ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือ Early Retirement สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียด ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
หลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปแล้ว เหลือเพียงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยนายปกรณ์มองว่าควรได้รับมากกว่า 12 เท่าของเงินเดือน แต่จำนวนที่แน่นอนยังต้องหารือกับกระทรวงการคลังอีกครั้ง
ใครเข้าเกณฑ์เออร์ลีรีไทร์ข้าราชการ
กลุ่มเป้าหมายหลักเบื้องต้นคือข้าราชการพลเรือนสามัญอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนผู้มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปอาจยื่นเข้าร่วมได้ หากมีเหตุจำเป็น เช่น ต้องลาออกเพื่อดูแลพ่อแม่ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ
กรณีผู้สมัครอายุ 40–49 ปี หัวหน้าส่วนราชการจะเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสม ไม่ได้หมายความว่าข้าราชการทุกคนที่มีอายุครบ 40 ปีจะได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ
หลักเกณฑ์เบื้องต้นแบ่งได้ดังนี้
|กลุ่มอายุ
|เงื่อนไขเบื้องต้น
|อายุ 50 ปีขึ้นไป
|เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
|อายุ 40–49 ปี
|ต้องมีเหตุจำเป็น เช่น ดูแลพ่อแม่หรือเจ็บป่วย
|ผู้พิจารณา
|หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
|ค่าตอบแทน
|เสนอให้มากกว่า 12 เท่าของเงินเดือน แต่ยังไม่กำหนดตัวเลขสุดท้าย
|กำหนดเริ่มโครงการ
|คาดว่าภายในปีงบประมาณ 2570
เงินมากกว่า 12 เท่า คิดอย่างไร
ตัวเลขมากกว่า 12 เท่า หมายถึงข้อเสนอเรื่องเงินค่าตอบแทนก้อนแรกสำหรับผู้ที่สมัครออกจากราชการก่อนถึงอายุเกษียณ โดยฐานเดิมที่นำมาหารืออยู่ระหว่าง 8–12 เท่าของเงินเดือน
รัฐบาลเห็นว่าเงินดังกล่าวควรเพียงพอสำหรับใช้เป็นทุนตั้งต้นหลังออกจากราชการ จึงเสนอให้ทบทวนเป็นมากกว่า 12 เท่า แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะจ่าย 13 เท่า 15 เท่า หรือจำนวนอื่น รวมถึงยังไม่มีประกาศวิธีคำนวณอย่างเป็นทางการ
ดังนั้น หากข้าราชการมีเงินเดือน 30,000 บาท ตัวเลข 12 เท่าจะเท่ากับ 360,000 บาท แต่ยอดที่จะได้รับจริงอาจต่างจากตัวอย่างนี้ เพราะต้องรอเกณฑ์จากกระทรวงการคลังและมติคณะรัฐมนตรี
รัฐบาลคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในปีงบประมาณ 2570 โดยตั้งเป้าลดอัตรากำลังข้าราชการลงปีละ 5% เฟสแรกใช้งบประมาณประมาณ 7,000 ล้านบาท และอาจใช้งบกลางมารองรับค่าใช้จ่าย
หลังจากดำเนินการในปีแรก รัฐบาลประเมินว่างบประมาณสำหรับโครงการจะทยอยลดลง เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมและภาระค่าตอบแทนก้อนแรกจะลดลงตามลำดับ
มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างกำลังคนภาครัฐ ซึ่งดำเนินควบคู่กับการทบทวนภารกิจของส่วนราชการ ลดงานซ้ำซ้อน และนำเทคโนโลยีมาใช้แทนกระบวนการที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้าราชการประจำ
ตอนนี้เปิดสมัครหรือยัง
ขณะนี้โครงการยังไม่เปิดรับสมัคร เนื่องจากต้องรอข้อสรุปเรื่องค่าตอบแทน การกำหนดคุณสมบัติอย่างละเอียด และการเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อน
ข้าราชการที่สนใจจึงยังไม่จำเป็นต้องยื่นหนังสือลาออกหรือดำเนินการผ่านต้นสังกัด ควรรอประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล สำนักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุราชการ เงินบำเหน็จบำนาญ สิทธิรักษาพยาบาล และวันที่มีผลออกจากราชการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อนุทินเตรียมชู Early Retire ปฏิรูประบบราชการ
- ปกรณ์เล็งเออร์ลีรีไทร์นำร่อง 5,000 คน ปีงบประมาณ 2570
- ครม. ไฟเขียวยุบ 11 สายงานสนับสนุนเมื่อเกษียณ ไม่รับเพิ่ม