ ซัดนัวร์ ใครกันแน่โกหก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ยังนับไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่ 4 โมงเย็น? ข่าว

ทำไมผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ยังนับไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่ 4 โมงเย็น?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พนัส&quot; ด่าแรง! &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ซัดเป็นตัวสวะ รอวันเดินเข้าคุก ยันไม่เคยแค้นใคร ข่าว

“พนัส” ด่าแรง! “ไอซ์ รักชนก” ซัดเป็นตัวสวะ รอวันเดินเข้าคุก ลั่นไม่เคยดูหมิ่นใคร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายยื่นอุทธรณ์ ขอคว่ำโทษประหาร หนุ่มศรีลังกา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

ทนายยื่นอุทธรณ์ ขอคว่ำโทษประหาร หนุ่มศรีลังกา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อห้าม กินเจ 2569 ทำแล้วไม่เป็นมงคล-อับโชค ตามความเชื่อโบราณ ไลฟ์สไตล์

ข้อห้าม กินเจ 2569 ทำแล้วไม่เป็นมงคล-อับโชค ตามความเชื่อโบราณ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 95 ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งย้าย ข่าว

เปิดรายชื่อ 95 ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งย้าย ปรับทัพหัวหน้าอุทยานฯ ทั่วไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์เบียร์-ขวัญ อุษามณี ลุยแจ้งความ ชายอ้างจิตอาสา หลอกโอนเงินช่วยน้ำท่วม ข่าว

อาจารย์เบียร์-ขวัญ อุษามณี ลุยแจ้งความ ชายอ้างจิตอาสา หลอกโอนเงินช่วยน้ำท่วม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ทะเบียนรถ นายกฯ เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 2569 เพชรบูรณ์ เลขเด็ด

เลขเด็ด ทะเบียนรถ นายกฯ เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 2569 เพชรบูรณ์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุด 13 ต.ค. 69 ไปรษณีย์ไทยเปิดไหม? เช็กจุดให้บริการที่นี่ ข่าว

วันหยุด 13 ต.ค. 69 ไปรษณีย์ไทยเปิดไหม? เช็กจุดให้บริการที่นี่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button