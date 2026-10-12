13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร
วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์
วันที่ 13 ตุลาคม ถือเป็นวันสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9
พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษา 88 พรรษา หรืออยู่ในปีที่ 89 แห่งพระชนมชีพ และทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา 70 ปี
ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีและวันสำคัญของชาติ เพื่อให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ทำไมเรียกว่า “วันนวมินทรมหาราช”
เดิมวันที่ 13 ตุลาคมรู้จักกันในชื่อ “วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9” กระทั่งปี พ.ศ. 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันดังกล่าวว่า “วันนวมินทรมหาราช”
คณะรัฐมนตรีรับทราบการกำหนดชื่อเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 ก่อนมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 29 กันยายนปีเดียวกัน
คำว่า “นวมินทรมหาราช” อ่านว่า นะ-วะ-มิน-ทระ-มะ-หา-ราด มีความหมายว่า วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่
ความสำคัญของวันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคมเป็นโอกาสให้ประชาชนรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ
พระองค์ทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการ ครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำ การเกษตร การอนุรักษ์ดินและป่า การแพทย์ การศึกษา การพัฒนาอาชีพ และการแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
แนวพระราชดำริที่คนไทยรู้จักอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา และโครงการแกล้งดิน
คนไทยทำกิจกรรมอะไรในวันที่ 13 ตุลาคม
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมักจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ได้แก่
- พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
- พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ
- กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
- นิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
- ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะตามความเหมาะสม
วันที่ 13 ตุลาคม หยุดหรือไม่
วันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน หน่วยงานราชการและธนาคารส่วนใหญ่จึงปิดให้บริการ ส่วนบริษัทเอกชนให้พิจารณาตามประกาศวันหยุดของแต่ละองค์กร
สำหรับปี พ.ศ. 2569 วันที่ 13 ตุลาคมตรงกับวันอังคาร และนับเป็นวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9
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