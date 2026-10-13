กฎหมายอ่อน! วิศวกรหนุ่ม หยอดสารพิษใส่ขวดน้ำเพื่อนร่วมงานเกือบ 2 ปี ติดคุกวันเดียว จ่อลบประวัติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 11:16 น.
กฎหมายอ่อน! วิศวกรหนุ่ม หยอดสารพิษใส่ขวดน้ำเพื่อนร่วมงานเกือบ 2 ปี ติดคุกวันเดียว จ่อลบประวัติ

แฉคลิปแอบถ่าย วิศวกรเคมีมะกัน จับได้คาหนังคาเขา หยอดแคดเมียมใส่ขวดน้ำเพื่อนร่วมงานเกือบ 2 ปี ซ้ำพ่อแม่เผลอดื่มไปด้วย สลดติดคุกวันเดียว จ่อลบประวัติ

ข่าวอิหยังวะ คลิปวิดีโอหลักฐานชิ้นใหม่เผยภาพพฤติกรรมสะเทือนขวัญ ขณะที่ เดวิด ซู วิศวกรเคมีด้านโลหะวิทยาจากบริษัท เบิร์กลีย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีเสิร์ช ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา แอบนำสารแคดเมียมซึ่งเป็นโลหะหนักมีพิษร้ายแรง ผสมลงในขวดน้ำดื่มของ หรง หยวน เพื่อนร่วมงาน ก่อเหตุต่อเนื่องนานเกือบ 18 เดือน ระหว่างปี 2560 ถึง 2562

ตลอดเวลาร่วมปีครึ่ง หยวนเผชิญปัญหาสุขภาพทรุดหนัก เข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้ง ทรมานจากอาการคลื่นไส้อาเจียนจนหวาดผวาว่าตนเองเป็นโรคร้ายแรงระยะสุดท้าย

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ซูยังคงแสร้งทำตัวเป็นห่วงเป็นใย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 หยวนส่งอีเมลแจ้งขอลาป่วย ซูกลับตอบกลับด้วยท่าทีเฉยเมย แนะนำให้ทำงานจากที่บ้าน อ้างว่าสภาพแวดล้อมในออฟฟิศอาจมีเชื้อราสะสม

หยวนเริ่มเอะใจจนตัดสินใจแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดขนาดเล็กไว้ที่โต๊ะทำงานช่วงต้นปี 2562 บันทึกภาพขณะซูกำลังหยอดสารพิษลงในขวดน้ำได้อย่างชัดเจน หลักฐานนำไปสู่การที่ตำรวจเข้าจับกุมตัวซูเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ในข้อหาพยายามฆ่ากับข้อหาวางยาพิษ

พ่อแม่ของหยวนได้รับผลกระทบทางสุขภาพไปด้วยเนื่องจากเผลอดื่มน้ำที่มีสารพิษเจือปน หยวนเปิดใจถึงคลิปหลักฐาน “เลือดฉันแทบหยุดไหล ฉันเกือบตาย เฉียดความตายมาหลายครั้งมาก ฉันปล่อยเขาไปไม่ได้”

แม้คดีมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต ทว่าช่วงปลายปี 2566 อัยการเขตอลาเมดายื่นข้อตกลงยอมความ ยกฟ้องข้อหาพยายามฆ่า ทำให้ซูรับสารภาพเพียงข้อหาวางยาพิษ ศาลสั่งคุมประพฤติ 2 ปี ชดใช้ค่าเสียหาย 7,058 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.3 แสนบาท จากยอดเงินที่เหยื่อเรียกร้องเกือบ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ ซูรับโทษจำคุกจริงเพียง 1 วัน

ล่าสุดหลังพ้นกำหนดคุมประพฤติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซูยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอลบล้างประวัติอาชญากรรมทั้งหมดตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 11:16 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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