13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 15:09 น.
13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร

วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์

วันที่ 13 ตุลาคม ถือเป็นวันสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9

พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษา 88 พรรษา หรืออยู่ในปีที่ 89 แห่งพระชนมชีพ และทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา 70 ปี

โฆษณา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีและวันสำคัญของชาติ เพื่อให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ทำไมเรียกว่า “วันนวมินทรมหาราช”

เดิมวันที่ 13 ตุลาคมรู้จักกันในชื่อ “วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9” กระทั่งปี พ.ศ. 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันดังกล่าวว่า “วันนวมินทรมหาราช”

คณะรัฐมนตรีรับทราบการกำหนดชื่อเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 ก่อนมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 29 กันยายนปีเดียวกัน

คำว่า “นวมินทรมหาราช” อ่านว่า นะ-วะ-มิน-ทระ-มะ-หา-ราด มีความหมายว่า วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่

ความสำคัญของวันที่ 13 ตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคมเป็นโอกาสให้ประชาชนรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ

โฆษณา

พระองค์ทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการ ครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำ การเกษตร การอนุรักษ์ดินและป่า การแพทย์ การศึกษา การพัฒนาอาชีพ และการแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล

โฆษณา

แนวพระราชดำริที่คนไทยรู้จักอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา และโครงการแกล้งดิน

คนไทยทำกิจกรรมอะไรในวันที่ 13 ตุลาคม

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมักจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ได้แก่

  • พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
  • พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ
  • กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  • นิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
  • ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะตามความเหมาะสม

วันที่ 13 ตุลาคม หยุดหรือไม่

วันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน หน่วยงานราชการและธนาคารส่วนใหญ่จึงปิดให้บริการ ส่วนบริษัทเอกชนให้พิจารณาตามประกาศวันหยุดของแต่ละองค์กร

สำหรับปี พ.ศ. 2569 วันที่ 13 ตุลาคมตรงกับวันอังคาร และนับเป็นวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 15:09 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท &quot;น้องพายุ&quot; งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN กร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน

เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN รกร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
ประจักษ์ชัย ช่วย &#8220;แม่ภัทร&#8221; รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้

ประจักษ์ชัย ช่วย “แม่ภัทร” รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ข่าว

13 ตุลาคม 2569 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

37 นาที ที่แล้ว
สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย ข่าวต่างประเทศ

สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

48 นาที ที่แล้ว
ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท &quot;น้องพายุ&quot; งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต บันเทิง

ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

52 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN กร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN รกร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง จับโป๊ะ &quot;ชามตราไก่&quot; ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม ข่าว

เพจดัง จับโป๊ะ “ชามตราไก่” ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย ช่วย &#8220;แม่ภัทร&#8221; รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้ บันเทิง

ประจักษ์ชัย ช่วย “แม่ภัทร” รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า &quot;สส.ไอเดียร์&quot; จ่อโดนฟันบัญชีเท็จ? ปมโรเล็กซ์หาย-หุ้นนอกสามี ข่าวการเมือง

งานเข้า “สส.ไอเดียร์” ป.ป.ช. จับพิรุธ ส่อผิดปกติยื่นเท็จ-ปกปิดข้อเท็จจริง ปมโรเล็กซ์-หุ้นนอกสามี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช ข่าว

สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์ บันเทิง

ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง &quot;สวะ&quot; ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ ข่าว

ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง “สวะ” ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน เศรษฐกิจ

ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทาง ข่าว

ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทางที่ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพลสวนดุสิต ชี้วิกฤติน้ำท่วม นายกฯ-รัฐบาล คะแนนนิยมดิ่งหนัก จี้เร่งเยียวยาปชช. ข่าว

โพลสวนดุสิต ชี้ วิกฤติน้ำท่วม นายกฯ-รัฐบาล คะแนนนิยมดิ่งหนัก จี้เร่งเยียวยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 10 เลขเด็ด &quot;เลขดัง สลาก 5 ภาค&quot; งวด 16/10/69 ส่องเลขมงคล ก่อนลุ้นโชคใหญ่ Line News

เปิด 10 เลขเด็ด “เลขดัง สลาก 5 ภาค” งวด 16/10/69 ส่องเลขมงคล ก่อนลุ้นโชคใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวาดเสียว! &#8220;ศิลาลาด&#8221; นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด ข่าว

หวาดเสียว! “ศิลาลาด” นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กคิม เล่าเบื้องหลัง พระราชินี เสด็จฯ ปลุกพลังใจ นักบินรบสู้สุดตัว จนชนะเขมรรอบ 2 ข่าวการเมือง

บิ๊กคิม เล่าเบื้องหลัง พระราชินี เสด็จฯ ปลุกพลังใจ นักบินรบสู้สุดตัว จนชนะเขมรรอบ 2

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรศักดิ์ นุ่นจีน คือใคร รู้จักหัวหน้าชุดก้าวด้วยใจฯ หลังปมเงินบริจาคน้ำท่วม ข่าว

สุรศักดิ์ นุ่นจีน คือใคร หัวหน้าชุดก้าวด้วยใจฯ หลังปมเงินบริจาคน้ำท่วม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเดือด นักร้องดัง โดนพนง.มองเหยียด คิดว่าไม่มีเงินซื้อ ซัดนัวร์ ใครกันแน่โกหก บันเทิง

ดราม่าเดือด นักร้องดัง โดนพนง.มองเหยียด คิดว่าไม่มีเงินซื้อ ซัดนัวร์ ใครกันแน่โกหก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ยังนับไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่ 4 โมงเย็น? ข่าว

ทำไมผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ยังนับไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่ 4 โมงเย็น?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พนัส&quot; ด่าแรง! &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ซัดเป็นตัวสวะ รอวันเดินเข้าคุก ยันไม่เคยแค้นใคร ข่าว

“พนัส” ด่าแรง! “ไอซ์ รักชนก” ซัดเป็นตัวสวะ รอวันเดินเข้าคุก ลั่นไม่เคยดูหมิ่นใคร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายยื่นอุทธรณ์ ขอคว่ำโทษประหาร หนุ่มศรีลังกา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

ทนายยื่นอุทธรณ์ ขอคว่ำโทษประหาร หนุ่มศรีลังกา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อห้าม กินเจ 2569 ทำแล้วไม่เป็นมงคล-อับโชค ตามความเชื่อโบราณ ไลฟ์สไตล์

ข้อห้าม กินเจ 2569 ทำแล้วไม่เป็นมงคล-อับโชค ตามความเชื่อโบราณ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 95 ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งย้าย ข่าว

เปิดรายชื่อ 95 ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งย้าย ปรับทัพหัวหน้าอุทยานฯ ทั่วไทย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์เบียร์-ขวัญ อุษามณี ลุยแจ้งความ ชายอ้างจิตอาสา หลอกโอนเงินช่วยน้ำท่วม ข่าว

อาจารย์เบียร์-ขวัญ อุษามณี ลุยแจ้งความ ชายอ้างจิตอาสา หลอกโอนเงินช่วยน้ำท่วม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button