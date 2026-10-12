ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 15:20 น.
ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือ Early Retirement สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียด ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

หลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปแล้ว เหลือเพียงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยนายปกรณ์มองว่าควรได้รับมากกว่า 12 เท่าของเงินเดือน แต่จำนวนที่แน่นอนยังต้องหารือกับกระทรวงการคลังอีกครั้ง

ใครเข้าเกณฑ์เออร์ลีรีไทร์ข้าราชการ

กลุ่มเป้าหมายหลักเบื้องต้นคือข้าราชการพลเรือนสามัญอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนผู้มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปอาจยื่นเข้าร่วมได้ หากมีเหตุจำเป็น เช่น ต้องลาออกเพื่อดูแลพ่อแม่ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ

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กรณีผู้สมัครอายุ 40–49 ปี หัวหน้าส่วนราชการจะเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสม ไม่ได้หมายความว่าข้าราชการทุกคนที่มีอายุครบ 40 ปีจะได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์เบื้องต้นแบ่งได้ดังนี้

กลุ่มอายุ เงื่อนไขเบื้องต้น
อายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
อายุ 40–49 ปี ต้องมีเหตุจำเป็น เช่น ดูแลพ่อแม่หรือเจ็บป่วย
ผู้พิจารณา หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
ค่าตอบแทน เสนอให้มากกว่า 12 เท่าของเงินเดือน แต่ยังไม่กำหนดตัวเลขสุดท้าย
กำหนดเริ่มโครงการ คาดว่าภายในปีงบประมาณ 2570

เงินมากกว่า 12 เท่า คิดอย่างไร

ตัวเลขมากกว่า 12 เท่า หมายถึงข้อเสนอเรื่องเงินค่าตอบแทนก้อนแรกสำหรับผู้ที่สมัครออกจากราชการก่อนถึงอายุเกษียณ โดยฐานเดิมที่นำมาหารืออยู่ระหว่าง 8–12 เท่าของเงินเดือน

รัฐบาลเห็นว่าเงินดังกล่าวควรเพียงพอสำหรับใช้เป็นทุนตั้งต้นหลังออกจากราชการ จึงเสนอให้ทบทวนเป็นมากกว่า 12 เท่า แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะจ่าย 13 เท่า 15 เท่า หรือจำนวนอื่น รวมถึงยังไม่มีประกาศวิธีคำนวณอย่างเป็นทางการ

ดังนั้น หากข้าราชการมีเงินเดือน 30,000 บาท ตัวเลข 12 เท่าจะเท่ากับ 360,000 บาท แต่ยอดที่จะได้รับจริงอาจต่างจากตัวอย่างนี้ เพราะต้องรอเกณฑ์จากกระทรวงการคลังและมติคณะรัฐมนตรี

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รัฐบาลคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในปีงบประมาณ 2570 โดยตั้งเป้าลดอัตรากำลังข้าราชการลงปีละ 5% เฟสแรกใช้งบประมาณประมาณ 7,000 ล้านบาท และอาจใช้งบกลางมารองรับค่าใช้จ่าย

หลังจากดำเนินการในปีแรก รัฐบาลประเมินว่างบประมาณสำหรับโครงการจะทยอยลดลง เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมและภาระค่าตอบแทนก้อนแรกจะลดลงตามลำดับ

มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างกำลังคนภาครัฐ ซึ่งดำเนินควบคู่กับการทบทวนภารกิจของส่วนราชการ ลดงานซ้ำซ้อน และนำเทคโนโลยีมาใช้แทนกระบวนการที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้าราชการประจำ

ตอนนี้เปิดสมัครหรือยัง

ขณะนี้โครงการยังไม่เปิดรับสมัคร เนื่องจากต้องรอข้อสรุปเรื่องค่าตอบแทน การกำหนดคุณสมบัติอย่างละเอียด และการเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อน

ข้าราชการที่สนใจจึงยังไม่จำเป็นต้องยื่นหนังสือลาออกหรือดำเนินการผ่านต้นสังกัด ควรรอประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล สำนักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุราชการ เงินบำเหน็จบำนาญ สิทธิรักษาพยาบาล และวันที่มีผลออกจากราชการ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 15:20 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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