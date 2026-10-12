ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทางที่ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง
วันที่ 13 ตุลาคม 2569 วันนวมินทรมหาราช กทพ.เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 63 ด่าน ตั้งแต่เวลา 00.01 ถึง 24.00 น. ครอบคลุมทางด่วนขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และสายบางปะอิน-ปากเกร็ด เช็กรายละเอียดเส้นทางก่อนเดินทาง
การยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้ครอบคลุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 21 ด่าน
ครอบคลุมเส้นทางดินแดง บางนา และดาวคะนอง รวมถึงด่านสำคัญ เช่น ด่านดาวคะนอง ดินแดง ท่าเรือ บางจาก บางนา พระราม 4 เพชรบุรี สาธุประดิษฐ์ สุขสวัสดิ์ สุขุมวิท สุขุมวิท 62 อาจณรงค์ และลุมพินี
2. ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 32 ด่าน
ครอบคลุมเส้นทางแจ้งวัฒนะ บางโคล่ และศรีนครินทร์ รวมถึงด่านประชาชื่น รัชดาภิเษก บางซื่อ พหลโยธิน คลองประปา อโศก ยมราช อุรุพงศ์ หัวลำโพง สุรวงศ์ สาทร งามวงศ์วาน รามคำแหง พระราม 9 และศรีนครินทร์
3. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน
ครอบคลุมด่านเมืองทองธานี ศรีสมาน บางพูน เชียงราก และบางปะอิน โดยยกเว้นค่าผ่านทางทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก รวม 10 ด่าน
สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางทั้ง 63 ด่าน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม รวมถึงเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง
อย่างไรก็ตาม การเปิดให้ใช้ทางด่วนฟรีในวันที่ 13 ตุลาคม ครอบคลุมเฉพาะ 3 สายทางที่ประกาศไว้เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าทางด่วนทุกสายหรือมอเตอร์เวย์ทุกเส้นทางจะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพร้อมกัน ผู้ใช้รถจึงควรตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง โดยเฉพาะกรณีที่ต้องเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษสายอื่น
นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2569 ยังมีกำหนดยกเว้นค่าผ่านทางทั้ง 3 สายทางอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช โดยเปิดให้ใช้ฟรีตั้งแต่เวลา 00.01 ถึง 24.00 น. เช่นเดียวกัน
ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามรายละเอียดการยกเว้นค่าผ่านทาง สภาพการจราจร หรือขอความช่วยเหลือระหว่างเดินทางได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร. 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์
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