หวาดเสียว! “ศิลาลาด” นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด
ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ อัปเดตอาการหลังถูก ฟิวส์ ผดุงชัยมวยไทยยิม เตะก้านคอจนแพ้น็อกยก 3 ศึกมวยไทย 7 สี เผยไม่เคยโดนน็อกหนักเช่นนี้ ร่างกายเกร็ง จำเหตุการณ์ไม่ได้ ล่าสุดปลอดภัยแล้ว
แฟนมวยคลายความกังวล หลังเห็นภาพ ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ ในสภาพคอผิดรูป ถูก ฟิวส์ ผดุงชัยมวยไทยยิม เตะเข้าบริเวณก้านคออย่างจัง จนล้มหมดสติและมีอาการตัวเกร็ง ระหว่างการแข่งขันศึกมวยไทย 7 สี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569
ศิลาลาดเปิดใจกับเพจ หนุ่ยไดโน มวยไทยคลาสสิค ว่า ครั้งนี้เป็นการถูกน็อกที่หนักที่สุดนับตั้งแต่ชกมวยมา หลังถูกเตะก้านคอแล้วร่างกายเกิดอาการเกร็ง ไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ช่วงหลังถูกน็อกได้
“ผมไม่เคยโดนน็อกแบบนี้ มันเกร็งครับ จำอะไรไม่ได้เลย เห็นอาจารย์บอกว่า 30 กว่านาที กว่าผมจะฟื้น ตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับ พักหนึ่งอาทิตย์ซ้อมต่อได้เลย ขอบคุณแฟนมวยที่เป็นห่วงครับ”
นักชกจากค่าย สจ.เล็กเมืองนนท์ ยืนยันว่าอาการในขณะนี้ปลอดภัยแล้ว พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่ส่งข้อความเข้ามาสอบถามและแสดงความเป็นห่วง
การแข่งขันดังกล่าวเป็นคู่เปิดรายการศึกมวยไทย 7 สี ที่เวทีมวยช่อง 7HD ระหว่าง ฟิวส์ ผดุงชัยมวยไทยยิม กับ ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์
ก่อนเกิดเหตุ ทั้งสองฝ่ายแลกอาวุธกันอย่างต่อเนื่อง กระทั่งช่วงยกที่ 3 ฟิวส์อาศัยจังหวะออกแข้งเตะเข้าบริเวณก้านคอของศิลาลาดอย่างแม่นยำ ส่งให้อีกฝ่ายล้มลงกับพื้นเวทีและไม่สามารถลุกขึ้นมาชกต่อได้ กรรมการจึงยุติการแข่งขัน พร้อมชูมือให้ฟิวส์เป็นฝ่ายชนะน็อก
จังหวะนั้นสร้างความตกใจให้แก่ผู้ชม เนื่องจากหลังถูกเตะ ศิลาลาดมีอาการเกร็งและต้องได้รับการดูแลทันที ก่อนมีการยืนยันในเวลาต่อมาว่าอาการปลอดภัย
ผลการแข่งขันครั้งนี้ทำให้ฟิวส์เป็นฝ่ายชนะศิลาลาดอีกครั้ง หลังทั้งสองเคยพบกันมาก่อน จึงถูกกล่าวถึงในวงการมวยว่าเป็นการ “ย้ำแค้น” ของนักชกจากผดุงชัยมวยไทยยิม
หลังจบการแข่งขัน ฟิวส์เปิดเผยถึงเป้าหมายว่า ต้องการนำเงินที่ได้รับจากการชกไปช่วยสร้างบ้านให้แม่ ขณะที่ศิลาลาดเตรียมพักร่างกายประมาณหนึ่งสัปดาห์ ก่อนพิจารณากลับเข้าสู่การฝึกซ้อมตามอาการ
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