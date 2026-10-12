ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง “สวะ” ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ
ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง “สวะ” ถึงเพื่อนสส. กลางรายการดัง ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จี้รับผิดชอบ
12 ตุลาคม 2569 น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ หรือ “ทนายแจม” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุข้อความเกี่ยวกับ นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และอดีตบอร์ดประกันสังคมหลายสมัย ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ระบุว่า
[เกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาเหยียบย่ำได้ตามอำเภอใจ]
จากกรณีที่คุณพนัส ไทยล้วน ได้กล่าวถ้อยคำดูหมิ่นและด้อยค่า ส.ส.รักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้คำว่า “สวะ” ในรายการ คุยนอกจอ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ประจำวันที่ 12 ตุลาคมนี้
ในฐานะเพื่อนร่วมงาน ฐานะทนายความ และในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ดิฉันเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ และไม่อาจปล่อยผ่านให้กลายเป็นความคุ้นชินในสังคมประชาธิปไตย
[ความเห็นต่างไม่ใช่ใบอนุญาตให้ลดทอนศักดิ์ศรีใคร]
เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงาน นโยบาย หรืออุดมการณ์ทางการเมืองของ สส. ได้อย่างเข้มข้นและตรงไปตรงมา นั่นคือสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย แต่การลดทอนความเป็นมนุษย์ด้วยการตีตราผู้อื่นว่าเป็น “ขยะ” หรือ “สวะ” ไม่ใช่เสรีภาพในการแสดงออก หากแต่เป็นการเหยียดหยาม ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และส่อเจตนาดูหมิ่นอย่างชัดเจน
[วุฒิภาวะและความรับผิดชอบในพื้นที่สาธารณะ]
ผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมหรือมีบทบาทเป็นตัวแทนแรงงานมายาวนาน ย่อมทราบดีว่าการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเริ่มต้นจากการเคารพศักดิ์ศรีของทุกคน การใช้วาจาลดทอนคุณค่าเพื่อนมนุษย์ออกสื่อสาธารณะ เป็นการทำลายบรรยากาศการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ และสะท้อนวุฒิภาวะของผู้พูดเอง
ดิฉันขอเรียกร้องให้ คุณพนัส ไทยล้วน แสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการ ต่อถ้อยคำดังกล่าวค่ะ
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