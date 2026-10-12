หวาดเสียว! “ศิลาลาด” นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 13:33 น.
หวาดเสียว! “ศิลาลาด” นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด

ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ อัปเดตอาการหลังถูก ฟิวส์ ผดุงชัยมวยไทยยิม เตะก้านคอจนแพ้น็อกยก 3 ศึกมวยไทย 7 สี เผยไม่เคยโดนน็อกหนักเช่นนี้ ร่างกายเกร็ง จำเหตุการณ์ไม่ได้ ล่าสุดปลอดภัยแล้ว

แฟนมวยคลายความกังวล หลังเห็นภาพ ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ ในสภาพคอผิดรูป ถูก ฟิวส์ ผดุงชัยมวยไทยยิม เตะเข้าบริเวณก้านคออย่างจัง จนล้มหมดสติและมีอาการตัวเกร็ง ระหว่างการแข่งขันศึกมวยไทย 7 สี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569

ศิลาลาดเปิดใจกับเพจ หนุ่ยไดโน มวยไทยคลาสสิค ว่า ครั้งนี้เป็นการถูกน็อกที่หนักที่สุดนับตั้งแต่ชกมวยมา หลังถูกเตะก้านคอแล้วร่างกายเกิดอาการเกร็ง ไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ช่วงหลังถูกน็อกได้

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“ผมไม่เคยโดนน็อกแบบนี้ มันเกร็งครับ จำอะไรไม่ได้เลย เห็นอาจารย์บอกว่า 30 กว่านาที กว่าผมจะฟื้น ตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับ พักหนึ่งอาทิตย์ซ้อมต่อได้เลย ขอบคุณแฟนมวยที่เป็นห่วงครับ”

นักชกจากค่าย สจ.เล็กเมืองนนท์ ยืนยันว่าอาการในขณะนี้ปลอดภัยแล้ว พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่ส่งข้อความเข้ามาสอบถามและแสดงความเป็นห่วง

ภาพจาก: ซ้อเปา-เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

การแข่งขันดังกล่าวเป็นคู่เปิดรายการศึกมวยไทย 7 สี ที่เวทีมวยช่อง 7HD ระหว่าง ฟิวส์ ผดุงชัยมวยไทยยิม กับ ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์

ก่อนเกิดเหตุ ทั้งสองฝ่ายแลกอาวุธกันอย่างต่อเนื่อง กระทั่งช่วงยกที่ 3 ฟิวส์อาศัยจังหวะออกแข้งเตะเข้าบริเวณก้านคอของศิลาลาดอย่างแม่นยำ ส่งให้อีกฝ่ายล้มลงกับพื้นเวทีและไม่สามารถลุกขึ้นมาชกต่อได้ กรรมการจึงยุติการแข่งขัน พร้อมชูมือให้ฟิวส์เป็นฝ่ายชนะน็อก

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จังหวะนั้นสร้างความตกใจให้แก่ผู้ชม เนื่องจากหลังถูกเตะ ศิลาลาดมีอาการเกร็งและต้องได้รับการดูแลทันที ก่อนมีการยืนยันในเวลาต่อมาว่าอาการปลอดภัย

ผลการแข่งขันครั้งนี้ทำให้ฟิวส์เป็นฝ่ายชนะศิลาลาดอีกครั้ง หลังทั้งสองเคยพบกันมาก่อน จึงถูกกล่าวถึงในวงการมวยว่าเป็นการ “ย้ำแค้น” ของนักชกจากผดุงชัยมวยไทยยิม

หลังจบการแข่งขัน ฟิวส์เปิดเผยถึงเป้าหมายว่า ต้องการนำเงินที่ได้รับจากการชกไปช่วยสร้างบ้านให้แม่ ขณะที่ศิลาลาดเตรียมพักร่างกายประมาณหนึ่งสัปดาห์ ก่อนพิจารณากลับเข้าสู่การฝึกซ้อมตามอาการ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 13:33 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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