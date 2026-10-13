สวนสยอง! เด็ก 13 คอเสื้อเกี่ยวตะปู รัดคอดับคาเครื่องเล่นสไลเดอร์
เด็ก 13 ปีเล่นสไลเดอร์ คอเสื้อติดตะปูเกลียวรัดคอดับ แม่ร่ำไห้เตือนภัยเครื่องเล่นอันตราย หมอสุดยื้อตรวจพบภาวะสมองตาย โครงการเปิดเครื่องเล่นซ้ำวันรุ่งขึ้นไร้ความชัดเจน
เหตุการณ์สลดในสวนสาธารณะเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เด็กชายวัย 13 ปี โอลวิน คาเบรรา บัลลาดาเรส เด็กชายเคราะห์ร้าย ไม่รู้กำลังชะตาขาด ขี่สกูตเตอร์มาเล่นที่สวนสาธารณะช่วงเช้าวันที่ 25 กันยายน 2569 แทนการไปโรงเรียน
เขาปีนขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทรงท่อเกลียวขนาดใหญ่ ก่อนติดค้างอยู่ด้านใน กระทั่งช่วงบ่าย ชายคนหนึ่งที่พาลูกมาเที่ยวสังเกตเห็น จึงเข้าไปช่วยดึงตัวออกมา พบว่าคอเสื้อรัดรอบลำคอแน่น แขนติดอยู่ด้านในเสื้อ พลเมืองดีต้องออกแรงดึงซ้ำเนื่องจากผ้าติดอยู่กับหัวตะปูเกลียวที่โผล่ออกมาตามรอยต่อของท่อ
พลเมืองดีรีบทำซีพีอาร์ช่วยชีวิตก่อนเจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาล ทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตด้วยเครื่องพยุงชีพ ทว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 แพทย์ยืนยันว่าเด็กชายเกิดภาวะสมองตาย
เอสเตฟานีอา บัลลาดาเรส ผู้เป็นแม่ ร่ำไห้เปิดใจว่า “เขาเป็นลูกคนสุดท้อง อายุแค่ 13 ปี ยังมีชีวิตข้างหน้ารออยู่อีกมาก เขาแค่อยากมาเล่นสนุก แต่การเล่นกลับพรากชีวิตเขาไป ในฐานะแม่ การสูญเสียลูกเป็นเรื่องยากเกินทำใจ ฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเสียลูกไปแบบนี้”
หลังพบตัวเด็ก เทศบาลเมืองไมอามีสั่งขึงเทปตำรวจปิดล้อมพื้นที่ชั่วคราว ระบุว่าเป็นการตรวจสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ทว่าวันรุ่งขึ้นกลับเปิดให้ใช้งานสไลเดอร์ตามปกติ โดยไม่มีข้อมูลยืนยันเรื่องการตรวจสอบหรือซ่อมแซมจุดอันตราย
ทางครอบครัวจึงออกมาเตือนสติผู้ปกครอง “ฉันอยากฝากข้อความถึงพ่อแม่ทุกคน ให้ระวังเวลาพาลูกไปสวนสาธารณะ ดูโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับลูกชายของฉันเป็นตัวอย่าง”
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