ไขคดีสะเทือนขวัญ 65 ปี! ดีเอ็นเอมัด ดญ. 8 ถูกฆ่าหมกป่า คนลั่นไก เป็นคนมีสี
ตำรวจชิคาโกปิดคดีฆาตกรรมเด็กหญิง 8 ขวบ ค้างคา 65 ปี ผลตรวจดีเอ็นเอชี้ชัดอดีตนักสืบแผนกฆาตกรรมเป็นคนลงมือ พี่ชายเผยสุดเจ็บปวดคนร้ายรอดคุกจนวันตาย
คดีฆาตกรรมเด็กหญิงวัย 8 ขวบในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ที่ค้างคามายาวนานกว่า 65 ปี คลี่คลายลงในที่สุด หลังเจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบลำดับวงศ์ตระกูลทางพันธุศาสตร์ (Genetic Genealogy) จนสามารถระบุตัวคนร้ายได้สำเร็จ ทว่าความจริงที่ปรากฏกลับสร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งเมือง เมื่อฆาตกรตัวจริงคืออดีตนักสืบแผนกฆาตกรรมของกรมตำรวจ ซึ่งควรทำหน้าที่ปกป้องประชาชน
ย้อนกลับไปวันที่ 12 พฤศจิกายน 2503 (ค.ศ. 1960) เด็กหญิงกลอเรีย โควาเลวิช วัย 8 ขวบ หายตัวไปขณะเดินออกจากบ้านในย่านเวสต์เองเกิลวูดเพื่อไปร่วมพิธีรับศีลมหาสนิทที่โบสถ์ใกล้เคียง ก่อนจะพบศพถูกทิ้งไว้ในหุบเขาห่างจากบ้านหลายไมล์ สภาพศพถูกยิงเข้าที่ศีรษะ 2 นัด
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทหารผ่านศึก และกลุ่มลูกเสือ ระดมกำลังปูพรมค้นหาคนร้ายทั่วเมือง แต่กลับไม่พบเบาะแสที่นำไปสู่ตัวผู้ก่อเหตุได้เลยตลอดหกทศวรรษที่ผ่านมา
จุดพลิกผันของคดีเกิดขึ้นเมื่อสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ร่วมกับตำรวจชิคาโก นำพยานหลักฐานดีเอ็นเอไปเปรียบเทียบในฐานข้อมูลเว็บไซต์ตรวจสอบลำดับวงศ์ตระกูล ผลการตรวจจับคู่ทางพันธุกรรม ลายนิ้วมือ และวิถีกระสุน ชี้ตรงกันว่าผู้ลงมือคือ โทมัส ฟรานซิส แมคอินเนอร์นีย์ ซึ่งขณะเกิดเหตุมีอายุ 24 ปี เป็นอดีตทหารบกและพักอาศัยอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเหยื่อ ก่อนจะเข้ามารับราชการตำรวจในเวลาต่อมา
รายงานระบุว่า แมคอินเนอร์นีย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจในชิคาโกยาวนานถึง 28 ปี ก่อนย้ายไปทำงานเป็นนักสืบประจำสำนักงานอัยการรัฐบาลกลางในรัฐเนวาดาจนเกษียณอายุ และเคยได้รับรางวัลนักสืบดีเด่นเมื่อปี 2546
โชคร้ายที่เขาเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี 2549 ทำให้รอดพ้นจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปตลอดชีวิต
เควิน บรูโน หัวหน้าหน่วยสืบสวนตำรวจชิคาโก ระบุว่าเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ยืนยันว่าตำรวจจะไม่ปกปิดความจริง
ด้าน อดัม โควาเลวิช พี่ชายของเหยื่อ เปิดเผยความรู้สึกว่า โล่งใจที่ในที่สุดครอบครัวก็ได้รู้ความจริง หวังว่าพ่อกับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วจะได้พักผ่อนอย่างสงบ แต่ยอมรับว่ายังคงเจ็บปวดที่ฆาตกรไม่เคยต้องชดใช้ความผิดในคุกแม้แต่วันเดียว
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