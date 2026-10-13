สาว 21 แค่รักษาข้อเท้าหัก ดับสลดคาโรงพยาบาล เพราะหมอจ่ายยาแก้ปวดเกินขนาด
นักศึกษาอนาคตไกล ไปรักษาอาการบาดเจ็บธรรมดา แต่กลับหยุดหายใจดับคาเตียงใน 14 ชั่วโมง ไร้คนดูแลจนหัวใจหยุดเต้น แฉเบื้องหลังศูนย์แพทย์ใกล้ล้มละลาย ไร้งบจ้างเจ้าหน้าที่
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ครอบครัวของ เดล อลิซ มาร์ติน นักศึกษาหญิงชาวนิวยอร์ก วัย 21 ปี เดินหน้ายื่นฟ้องร้องโรงพยาบาลวอเตอร์เบอรี (Waterbury Hospital) ในรัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา หลังลูกสาวเดินทางไปรักษาอาการกระดูกข้อเท้าหัก ทว่ากลับเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ผลชันสูตรชี้ชัดว่าเกิดจากอาการหัวใจหยุดเต้น หลังได้รับยาแก้ปวดเกินขนาดจนออกฤทธิ์กดระบบทางเดินหายใจ
เดลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าหักขณะทำงานในฟาร์ม จึงเดินทางไปรักษาตัวยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทว่าเอกสารคำฟ้องระบุว่า บุคลากรทางการแพทย์กลับสั่งจ่ายยาแก้ปวดหลายชนิดผสมกันในปริมาณสูง ภายในเวลาเพียง 14 ชั่วโมง
ตัวยาออกฤทธิ์ระงับประสาทอย่างรุนแรงจนทำให้เธอหยุดหายใจ ระหว่างนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจดูอาการ ปล่อยให้เธอขาดอากาศหายใจโดยไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ พยาบาลเพิ่งเข้ามาดูอาการตอน 7 โมงเช้า แต่หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว แพทย์ตรวจพบภาวะสมองตายก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ลินด์เซย์ มาร์ติน ผู้เป็นพ่อ เปิดใจถึงความสูญเสีย “ตอนนั้นผมวางหูโทรศัพท์ลงด้วยความตกช็อก ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกสาวต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่กำลังจะล้มละลาย มีการสอบสวนเรื่องพยาบาลต้องควักเงินซื้ออาหารให้คนไข้ ขาดแคลนงบประมาณจนระบบการทำงานล้มเหลว เดลไม่มีทางเลือก โรงพยาบาลนี้อยู่ใกล้ที่สุด”
คริสโตเฟอร์ มัตเตอี ทนายความฝ่ายครอบครัว ระบุว่า โรงพยาบาลแห่งนี้เคยอยู่ใต้การบริหารของบริษัท พรอสเปกต์ เมดิคอล โฮลดิงส์ ซึ่งยื่นขอล้มละลายเมื่อต้นปี 2568 ฝ่ายบริหารพยายามตัดลดงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน ปรับลดจำนวนเจ้าหน้าที่ ลดการฝึกอบรม เพื่อบีบกำไรออกจากโรงพยาบาล จนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ทางครอบครัวจึงตัดสินใจเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับความประมาทเลินเล่อที่พรากชีวิตลูกสาวไปก่อนวัยอันควร
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