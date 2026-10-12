สุรศักดิ์ นุ่นจีน คือใคร หัวหน้าชุดก้าวด้วยใจฯ หลังปมเงินบริจาคน้ำท่วม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 12:56 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 18:19 น.
สุรศักดิ์ นุ่นจีน คือใคร รู้จักหัวหน้าชุดก้าวด้วยใจฯ หลังปมเงินบริจาคน้ำท่วม

ประวัติ สุรศักดิ์ นุ่นจีน หรือที่รู้จักในชื่อ ลูกเฟิร์ส หัวหน้าชุดปฏิบัติการก้าวด้วยใจ ร่วมใจช่วย หลังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม และขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ เข้าแจ้งความให้ตำรวจตรวจสอบข้อสงสัยเรื่องการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

สุรศักดิ์มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นที่รู้จักในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนเข้ามามีบทบาทในงานอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประวัติ สุรศักดิ์ นุ่นจีน หัวหน้าชุดก้าวด้วยใจ ร่วมใจช่วย

สุรศักดิ์ทำหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการก้าวด้วยใจ ร่วมใจช่วย ซึ่งประชาสัมพันธ์ภารกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย อุบัติเหตุ และภัยพิบัติทั่วประเทศ

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กิจกรรมที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ของทีม ได้แก่ การประกอบอาหารแจกผู้ประสบภัย การส่งมอบสิ่งของจำเป็น และการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนร่วมกับอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อทีมครัวเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนอาหารและสิ่งของในพื้นที่ประสบภัย

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียดที่ยืนยันได้เกี่ยวกับปีที่ก่อตั้งชุดปฏิบัติการ สถานะการจดทะเบียน หรือโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร

ปมเงินบริจาคน้ำท่วม อาจารย์เบียร์และขวัญ อุษามณี เข้าแจ้งความ

วันที่ 11 ตุลาคม 2569 อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม และขวัญ อุษามณี เดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า เพื่อแจ้งความกรณีถูกบุคคลที่อ้างตัวเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขอรับเงินบริจาคสำหรับจัดตั้งโรงครัวและจัดซื้อวัตถุดิบ

อาจารย์เบียร์เปิดเผยว่า ได้โอนเงินช่วยเหลือจำนวน 149,000 บาท ก่อนพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เงินและการรายงานค่าใช้จ่าย ส่วนขวัญ อุษามณี ระบุว่าได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 36,000 บาท

ก่อนหน้านี้ ผู้ประสานงานเคยแนะนำตัวว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มจิตอาสาและเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาสินทรัพย์ โดยเสนอตัวช่วยจัดเตรียมอาหาร เรือ และอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

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ต่อมาเริ่มมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกเงินซื้อวัตถุดิบและจำนวนอาหารที่จัดทำ จนนำไปสู่การตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินและการใช้จ่าย

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริจาครายอื่นออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินสนับสนุนที่มอบให้ผู้ประสานงาน โดยมีรายงานว่ามูลค่าความเสียหายตามข้อกล่าวหาอาจสูงเกือบ 1 ล้านบาท แต่จำนวนที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ด้านผู้ถูกกล่าวหาให้ข้อมูลกับสื่อว่าไม่ได้มีเจตนาทุจริต และยืนยันว่ามีหลักฐานการซื้อวัตถุดิบและการใช้จ่ายเงินบริจาค พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่

ขณะนี้ข้อร้องเรียนยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของตำรวจ โดยต้องพิจารณาหลักฐานการรับเงิน การใช้จ่าย และคำให้การของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก่อนสรุปว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 12:56 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 18:19 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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