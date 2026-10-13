ข่าวดี! สวนสัตว์อังกฤษยันไม่การุณยฆาต เสือโคร่งไซบีเรีย ขย้ำหนุ่มกระโดดลงกรงดับสลด
เผยพฤติกรรมปริศนา ก่อนตาย หนุ่มอังกฤษใส่หูฟังเต้นปลุกใจก่อนปีนรั้วลงไปเผชิญหน้าเสือโคร่ง ชี้หน้าสั่งเสือ เจ้าหน้าที่ยิงปืนขู่ช่วยไม่ทัน เสียชีวิตคาที่ ยอร์กเชียร์เร่งสอบสวนหาสาเหตุ
สวนสัตว์ ยอร์กเชียร์ ไวลด์ไลฟ์ พาร์ก (Yorkshire Wildlife Park) ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ แถลงยืนยันว่าจะไม่ทำการุณยฆาต อัลไต (Altai) เสือโคร่งไซบีเรียเพศผู้ หลังเกิดเหตุจู่โจมขย้ำนักท่องเที่ยวชายจนเสียชีวิต ทางสวนสัตว์ระบุว่าเสือปลอดภัยดี พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันเสาร์ นักท่องเที่ยวชายซึ่งทางการยังไม่เปิดเผยชื่อ เดินทางมายังโซน แลนด์ ออฟ เดอะ ไทเกอร์ส (Land of the Tigers) ก่อนตัดสินใจปีนข้ามรั้วกั้นสูง 3 ฟุตตรงจุดชมวิว กระโดดลงไปในกรงเลี้ยงขนาด 2 เอเคอร์ ท่ามกลางสายตาผู้คนจำนวนมาก พยานในเหตุการณ์เล่าว่า ผู้เสียชีวิตสวมหูฟัง เต้นไปมาคล้ายกำลังปลุกใจตัวเอง ทั้งยังวานให้นักท่องเที่ยวคนอื่นช่วยถ่ายรูปคู่กับเสือ ก่อนจะกระโดดลงไปประจันหน้ากับเสือโคร่งน้ำหนักกว่า 190 กิโลกรัม
คลิปวิดีโอที่มีผู้บันทึกไว้ได้เผยภาพขณะยืนชี้หน้าใส่เสือ คล้ายพยายามออกคำสั่ง มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นภาษามือมาคาทอน (Makaton) ที่ใช้สื่อสารกับผู้มีความบกพร่องทางการพูด จากนั้นเสือโคร่งพุ่งเข้ากัด ตะปบแผ่นหลัง ลากตัวไป เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ ยิงปืนลูกซองขู่ 2 นัดเพื่อไล่เสือกลับเข้าคอกพัก ทว่าทีมกู้ชีพไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
หลังเกิดเหตุ สวนสัตว์ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์เร่งสอบสวนหาสาเหตุจูงใจที่ทำให้ตัดสินใจปีนลงไป ขณะที่ แคโรล บาสกิน (Carole Baskin) ผู้ดูแลเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าชื่อดังจากสารคดี ไทเกอร์คิง ออกมาแสดงความเห็น ยืนยันว่าเสือไม่ได้ทำอะไรผิด สัตว์เพียงแค่แสดงสัญชาตญาณตามธรรมชาติต่อผู้บุกรุกอาณาเขตเท่านั้น
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