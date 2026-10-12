ไปเลือกตั้ง แต่ไม่เลือกใคร เปิดยอดบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนประกันสังคม 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 20:01 น.
ไปเลือกตั้ง แต่ไม่เลือกใคร เปิดยอดบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนประกันสังคม 2569

เปิดผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 พบผู้ใช้สิทธิเลือกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนรวม 14,801 ใบ สูงกว่าบัตรเสีย 6,412 ใบ เช็กตัวเลขแยกฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้าง พร้อมอธิบายความแตกต่างระหว่างบัตรทั้งสองประเภท

นางสาวจีระภา บุญรัตน์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แถลงความคืบหน้าการเลือกตั้งเมื่อเวลา 10.00 น. โดยอ้างอิงข้อมูลช่วงเช้าวันเดียวกัน พบว่ามีหน่วยเลือกตั้งรายงานผลแล้ว 4,408 หน่วย จากทั้งหมด 5,233 หน่วย คิดเป็นประมาณ 84% และยังอยู่ระหว่างรวบรวมผลคะแนนจากหน่วยที่เหลือ

สำหรับฝ่ายผู้ประกันตน มีผู้มาใช้สิทธิ 819,482 คน แบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบ บัตรเสีย 8,308 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบ

โฆษณา

ขณะที่ฝ่ายนายจ้าง มีผู้ใช้สิทธิ 10,737 คน แบ่งเป็นบัตรดี 10,535 ใบ บัตรเสีย 81 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 121 ใบ

เมื่อรวมทั้งสองฝ่าย มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 830,219 คน ในจำนวนนี้เลือกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,801 ใบ คิดเป็นประมาณ 1.78% ของจำนวนผู้ใช้สิทธิที่รายงานในช่วงเวลาดังกล่าว

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ต่างจากบัตรเสียอย่างไร?

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายละไม่เกิน 7 คน โดยต้องเขียนหมายเลขอารบิกของผู้สมัครลงบนบัตรเลือกตั้ง ช่องละหนึ่งหมายเลข

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเลือกผู้สมัครคนใด สามารถทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” ซึ่งเป็นช่องที่กำหนดไว้บนบัตรเลือกตั้ง

การลงคะแนนลักษณะนี้ถือเป็นการแสดงความประสงค์ตามกติกา เจ้าหน้าที่จึงแยกบันทึกเป็นบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ไม่ใช่บัตรเสีย และไม่มีการนับคะแนนให้ผู้สมัครคนใด

ส่วนบัตรเสียหมายถึงบัตรที่ลงคะแนนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เช่น เขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้ไม่สามารถนับเป็นบัตรดีได้

ดังนั้น ผู้ที่เลือกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนจึงยังถือว่าได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แม้จะไม่ได้ลงคะแนนสนับสนุนผู้สมัครคนใดก็ตาม

โฆษณา

ปิดผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 พบผู้ใช้สิทธิเลือกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนรวม 14,801 ใบ

โฆษณา

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนกว่า 1.4 หมื่นใบ บอกอะไรได้บ้าง?

จากข้อมูลเบื้องต้น ฝ่ายผู้ประกันตนมีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบ คิดเป็นประมาณ 1.79% ของผู้มาใช้สิทธิฝ่ายผู้ประกันตน 819,482 คน

หากรวมทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้าง จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจะสูงกว่าบัตรเสีย 6,412 ใบ หรือประมาณ 1.76 เท่า

ตัวเลขนี้ยืนยันได้ว่ามีผู้ใช้สิทธิส่วนหนึ่งเลือกไม่ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด แต่ยังไม่สามารถระบุเหตุผลได้ว่าเกิดจากความไม่พอใจผู้สมัคร ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย หรือมีเหตุผลส่วนตัวอื่น ๆ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้สิทธิกลุ่มนี้โดยตรง

นอกจากนี้ จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่ควรถูกนำไปรวมกับบัตรเสียเพื่ออธิบายว่ามีผู้ลงคะแนนผิดพลาดกี่คน เพราะบัตรทั้งสองประเภทมีความหมายและวิธีบันทึกผลแตกต่างกัน

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะรวบรวมผลคะแนนจากทุกหน่วยให้ครบภายในวันที่ 12 ตุลาคม ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้ได้รับเลือกตั้ง โดยคาดว่าจะประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการภายใน 30 วัน

ประชาชนสามารถติดตามผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 อย่างไม่เป็นทางการผ่านระบบรายงานผลของสำนักงานประกันสังคม ที่เว็บไซต์ https://sbe2result.sso.go.th

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 20:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ 16 ต.ค. 69 เปิดเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัว 3 ตัว

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ 16 ต.ค. 69 เปิดเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
โกศอัฐิราชินีเพลงป๊อป เหมยเยี่ยนฟาง หายจากวัดดังเกือบ 3 เดือน

เกิดอะไรขึ้น? โกศอัฐิราชินีเพลงป๊อป “เหมยเยี่ยนฟาง” หายจากวัดดังเกือบ 3 เดือน

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
ตรวจหวยลาว งวด 12/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 12/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ 16 ต.ค. 69 เปิดเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ 16 ต.ค. 69 เปิดเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัว 3 ตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย ข่าวต่างประเทศ

สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท &quot;น้องพายุ&quot; งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต บันเทิง

ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN กร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN รกร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง จับโป๊ะ &quot;ชามตราไก่&quot; ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม ข่าว

เพจดัง จับโป๊ะ “ชามตราไก่” ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย ช่วย &#8220;แม่ภัทร&#8221; รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้ บันเทิง

ประจักษ์ชัย ช่วย “แม่ภัทร” รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า &quot;สส.ไอเดียร์&quot; จ่อโดนฟันบัญชีเท็จ? ปมโรเล็กซ์หาย-หุ้นนอกสามี ข่าวการเมือง

งานเข้า “สส.ไอเดียร์” ป.ป.ช. จับพิรุธ ส่อผิดปกติยื่นเท็จ-ปกปิดข้อเท็จจริง ปมโรเล็กซ์-หุ้นนอกสามี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช ข่าว

สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์ บันเทิง

ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง &quot;สวะ&quot; ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ ข่าว

ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง “สวะ” ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน เศรษฐกิจ

ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอโรคหัวใจ แฉประกันสุขภาพเคลมยาก ขอเอกสาร 9 หน้า ผู้ป่วยล้มระหว่างรออนุมัติ ข่าว

หมอโรคหัวใจ แฉประกันสุขภาพเคลมยาก ขอเอกสาร 9 หน้า ผู้ป่วยล้มระหว่างรออนุมัติ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร ข่าว

13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พนัส&quot; เปิดใจหลังพ่ายเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม จ่อเรียกถกบทเรียน 18 ต.ค.นี้ ข่าว

“พนัส” เปิดใจหลังพ่ายเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม จ่อเรียกถกบทเรียน 18 ต.ค.นี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทาง ข่าว

ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทางที่ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพลสวนดุสิต ชี้วิกฤติน้ำท่วม นายกฯ-รัฐบาล คะแนนนิยมดิ่งหนัก จี้เร่งเยียวยาปชช. ข่าว

โพลสวนดุสิต ชี้ วิกฤติน้ำท่วม นายกฯ-รัฐบาล คะแนนนิยมดิ่งหนัก จี้เร่งเยียวยา

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 10 เลขเด็ด &quot;เลขดัง สลาก 5 ภาค&quot; งวด 16/10/69 ส่องเลขมงคล ก่อนลุ้นโชคใหญ่ Line News

เปิด 10 เลขเด็ด “เลขดัง สลาก 5 ภาค” งวด 16/10/69 ส่องเลขมงคล ก่อนลุ้นโชคใหญ่

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวาดเสียว! &#8220;ศิลาลาด&#8221; นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด ข่าว

หวาดเสียว! “ศิลาลาด” นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กคิม เล่าเบื้องหลัง พระราชินี เสด็จฯ ปลุกพลังใจ นักบินรบสู้สุดตัว จนชนะเขมรรอบ 2 ข่าวการเมือง

บิ๊กคิม เล่าเบื้องหลัง พระราชินี เสด็จฯ ปลุกพลังใจ นักบินรบสู้สุดตัว จนชนะเขมรรอบ 2

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรศักดิ์ นุ่นจีน คือใคร รู้จักหัวหน้าชุดก้าวด้วยใจฯ หลังปมเงินบริจาคน้ำท่วม ข่าว

สุรศักดิ์ นุ่นจีน คือใคร หัวหน้าชุดก้าวด้วยใจฯ หลังปมเงินบริจาคน้ำท่วม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเดือด นักร้องดัง โดนพนง.มองเหยียด คิดว่าไม่มีเงินซื้อ ซัดนัวร์ ใครกันแน่โกหก บันเทิง

ดราม่าเดือด นักร้องดัง โดนพนง.มองเหยียด คิดว่าไม่มีเงินซื้อ ซัดนัวร์ ใครกันแน่โกหก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ยังนับไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่ 4 โมงเย็น? ข่าว

ทำไมผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ยังนับไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่ 4 โมงเย็น?

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พนัส&quot; ด่าแรง! &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ซัดเป็นตัวสวะ รอวันเดินเข้าคุก ยันไม่เคยแค้นใคร ข่าว

“พนัส” ด่าแรง! “ไอซ์ รักชนก” ซัดเป็นตัวสวะ รอวันเดินเข้าคุก ลั่นไม่เคยดูหมิ่นใคร

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายยื่นอุทธรณ์ ขอคว่ำโทษประหาร หนุ่มศรีลังกา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

ทนายยื่นอุทธรณ์ ขอคว่ำโทษประหาร หนุ่มศรีลังกา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button