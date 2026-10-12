ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์
ไฮโซปอ ตนุภัทร ชี้แจงเหตุยื่นประท้วงผลการแข่งขันโกคาร์ตรุ่น Cadet B หลัง “น้องพายุ” คว้าแชมป์ที่ 1 ยืนยันไม่ได้ติดใจเพราะลูกชายแพ้ แต่ต้องการให้ตรวจสอบข้อสงสัยเรื่องเครื่องยนต์
กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในวงการมอเตอร์สปอร์ตเยาวชน หลังการแข่งขันรถโกคาร์ตรายการ TrueVisions Championship 2026 รุ่น Cadet B ซึ่ง “น้องพายุ” พายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ลูกชายของ ชมพู่ อารยา และน็อต วิศรุต สามารถคว้าอันดับ 1 มาครอง ทว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รางวัล เนื่องจากมีการยื่นประท้วงผลการแข่งขันจากทีมคู่แข่ง
ล่าสุด “ไฮโซปอ” ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ สามีของ เบนซ์ พริกไทย ในฐานะผู้จัดการทีม TNP Motorsport ซึ่งส่ง “น้องแมคลาเรน” ภีมญภัฎฐ์ เลิศทวีวิทย์ ลูกชายวัย 8 ขวบ ลงแข่งขันในรุ่นเดียวกัน ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลของการยื่นเรื่องตรวจสอบ
ไฮโซปอยืนยันว่า ที่ประท้วงไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจที่ลูกชายแพ้การแข่งขัน แต่เป็นการใช้สิทธิตามกระบวนการ เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานและสเปกเครื่องยนต์ของรถผู้ชนะ ซึ่งทีมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีรายละเอียดแตกต่างจากรถคันอื่นในรุ่นเดียวกัน
ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่า เครื่องยนต์ของรถทุกคันเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของการแข่งขันหรือไม่ และความแตกต่างที่ตรวจพบหรือถูกตั้งข้อสังเกตนั้นอยู่ภายในขอบเขตที่กติกาอนุญาตหรือเปล่า
อย่างไรก็ตาม การยื่นประท้วงยังไม่ถือเป็นข้อยืนยันว่ารถของน้องพายุผิดกติกา การวินิจฉัยต้องอาศัยการตรวจสอบจากคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงเอกสารกติกาประจำรายการ ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ
สำหรับ “น้องพายุ” เคยคว้าแชมป์การแข่งขันรถคาร์ทเยาวชนรายการ TrueVisions–TOYOTA Junior Kart Championships 2026 สนามเปิดฤดูกาล ในรุ่น Cadet B สำหรับนักขับอายุ 8–9 ปี ที่สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดชลบุรีมาแล้ว [โตโยต้า จูเนียร์คา …](https://mgronline.com/sport/detail/9690000073747)
ขณะที่ “น้องแมคลาเรน” ลงแข่งขันด้วยรถหมายเลข 99 ภายใต้ทีม TNP Motorsport โดยมีคุณพ่อทำหน้าที่ดูแลทีม
กรณีนี้จึงต้องรอคำชี้แจงจากผู้จัดการแข่งขันว่าได้ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ถูกประท้วงแล้วหรือไม่ ผลการตรวจเป็นอย่างไร และจะมีการรับรองหรือแก้ไขผลการแข่งขันหรือไม่ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่นักแข่งเยาวชนทุกคน
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ภาพจาก : FB/Thanupat Lerttaweevit