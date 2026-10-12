ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทางที่ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 14:24 น.
ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทาง

วันที่ 13 ตุลาคม 2569 วันนวมินทรมหาราช กทพ.เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 63 ด่าน ตั้งแต่เวลา 00.01 ถึง 24.00 น. ครอบคลุมทางด่วนขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และสายบางปะอิน-ปากเกร็ด เช็กรายละเอียดเส้นทางก่อนเดินทาง

การยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้ครอบคลุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 21 ด่าน

ครอบคลุมเส้นทางดินแดง บางนา และดาวคะนอง รวมถึงด่านสำคัญ เช่น ด่านดาวคะนอง ดินแดง ท่าเรือ บางจาก บางนา พระราม 4 เพชรบุรี สาธุประดิษฐ์ สุขสวัสดิ์ สุขุมวิท สุขุมวิท 62 อาจณรงค์ และลุมพินี

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2. ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 32 ด่าน

ครอบคลุมเส้นทางแจ้งวัฒนะ บางโคล่ และศรีนครินทร์ รวมถึงด่านประชาชื่น รัชดาภิเษก บางซื่อ พหลโยธิน คลองประปา อโศก ยมราช อุรุพงศ์ หัวลำโพง สุรวงศ์ สาทร งามวงศ์วาน รามคำแหง พระราม 9 และศรีนครินทร์

3. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

ครอบคลุมด่านเมืองทองธานี ศรีสมาน บางพูน เชียงราก และบางปะอิน โดยยกเว้นค่าผ่านทางทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก รวม 10 ด่าน

สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางทั้ง 63 ด่าน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม รวมถึงเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

อย่างไรก็ตาม การเปิดให้ใช้ทางด่วนฟรีในวันที่ 13 ตุลาคม ครอบคลุมเฉพาะ 3 สายทางที่ประกาศไว้เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าทางด่วนทุกสายหรือมอเตอร์เวย์ทุกเส้นทางจะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพร้อมกัน ผู้ใช้รถจึงควรตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง โดยเฉพาะกรณีที่ต้องเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษสายอื่น

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นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2569 ยังมีกำหนดยกเว้นค่าผ่านทางทั้ง 3 สายทางอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช โดยเปิดให้ใช้ฟรีตั้งแต่เวลา 00.01 ถึง 24.00 น. เช่นเดียวกัน

ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามรายละเอียดการยกเว้นค่าผ่านทาง สภาพการจราจร หรือขอความช่วยเหลือระหว่างเดินทางได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร. 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 14:24 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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