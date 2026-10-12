ไปเลือกตั้ง แต่ไม่เลือกใคร เปิดยอดบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนประกันสังคม 2569
เปิดผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 พบผู้ใช้สิทธิเลือกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนรวม 14,801 ใบ สูงกว่าบัตรเสีย 6,412 ใบ เช็กตัวเลขแยกฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้าง พร้อมอธิบายความแตกต่างระหว่างบัตรทั้งสองประเภท
นางสาวจีระภา บุญรัตน์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แถลงความคืบหน้าการเลือกตั้งเมื่อเวลา 10.00 น. โดยอ้างอิงข้อมูลช่วงเช้าวันเดียวกัน พบว่ามีหน่วยเลือกตั้งรายงานผลแล้ว 4,408 หน่วย จากทั้งหมด 5,233 หน่วย คิดเป็นประมาณ 84% และยังอยู่ระหว่างรวบรวมผลคะแนนจากหน่วยที่เหลือ
สำหรับฝ่ายผู้ประกันตน มีผู้มาใช้สิทธิ 819,482 คน แบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบ บัตรเสีย 8,308 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบ
ขณะที่ฝ่ายนายจ้าง มีผู้ใช้สิทธิ 10,737 คน แบ่งเป็นบัตรดี 10,535 ใบ บัตรเสีย 81 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 121 ใบ
เมื่อรวมทั้งสองฝ่าย มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 830,219 คน ในจำนวนนี้เลือกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,801 ใบ คิดเป็นประมาณ 1.78% ของจำนวนผู้ใช้สิทธิที่รายงานในช่วงเวลาดังกล่าว
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ต่างจากบัตรเสียอย่างไร?
การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายละไม่เกิน 7 คน โดยต้องเขียนหมายเลขอารบิกของผู้สมัครลงบนบัตรเลือกตั้ง ช่องละหนึ่งหมายเลข
สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเลือกผู้สมัครคนใด สามารถทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” ซึ่งเป็นช่องที่กำหนดไว้บนบัตรเลือกตั้ง
การลงคะแนนลักษณะนี้ถือเป็นการแสดงความประสงค์ตามกติกา เจ้าหน้าที่จึงแยกบันทึกเป็นบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ไม่ใช่บัตรเสีย และไม่มีการนับคะแนนให้ผู้สมัครคนใด
ส่วนบัตรเสียหมายถึงบัตรที่ลงคะแนนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เช่น เขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้ไม่สามารถนับเป็นบัตรดีได้
ดังนั้น ผู้ที่เลือกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนจึงยังถือว่าได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แม้จะไม่ได้ลงคะแนนสนับสนุนผู้สมัครคนใดก็ตาม
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนกว่า 1.4 หมื่นใบ บอกอะไรได้บ้าง?
จากข้อมูลเบื้องต้น ฝ่ายผู้ประกันตนมีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบ คิดเป็นประมาณ 1.79% ของผู้มาใช้สิทธิฝ่ายผู้ประกันตน 819,482 คน
หากรวมทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้าง จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจะสูงกว่าบัตรเสีย 6,412 ใบ หรือประมาณ 1.76 เท่า
ตัวเลขนี้ยืนยันได้ว่ามีผู้ใช้สิทธิส่วนหนึ่งเลือกไม่ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด แต่ยังไม่สามารถระบุเหตุผลได้ว่าเกิดจากความไม่พอใจผู้สมัคร ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย หรือมีเหตุผลส่วนตัวอื่น ๆ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้สิทธิกลุ่มนี้โดยตรง
นอกจากนี้ จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่ควรถูกนำไปรวมกับบัตรเสียเพื่ออธิบายว่ามีผู้ลงคะแนนผิดพลาดกี่คน เพราะบัตรทั้งสองประเภทมีความหมายและวิธีบันทึกผลแตกต่างกัน
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะรวบรวมผลคะแนนจากทุกหน่วยให้ครบภายในวันที่ 12 ตุลาคม ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้ได้รับเลือกตั้ง โดยคาดว่าจะประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการภายใน 30 วัน
ประชาชนสามารถติดตามผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 อย่างไม่เป็นทางการผ่านระบบรายงานผลของสำนักงานประกันสังคม ที่เว็บไซต์ https://sbe2result.sso.go.th
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