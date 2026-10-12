บิ๊กคิม เล่าเบื้องหลัง พระราชินี เสด็จฯ ปลุกพลังใจ นักบินรบสู้สุดตัว จนชนะเขมรรอบ 2

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 13:20 น.
บิ๊กคิม เล่าเบื้องหลัง พระราชินี เสด็จฯ ปลุกพลังใจ นักบินรบสู้สุดตัว จนชนะเขมรรอบ 2

วาสนา นาน่วม เผย บิ๊กคิม แถลงเจตนารมณ์มวกเหล็ก เล่านาทีเสด็จฯ กองบิน 7 ปลุกพลังใจนักบินรบสู้สุดตัว ก่อนคว้าความสำเร็จการปะทะรอบสอง พร้อมเผยที่มาทรงขับกริพเพนเดี่ยว

วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหาร ชื่อดัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เล่าว่า พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ แถลงเจตนารมณ์ประจำปี 2570 – 2571 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เปิดเผยเบื้องหลังการสู้รบครั้งสำคัญ พร้อมเล่าถึงขวัญกำลังใจของเหล่านักบินรบกองทัพอากาศ

ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงกรณีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับไล่กริพเพน (Gripen) ครั้งแรก ณ กองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา

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พระราชินี กริพเพ่น
ภาพจาก: กองทัพอากาศ

การฝึกบินครั้งนี้เป็นการกราบบังคมทูลเชิญเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ 48 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2569 ครบรอบ 90 ปีกองทัพอากาศ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารอากาศ

นอกจากนี้ยังเปิดเผยภาพประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ภายหลังเหตุการณ์ปะทะรอบแรก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อพบเหล่านักรบทางอากาศ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น นำตัวแทนนักบินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระองค์พระราชทานพระพลังแผ่นดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง มอบแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ

พลอากาศเอก เสกสรร เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า “จากภาพที่เห็น กล่องสีม่วง ซึ่งขณะนั้นผมเป็นผู้ช่วย ผบ.ทอ. ก็ได้รับพระราชทาน นำไปแจกจ่ายให้กับนักรบกับผู้สนับสนุนภารกิจ หลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็เกิดการรบรอบสอง เราได้รับชัยชนะ นี่คือขวัญกำลังใจที่มีคุณค่ามหาศาล สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงให้กำลังใจพวกเราขนาดนี้ กองทัพจึงพร้อมสู้จนตัวตาย”

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ช่วงท้ายของการแถลง เจตนารมณ์เน้นย้ำถึงบทบาทของสถาบันหลัก “พวกเราต้องเทิดทูน รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ชาติไทยกว่า 800 ปี สถาบันทรงกอบกู้ พัฒนา สร้างขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารออกไปสู้รบป้องกันประเทศจนได้รับชัยชนะเสมอมา”

หมายเหตุกองบรรณาธิการ: ภาพนี้ผ่านการปรับคุณภาพภาพให้คมชัด ไม่ใช่ภาพต้นฉบับ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 13:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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