ข่าวดี! สวนสัตว์อังกฤษยันไม่การุณยฆาต เสือโคร่งไซบีเรีย ขย้ำหนุ่มกระโดดลงกรงดับสลด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 12:52 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 12:53 น.
ข่าวดี! สวนสัตว์อังกฤษยันไม่การุณยฆาต เสือโคร่งไซบีเรีย ขย้ำหนุ่มกระโดดลงกรงดับสลด

เผยพฤติกรรมปริศนา ก่อนตาย หนุ่มอังกฤษใส่หูฟังเต้นปลุกใจก่อนปีนรั้วลงไปเผชิญหน้าเสือโคร่ง ชี้หน้าสั่งเสือ เจ้าหน้าที่ยิงปืนขู่ช่วยไม่ทัน เสียชีวิตคาที่ ยอร์กเชียร์เร่งสอบสวนหาสาเหตุ

สวนสัตว์ ยอร์กเชียร์ ไวลด์ไลฟ์ พาร์ก (Yorkshire Wildlife Park) ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ แถลงยืนยันว่าจะไม่ทำการุณยฆาต อัลไต (Altai) เสือโคร่งไซบีเรียเพศผู้ หลังเกิดเหตุจู่โจมขย้ำนักท่องเที่ยวชายจนเสียชีวิต ทางสวนสัตว์ระบุว่าเสือปลอดภัยดี พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย

ข่าวดี! สวนสัตว์อังกฤษยันไม่การุณยฆาต เสือโคร่งไซบีเรีย ขย้ำหนุ่มกระโดดลงกรงดับสลด

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เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันเสาร์ นักท่องเที่ยวชายซึ่งทางการยังไม่เปิดเผยชื่อ เดินทางมายังโซน แลนด์ ออฟ เดอะ ไทเกอร์ส (Land of the Tigers) ก่อนตัดสินใจปีนข้ามรั้วกั้นสูง 3 ฟุตตรงจุดชมวิว กระโดดลงไปในกรงเลี้ยงขนาด 2 เอเคอร์ ท่ามกลางสายตาผู้คนจำนวนมาก พยานในเหตุการณ์เล่าว่า ผู้เสียชีวิตสวมหูฟัง เต้นไปมาคล้ายกำลังปลุกใจตัวเอง ทั้งยังวานให้นักท่องเที่ยวคนอื่นช่วยถ่ายรูปคู่กับเสือ ก่อนจะกระโดดลงไปประจันหน้ากับเสือโคร่งน้ำหนักกว่า 190 กิโลกรัม

คลิปวิดีโอที่มีผู้บันทึกไว้ได้เผยภาพขณะยืนชี้หน้าใส่เสือ คล้ายพยายามออกคำสั่ง มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นภาษามือมาคาทอน (Makaton) ที่ใช้สื่อสารกับผู้มีความบกพร่องทางการพูด จากนั้นเสือโคร่งพุ่งเข้ากัด ตะปบแผ่นหลัง ลากตัวไป เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ ยิงปืนลูกซองขู่ 2 นัดเพื่อไล่เสือกลับเข้าคอกพัก ทว่าทีมกู้ชีพไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที

หลังเกิดเหตุ สวนสัตว์ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์เร่งสอบสวนหาสาเหตุจูงใจที่ทำให้ตัดสินใจปีนลงไป ขณะที่ แคโรล บาสกิน (Carole Baskin) ผู้ดูแลเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าชื่อดังจากสารคดี ไทเกอร์คิง ออกมาแสดงความเห็น ยืนยันว่าเสือไม่ได้ทำอะไรผิด สัตว์เพียงแค่แสดงสัญชาตญาณตามธรรมชาติต่อผู้บุกรุกอาณาเขตเท่านั้น

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ข่าวดี! สวนสัตว์อังกฤษยันไม่การุณยฆาต เสือโคร่งไซบีเรีย ขย้ำหนุ่มกระโดดลงกรงดับสลด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 12:52 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 12:53 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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