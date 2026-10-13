สาว 21 แค่รักษาข้อเท้าหัก ดับสลดคาโรงพยาบาล เพราะหมอจ่ายยาแก้ปวดเกินขนาด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 10:21 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 10:22 น.
สาว 21 แค่รักษาข้อเท้าหัก ดับสลดคาโรงพยาบาล เพราะหมอจ่ายยาแก้ปวดเกินขนาด
ภาพจาก: NBC news

นักศึกษาอนาคตไกล ไปรักษาอาการบาดเจ็บธรรมดา แต่กลับหยุดหายใจดับคาเตียงใน 14 ชั่วโมง ไร้คนดูแลจนหัวใจหยุดเต้น แฉเบื้องหลังศูนย์แพทย์ใกล้ล้มละลาย ไร้งบจ้างเจ้าหน้าที่

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ครอบครัวของ เดล อลิซ มาร์ติน นักศึกษาหญิงชาวนิวยอร์ก วัย 21 ปี เดินหน้ายื่นฟ้องร้องโรงพยาบาลวอเตอร์เบอรี (Waterbury Hospital) ในรัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา หลังลูกสาวเดินทางไปรักษาอาการกระดูกข้อเท้าหัก ทว่ากลับเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ผลชันสูตรชี้ชัดว่าเกิดจากอาการหัวใจหยุดเต้น หลังได้รับยาแก้ปวดเกินขนาดจนออกฤทธิ์กดระบบทางเดินหายใจ

เดลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าหักขณะทำงานในฟาร์ม จึงเดินทางไปรักษาตัวยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทว่าเอกสารคำฟ้องระบุว่า บุคลากรทางการแพทย์กลับสั่งจ่ายยาแก้ปวดหลายชนิดผสมกันในปริมาณสูง ภายในเวลาเพียง 14 ชั่วโมง

โฆษณา

ตัวยาออกฤทธิ์ระงับประสาทอย่างรุนแรงจนทำให้เธอหยุดหายใจ ระหว่างนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจดูอาการ ปล่อยให้เธอขาดอากาศหายใจโดยไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ พยาบาลเพิ่งเข้ามาดูอาการตอน 7 โมงเช้า แต่หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว แพทย์ตรวจพบภาวะสมองตายก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ลินด์เซย์ มาร์ติน ผู้เป็นพ่อ เปิดใจถึงความสูญเสีย “ตอนนั้นผมวางหูโทรศัพท์ลงด้วยความตกช็อก ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกสาวต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่กำลังจะล้มละลาย มีการสอบสวนเรื่องพยาบาลต้องควักเงินซื้ออาหารให้คนไข้ ขาดแคลนงบประมาณจนระบบการทำงานล้มเหลว เดลไม่มีทางเลือก โรงพยาบาลนี้อยู่ใกล้ที่สุด”

คริสโตเฟอร์ มัตเตอี ทนายความฝ่ายครอบครัว ระบุว่า โรงพยาบาลแห่งนี้เคยอยู่ใต้การบริหารของบริษัท พรอสเปกต์ เมดิคอล โฮลดิงส์ ซึ่งยื่นขอล้มละลายเมื่อต้นปี 2568 ฝ่ายบริหารพยายามตัดลดงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน ปรับลดจำนวนเจ้าหน้าที่ ลดการฝึกอบรม เพื่อบีบกำไรออกจากโรงพยาบาล จนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ทางครอบครัวจึงตัดสินใจเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับความประมาทเลินเล่อที่พรากชีวิตลูกสาวไปก่อนวัยอันควร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 10:21 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 10:22 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก ดารารุ่นใหญ่คลั่ง พยายามเปิดประตูเครื่องบิน กลางอากาศ กัดแอร์โฮสเตสบาดเจ็บ

ช็อก ดารารุ่นใหญ่คลั่ง พยายามเปิดประตูเครื่องบิน กลางอากาศ กัดแอร์โฮสเตสบาดเจ็บ

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2569
พ่อแม่ใจเหี้ยม รำคาญเสียงร้อง จับลูก 8 เดือน เขย่าจนสลบ ผ้าปิดหน้าจนขาดอากาศ

พ่อแม่ใจเหี้ยม รำคาญเสียงร้อง จับลูก 8 เดือน เขย่าจนสลบ ผ้าปิดหน้าจนขาดอากาศ

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2569
เลขมงคล ในหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตร พระราชินี ทรงฝึกบินเดี่ยว กริพเพน ครั้งแรก-1

บุญคนไทย พระราชินี รับสั่ง ทอ. ไม่ต้องกำหนด Gripen ลำใดเป็นเครื่องพระที่นั่ง

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2569
กฎหมายอ่อน! วิศวกรหนุ่ม หยอดสารพิษใส่ขวดน้ำเพื่อนร่วมงานเกือบ 2 ปี ติดคุกวันเดียว จ่อลบประวัติ

กฎหมายอ่อน! วิศวกรหนุ่ม หยอดสารพิษใส่ขวดน้ำเพื่อนร่วมงานเกือบ 2 ปี ติดคุกวันเดียว จ่อลบประวัติ

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ช็อก ดารารุ่นใหญ่คลั่ง พยายามเปิดประตูเครื่องบิน กลางอากาศ กัดแอร์โฮสเตสบาดเจ็บ บันเทิง

ช็อก ดารารุ่นใหญ่คลั่ง พยายามเปิดประตูเครื่องบิน กลางอากาศ กัดแอร์โฮสเตสบาดเจ็บ

5 นาที ที่แล้ว
พ่อแม่ใจเหี้ยม รำคาญเสียงร้อง จับลูก 8 เดือน เขย่าจนสลบ ผ้าปิดหน้าจนขาดอากาศ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ใจเหี้ยม รำคาญเสียงร้อง จับลูก 8 เดือน เขย่าจนสลบ ผ้าปิดหน้าจนขาดอากาศ

16 นาที ที่แล้ว
เลขมงคล ในหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตร พระราชินี ทรงฝึกบินเดี่ยว กริพเพน ครั้งแรก-1 ข่าวในพระราชสำนัก

บุญคนไทย พระราชินี รับสั่ง ทอ. ไม่ต้องกำหนด Gripen ลำใดเป็นเครื่องพระที่นั่ง

52 นาที ที่แล้ว
ไขคดีสะเทือนขวัญ 65 ปี! ดีเอ็นเอมัด ดญ. 8 ถูกฆ่าหมกป่า คนลั่นไก เป็นคนมีสี ข่าวต่างประเทศ

ไขคดีสะเทือนขวัญ 65 ปี! ดีเอ็นเอมัด ดญ. 8 ถูกฆ่าหมกป่า คนลั่นไก เป็นคนมีสี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 150 บาท ทองแท่งขาย 66,300 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย อาร์เจ มิตตี จาก Breaking Bad เสีย ชีวิตในวัย 34 ปี บันเทิง

อาลัย อาร์เจ มิตตี จาก Breaking Bad เสีย ชีวิตในวัย 34 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงาน 13 ต.ค. 69 ได้ค่าแรง 2 เท่าไหม เศรษฐกิจ

ทำงาน 13 ต.ค. 69 ได้ค่าแรง 2 เท่าไหม? เช็กสิทธิลูกจ้างรายเดือน-รายวัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนสยอง! เด็ก 13 คอเสื้อเกี่ยวตะปู รัดคอดับคาเครื่องเล่นสไลเดอร์ ข่าวต่างประเทศ

สวนสยอง! เด็ก 13 คอเสื้อเกี่ยวตะปู รัดคอดับคาเครื่องเล่นสไลเดอร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ 16 ต.ค. 69 เปิดเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ 16 ต.ค. 69 เปิดเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัว 3 ตัว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
โกศอัฐิราชินีเพลงป๊อป เหมยเยี่ยนฟาง หายจากวัดดังเกือบ 3 เดือน ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น? โกศอัฐิราชินีเพลงป๊อป “เหมยเยี่ยนฟาง” หายจากวัดดังเกือบ 3 เดือน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 12/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 12/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ข่าว

13 ตุลาคม 2569 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย ข่าวต่างประเทศ

สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท &quot;น้องพายุ&quot; งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต บันเทิง

ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN กร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN รกร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง จับโป๊ะ &quot;ชามตราไก่&quot; ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม ข่าว

เพจดัง จับโป๊ะ “ชามตราไก่” ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย ช่วย &#8220;แม่ภัทร&#8221; รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้ บันเทิง

ประจักษ์ชัย ช่วย “แม่ภัทร” รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า &quot;สส.ไอเดียร์&quot; จ่อโดนฟันบัญชีเท็จ? ปมโรเล็กซ์หาย-หุ้นนอกสามี ข่าวการเมือง

งานเข้า “สส.ไอเดียร์” ป.ป.ช. จับพิรุธ ส่อผิดปกติยื่นเท็จ-ปกปิดข้อเท็จจริง ปมโรเล็กซ์-หุ้นนอกสามี

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช ข่าว

สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์ บันเทิง

ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง &quot;สวะ&quot; ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ ข่าว

ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง “สวะ” ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน เศรษฐกิจ

ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอโรคหัวใจ แฉประกันสุขภาพเคลมยาก ขอเอกสาร 9 หน้า ผู้ป่วยล้มระหว่างรออนุมัติ ข่าว

หมอโรคหัวใจ แฉประกันสุขภาพเคลมยาก ขอเอกสาร 9 หน้า ผู้ป่วยล้มระหว่างรออนุมัติ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร ข่าว

13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พนัส&quot; เปิดใจหลังพ่ายเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม จ่อเรียกถกบทเรียน 18 ต.ค.นี้ ข่าว

“พนัส” เปิดใจหลังพ่ายเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม จ่อเรียกถกบทเรียน 18 ต.ค.นี้

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button