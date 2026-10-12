โพลสวนดุสิต ชี้ วิกฤติน้ำท่วม นายกฯ-รัฐบาล คะแนนนิยมดิ่งหนัก จี้เร่งเยียวยา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 14:18 น.
โพลสวนดุสิต ชี้วิกฤติน้ำท่วม นายกฯ-รัฐบาล คะแนนนิยมดิ่งหนัก จี้เร่งเยียวยาปชช.

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจวิกฤตน้ำท่วม ฉุดคะแนนรัฐบาล นายกฯ ดิ่งหนัก ระบบแจ้งเตือนล่าช้า แนะเร่งโอนเงินเยียวยาฟื้นความเชื่อมั่น

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “น้ำท่วมปี 2569” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,254 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2569 ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมเป็นประจำ ร้อยละ 49.84 แม้ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ แต่ญาติ/เพื่อน/คนรู้จักได้รับผลกระทบ ร้อยละ 28.23

ในภาวะค่าครองชีพสูงประกอบกับน้ำท่วม มองว่า “ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2” ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้าง ร้อยละ 44.66 ทั้งนี้ ให้คะแนนการรับมือและแก้ปัญหาน้ำท่วมแก่ทหารในพื้นที่ 6.37 คะแนน ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ 3.08 คะแนน สิ่งที่ทำให้การรับมือยังไม่ดีเท่าที่ควร คือ การแจ้งเตือนล่าช้า ไม่ทันการณ์ ร้อยละ 74.80 และหากต้องรับผิดชอบแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยตนเองจะช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็ว ทั่วถึง ร้อยละ 73.05

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ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า น้ำท่วมครั้งนี้นอกจากบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างมากแล้ว คะแนนที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้รับก็เสียหายไม่น้อยเช่นกัน ผลเช่นนี้สะท้อนว่าการรับมือของภาครัฐยังห่างจากความคาดหวังของประชาชน ยิ่งสถานการณ์ยืดเยื้อ ความไม่พอใจก็ยิ่งสะสม รัฐบาลจึงต้องเร่งทำให้ประชาชนเห็นว่าความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงโดยเร็ว

ผลสำรวจ สถานการณ์น้ำท่วม ปี 2569
สวนดุสิตโพล

อาจารย์กรทัศน์ ศุขเฉลิม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า เหตุการณ์น้ำท่วมล่าสุดเราได้เห็นภาพนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เดินเท้าเปล่าลุยน้ำท่วม และตรวจเยี่ยมชุมชนแฟลตต่าง ๆ ที่รับผลกระทบ แต่ผลโพลกลับชี้ให้เห็นว่าคะแนนการทำงานในการรับมือและแก้ปัญหาน้ำท่วมถือว่าเป็นอันดับรองโหล่สำหรับรัฐบาล

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และอันดับโหล่สำหรับนายกรัฐมนตรี โดยประชาชนไม่เชื่อมั่นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการรับมือและแก้ปัญหาน้ำท่วม อย่างไรก็ดี ผลโพลชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ประชาชนยังพอใจอยู่บ้างคือนโยบายไทยช่วยไทยพลัสเฟสสอง วงเงินหนึ่งพันบาทของรัฐบาลชุดนี้

ดังนั้น รัฐบาลอาจมีมาตรการในการเติมเงินพิเศษผ่านแอปเดิม โดยผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมได้รับเงินอัตราหนึ่ง ผู้ที่บ้านถูกน้ำท่วมได้สูงกว่าอีกอัตราหนึ่ง อาจส่งผลให้ผู้ที่เห็นว่าช่วยได้บ้างในอัตราร้อยละ 44.66 รู้สึกว่าช่วยได้มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลควรเร่งเยียวยาผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้รวดเร็วทั่วถึงมากขึ้นรวมถึงกำหนดความรับผิดชอบเมื่อมีการแจ้งเตือนล่าช้าให้ชัดเจน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 14:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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