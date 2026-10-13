บุญคนไทย พระราชินี รับสั่ง ทอ. ไม่ต้องกำหนด Gripen ลำใดเป็นเครื่องพระที่นั่ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 13:25 น.
เลขมงคล ในหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตร พระราชินี ทรงฝึกบินเดี่ยว กริพเพน ครั้งแรก-1
ภาพจาก : FB พระลาน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชกระแสรับสั่งให้กองทัพอากาศใช้เครื่องบินขับไล่ Gripen ทุกลำตามภารกิจปกติ ไม่ต้องจัดลำใดไว้เฉพาะพระองค์ เพื่อให้นักบินฝูงบิน 701 ใช้ฝึกและรักษาความพร้อมได้เต็มขีดความสามารถ

มีรายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มีพระราชกระแสรับสั่งให้กองทัพอากาศไม่ต้องกำหนดเครื่องบินขับไล่ Gripen ลำใดเป็นเครื่องบินพระที่นั่ง หรือจัดไว้สำหรับทรงทำการบินโดยเฉพาะ

เครื่องบินทุกลำของฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงใช้สำหรับการฝึกบินและปฏิบัติภารกิจของนักบินกองทัพอากาศได้ตามปกติ ส่วนการทรงฝึกบินในอนาคตสามารถใช้เครื่องบินลำใดก็ได้ตามที่กองทัพอากาศจัดเตรียมไว้ในภารกิจขณะนั้น

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พระองค์ทรงตระหนักว่า หากกำหนดเครื่องบินลำหนึ่งเป็นเครื่องบินพระที่นั่ง อาจทำให้นักบินของกองทัพอากาศไม่กล้านำเครื่องบินลำดังกล่าวไปใช้ฝึกหรือปฏิบัติภารกิจ จึงไม่ทรงประสงค์ให้จัดเครื่องบินไว้เฉพาะพระองค์

พระราชกระแสรับสั่งดังกล่าวทำให้นักบินประจำฝูงบิน 701 สามารถหมุนเวียนใช้เครื่องบิน Gripen ทุกลำในการฝึก เพิ่มทักษะ และรักษาความพร้อมสำหรับภารกิจป้องกันน่านฟ้าได้เช่นเดิม

พระราชินีทรงบินเดี่ยว Gripen สำเร็จ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงทำการฝึกบินเดี่ยวด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20 หรือ JAS 39C Gripen เป็นครั้งแรก ณ กองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการฝึกบิน พร้อมพระราชทานช่อดอกไม้และทรงประดับเครื่องหมายการบินแก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ภายหลังการฝึก บริษัท Saab ผู้ผลิตเครื่องบิน Gripen จากประเทศสวีเดน ได้เผยแพร่ข้อความถวายพระพรและแสดงความยินดี หลังทรงทำการบินเดี่ยวด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่นดังกล่าวสำเร็จ

การฝึกของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเริ่มจากระบบจำลองการบิน ก่อนทรงฝึกกับเครื่องบินจริงที่กองบิน 7 ตามขั้นตอนของกองทัพอากาศ โดยทรงผ่านการฝึกภาคพื้นดิน การศึกษาระบบอากาศยาน ขั้นตอนฉุกเฉิน และการฝึกบินกับครูการบิน ก่อนเข้าสู่การทำการบินเดี่ยว

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กองบิน 7 เป็นที่ตั้งของฝูงบิน 701 ซึ่งประจำการเครื่องบินขับไล่ Gripen ทำหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันน่านฟ้า รวมถึงฝึกความพร้อมของนักบินสำหรับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางอากาศ

อ้างอิงจาก: Wassana Nanuam

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 13:25 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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