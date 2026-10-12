ทำไมผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ยังนับไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่ 4 โมงเย็น?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 12:17 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 12:17 น.
ทำไมผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ยังนับไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่ 4 โมงเย็น?

สำนักงานประกันสังคมแจงสาเหตุนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ด 2569 ยังไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พบหลายหน่วยมีผู้มาใช้สิทธิจำนวนมาก โดยเฉพาะโคราช ชลบุรี และเจเจมอลล์ จตุจักร ล่าสุดนับได้ราว 84% คาดครบทุกหน่วยภายในวันนี้

นางสาวจีระภา บุญรัตน์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยความคืบหน้าว่า ณ เวลา 08.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม มีหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนแล้วเสร็จ 4,408 หน่วย จากทั้งหมด 5,233 หน่วย คิดเป็นประมาณ 84% ยังเหลืออีก 825 หน่วยที่ต้องรวบรวมผลให้ครบถ้วน

สาเหตุที่บางหน่วยยังไม่สามารถส่งผลคะแนนเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมาก โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี และบริเวณเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องใช้เวลาในการนับคะแนนและส่งรายงานผล

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สำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะสามารถนับคะแนนและส่งผลเข้าสู่ระบบครบ 100% ภายในวันที่ 12 ตุลาคม

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้ประกันตนและนายจ้างต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครลงในบัตรเลือกตั้ง โดยเลือกผู้แทนฝ่ายของตนเองได้สูงสุด 7 คน แตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปที่ใช้วิธีกากบาทเลือกผู้สมัครเพียงคนเดียว

การนับคะแนนจึงต้องตรวจสอบหมายเลขที่ผู้ใช้สิทธิเขียนในบัตรแต่ละใบ และรวมคะแนนให้ผู้สมัครตามจำนวนหมายเลขที่เลือกไว้ โดยต้องพิจารณาความถูกต้องของบัตรตามหลักเกณฑ์ด้วย ก่อนจัดทำรายงานและส่งผลเข้าสู่ระบบส่วนกลาง

ก่อนหน้านี้ พันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ชี้แจงภายหลังปิดหีบว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความโปร่งใสของการนับคะแนน โดยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามระเบียบ พร้อมเปิดระบบ Dashboard ให้ประชาชนติดตามผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม

ทั้งนี้ การปิดหีบเวลา 16.00 น. หมายถึงสิ้นสุดระยะเวลาให้ประชาชนลงคะแนน ไม่ใช่กำหนดเวลาที่ทุกหน่วยต้องนับคะแนนเสร็จพร้อมกัน ส่วนตัวเลขร้อยละที่ปรากฏในระบบรายงานผล หมายถึงสัดส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ส่งผลเข้าสู่ระบบ ไม่ใช่สัดส่วนผู้มาใช้สิทธิ

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สำหรับจำนวนผู้ใช้สิทธิ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมรายงานว่า ฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้มาใช้สิทธิ 819,482 คน แบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบ บัตรเสีย 8,308 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบ

ส่วนฝ่ายนายจ้างมีผู้ใช้สิทธิ 10,737 คน แบ่งเป็นบัตรดี 10,535 ใบ บัตรเสีย 81 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 121 ใบ รวมผู้มาใช้สิทธิทั้งสองฝ่าย 830,219 คน ตามข้อมูลที่รายงานในการแถลงข่าว

จำนวนผู้ใช้สิทธิยังสูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ประกาศในคืนวันที่ 11 ตุลาคม เนื่องจากขณะนั้นยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ

ขณะที่ข้อสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติในการนับคะแนน รวมถึงรายงานไฟฟ้าดับในบางหน่วยเลือกตั้ง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมระบุว่า เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานปัญหาลักษณะนี้จากหน่วยเลือกตั้ง

สำหรับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครจากทีมประกันสังคมก้าวหน้ายังคงมีคะแนนนำทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้าง แต่ยังต้องรอผลคะแนนจากทุกหน่วยและการตรวจสอบตามขั้นตอน

แม้การนับคะแนนจะครบ 100% แล้ว ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งระดับจังหวัดต้องตรวจสอบเอกสารและส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับส่วนกลางตรวจสอบอีกครั้ง รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับเลือกตั้ง

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สำนักงานประกันสังคมคาดว่ากระบวนการตรวจสอบและรับรองผลจะแล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนภายหลัง

ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ https://sbe2result.sso.go.th ซึ่งแสดงความคืบหน้าการรายงานผลจากหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ พร้อมคะแนนของผู้สมัครฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 12:17 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 12:17 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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