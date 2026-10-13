บุญคนไทย พระราชินี รับสั่ง ทอ. ไม่ต้องกำหนด Gripen ลำใดเป็นเครื่องพระที่นั่ง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชกระแสรับสั่งให้กองทัพอากาศใช้เครื่องบินขับไล่ Gripen ทุกลำตามภารกิจปกติ ไม่ต้องจัดลำใดไว้เฉพาะพระองค์ เพื่อให้นักบินฝูงบิน 701 ใช้ฝึกและรักษาความพร้อมได้เต็มขีดความสามารถ
มีรายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มีพระราชกระแสรับสั่งให้กองทัพอากาศไม่ต้องกำหนดเครื่องบินขับไล่ Gripen ลำใดเป็นเครื่องบินพระที่นั่ง หรือจัดไว้สำหรับทรงทำการบินโดยเฉพาะ
เครื่องบินทุกลำของฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงใช้สำหรับการฝึกบินและปฏิบัติภารกิจของนักบินกองทัพอากาศได้ตามปกติ ส่วนการทรงฝึกบินในอนาคตสามารถใช้เครื่องบินลำใดก็ได้ตามที่กองทัพอากาศจัดเตรียมไว้ในภารกิจขณะนั้น
พระองค์ทรงตระหนักว่า หากกำหนดเครื่องบินลำหนึ่งเป็นเครื่องบินพระที่นั่ง อาจทำให้นักบินของกองทัพอากาศไม่กล้านำเครื่องบินลำดังกล่าวไปใช้ฝึกหรือปฏิบัติภารกิจ จึงไม่ทรงประสงค์ให้จัดเครื่องบินไว้เฉพาะพระองค์
พระราชกระแสรับสั่งดังกล่าวทำให้นักบินประจำฝูงบิน 701 สามารถหมุนเวียนใช้เครื่องบิน Gripen ทุกลำในการฝึก เพิ่มทักษะ และรักษาความพร้อมสำหรับภารกิจป้องกันน่านฟ้าได้เช่นเดิม
พระราชินีทรงบินเดี่ยว Gripen สำเร็จ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงทำการฝึกบินเดี่ยวด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20 หรือ JAS 39C Gripen เป็นครั้งแรก ณ กองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการฝึกบิน พร้อมพระราชทานช่อดอกไม้และทรงประดับเครื่องหมายการบินแก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ภายหลังการฝึก บริษัท Saab ผู้ผลิตเครื่องบิน Gripen จากประเทศสวีเดน ได้เผยแพร่ข้อความถวายพระพรและแสดงความยินดี หลังทรงทำการบินเดี่ยวด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่นดังกล่าวสำเร็จ
การฝึกของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเริ่มจากระบบจำลองการบิน ก่อนทรงฝึกกับเครื่องบินจริงที่กองบิน 7 ตามขั้นตอนของกองทัพอากาศ โดยทรงผ่านการฝึกภาคพื้นดิน การศึกษาระบบอากาศยาน ขั้นตอนฉุกเฉิน และการฝึกบินกับครูการบิน ก่อนเข้าสู่การทำการบินเดี่ยว
กองบิน 7 เป็นที่ตั้งของฝูงบิน 701 ซึ่งประจำการเครื่องบินขับไล่ Gripen ทำหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันน่านฟ้า รวมถึงฝึกความพร้อมของนักบินสำหรับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางอากาศ
อ้างอิงจาก: Wassana Nanuam
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