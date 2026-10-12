“พนัส” เปิดใจหลังพ่ายเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม จ่อเรียกถกบทเรียน 18 ต.ค.นี้
“พนัส” เปิดใจหลังพ่ายเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม เจ็บใจหาเสียงทั่วประเทศได้ไม่เท่าอีกฝ่าย จ่อเรียกถกบทเรียน 18 ต.ค.นี้
12 ตุลาคม 2569 นายพนัส ไทยล้วน อดีตกรรมการประกันสังคม และประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ในรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” หลังการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หรือบอร์ดประกันสังคม ซึ่งผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการระบุว่า ทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้อันดับ 1-7 ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน นายพนัสบอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องแพ้ชนะมากนัก แต่ต้องการให้ผู้สมัครในทีมของตนได้เข้าไปทำงานและผลักดันความก้าวหน้าของประกันสังคม
นายพนัสเล่าว่า เดินสายหาเสียงตามสภาแรงงานและโรงงานต่างๆ อธิบายแนวคิดและความสำคัญของการเลือกตั้งให้ผู้ใช้แรงงานเข้าใจ แต่พอถึงวันเลือกตั้ง ผู้ที่เคยยกมือเห็นด้วยกลับไม่ได้ออกไปลงคะแนนตามที่พูดไว้ จึงต้องทบทวนว่าการหาเสียงที่ผ่านมามีปัญหาตรงไหน และทำไมผู้ใช้แรงงานไม่ออกมาใช้สิทธิตามที่คาดหวัง
“คนพูดเนี่ย อย่าไปหวังว่าคนพูดแล้วเขาจะทำตาม ไม่อย่างนั้นพรรคการเมืองก็อย่าแพ้ ผมจำได้ว่าการเลือกตั้งทำไม ถ้าผมชนะล่ะ คุณสรยุทธจะว่ายังไง วันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าทำอย่างไรถึงชนะ แต่เมื่อแพ้ก็ต้องมาทบทวนกัน” นายพนัส กล่าว
นายพนัสบอกว่า สิ่งที่เจ็บใจคือทีมของตนเข้าไปหาเสียงได้ทั่วประเทศไม่เท่าอีกฝ่าย เพราะส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ขณะที่อีกฝ่ายเข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหลายพื้นที่ได้มากกว่า กลุ่มแรงงานที่มีสมาชิกอยู่ในโรงงานจำนวนมากจึงเปลี่ยนจำนวนสมาชิกเป็นคะแนนเสียงได้ไม่เต็มที่
โรงงานหนึ่งอาจมีผู้ใช้แรงงานเป็นพันคน แต่ทีมเข้าถึงกรรมการหรือสมาชิกได้เพียง 30-50 คน หรือราว 100 คน ส่วนคนที่เหลือไม่แน่ใจว่าจะไปลงคะแนนหรือไม่ แม้กรรมการในโรงงานจะยืนยันว่าจะนำคะแนนมาให้ “โรงงานนี้มีพันคน เราก็หาเสียงกับกรรมการ 30 คน 50 คน 100 คน แต่อีก 900 คนเราไม่รู้ว่ามันไปไหม แต่กรรมการเขาก็ยืนยันว่าเขาจะเอาไปให้ได้ ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้ เวลาเราทำสงคราม มันแพ้เราก็ต้องสรุปบทเรียนกัน” นายพนัส กล่าว
นายพนัสระบุว่า วันที่ 18 ตุลาคมนี้ จะเรียกประชุมตัวแทนสภาแรงงานราว 100 แห่ง เพื่อสรุปบทเรียนจากการเลือกตั้ง โดยจะดูว่าแต่ละสภามีสมาชิกตั้งแต่หลักพันจนถึงหลายพันคน แต่ทำไมไม่สามารถนำสมาชิกมาใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่คาดหวัง และจะตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียด
นายพนัสย้ำว่าด้วยประสบการณ์เป็นกรรมการประกันสังคมหลายสมัย รู้ว่าการทำงานในบอร์ดมีข้อจำกัด ไม่สามารถผลักดันทุกเรื่องให้สำเร็จได้ทันที แต่หากผู้สมัครได้รับเลือกก็จะมีโอกาสเข้าไปทำงานเพื่อความก้าวหน้า
เมื่อถูกถามถึงปฏิทินประกันสังคมที่จัดทำประมาณ 5 ล้านใบ และข้อสงสัยเรื่องการกระจายให้สมาชิกของแต่ละสภาแรงงาน นายพนัสตอบว่า ปฏิทินทั้งหมดไม่ได้อยู่ในความดูแลของตนคนเดียว ส่วนที่ได้รับจัดสรรให้สมาชิกของตนมีประมาณ 200,000 ใบ และต้องนำไปแจกเอง เพราะสมาชิกในแต่ละพื้นที่ได้รับปฏิทินไม่เท่ากัน จึงนำจำนวนที่จัดทำทั้งหมดมาผูกกับการแจกของสภาใดสภาหนึ่งไม่ได้
“ปฏิทินประกันสังคมเขาจัดทำมา 5 ล้านใบ ผมมีส่วนแบ่งมาให้สมาชิกผมแค่ 200,000 ใบเท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 4 ล้านกว่าใบก็กระจายไปตามสภาต่างๆ ผมก็ไปแจกเอง ผมเรียกได้มาแค่ 200,000 ใบ” นายพนัส กล่าว
นายพนัสบอกว่า ในอดีตปฏิทินราคาประมาณ 5 บาท ปัจจุบันต้นทุนเพิ่มเป็นประมาณ 10 บาท การจัดทำและแจกจ่ายต้องพิจารณาทั้งต้นทุนและจำนวนที่ได้รับจัดสรร ผู้ใช้แรงงานบางส่วนอาจไม่ได้รับปฏิทินหรือสิ่งของตามที่คาดหวัง จึงเกิดข้อสงสัยว่าแจกจ่ายทั่วถึงหรือไม่ ในฐานะผู้นำแรงงาน เมื่อสมาชิกมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบให้ชัดว่าแต่ละสภาได้รับจัดสรรเท่าใด และแจกไปถึงสมาชิกหรือไม่ เพราะหากสื่อสารไม่ชัดเจน อาจเกิดความเข้าใจผิดและกระทบความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำแรงงานกับสมาชิก
นายพนัสกล่าวถึงเสื้อและหมวกที่แจกในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมว่า เป็นอีกเรื่องที่ต้องทบทวน เพราะมีผู้ใช้แรงงานบางส่วนตั้งคำถามว่าปีนี้ไม่มีเสื้อแจก ไม่มีหมวกให้ใส่เหมือนที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ดูว่าปัญหาเกิดจากขั้นตอนใด หรือใครมีหน้าที่จัดสรร
นายพนัสมองว่าผู้นำแรงงานควรตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจปัญหาของสมาชิกให้ชัด วันแรงงานเป็นโอกาสที่แรงงานมารวมตัว เดินขบวน และยื่นข้อเรียกร้อง เมื่อสมาชิกไม่ได้รับสิ่งของที่คาดหวัง จึงเกิดคำถามว่าทำไมไม่แจกเหมือนเดิม และทำไมผู้ใช้แรงงานไม่สนใจประเด็นนี้อย่างจริงจัง
“วันแรงงานวันที่ 1 พฤษภาคม ปีนี้ไม่มีหมวก แล้วหัวมึงร้อนวันนี้เพราะไม่มีหมวกใส่เนี่ย เป็นเพราะพวกมึงเองอย่างนั้นหรือเปล่า แล้วทำไมไม่ไปถามว่าไม่มีเสื้อแจกเหรอ ทำไมไม่ไปถามคนที่ตัดเสื้อให้มึง” นายพนัส กล่าว
นายพนัสสรุปว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้เห็นว่ากลุ่มแรงงานต้องกลับมาทบทวนการทำงานของตนเอง ทั้งการสื่อสารกับสมาชิก การเข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการดูแลปัญหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ครั้งต่อไปทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมได้มากกว่าเดิม
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