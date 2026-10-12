ดราม่าเดือด นักร้องดัง โดนพนง.มองเหยียด คิดว่าไม่มีเงินซื้อ ซัดนัวร์ ใครกันแน่โกหก
เคลลี่ คลาร์กสัน โพสต์ฉะร้านของเล่นในบรูกลินมองเหยียดการแต่งตัว เจอแฟนคลับ 8 ล้านคนถล่มยับ ด้านร้านโต้กลับแสบงัดเพลงฮิตสวน นักร้องดังโต้กลับ คนโกหก
ดราม่าเดือดวงการบันเทิงต่างประเทศ เคลลี่ คลาร์กสัน นักร้องสาวเจ้าของรางวัลแกรมมี่ พิธีกรรายการทอล์กโชว์ชื่อดัง เล่าเหตุการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลังเดินทางไปร้านของเล่น อาร์ต ออฟ เพลย์ (Art of Play) ในย่านบรูกลิน นครนิวยอร์ก พนักงานแสดงท่าทีเย็นชาใส่ เพียงเพราะเธอแต่งกายด้วยชุดลำลองสบายๆ พนักงานตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก คล้ายฉากดังในภาพยนตร์พริตตี้วูแมน (Pretty Woman) ผู้หญิงบานฉ่ำ
นักร้องสาวเล่าว่า ตั้งใจขับรถมาเลือกซื้อของที่ชอบ พนักงานกลับมองเหมือนเธอไม่มีเงินจ่าย พร้อมบอกว่าจะหาสินค้าอื่นมาให้แทน เธอจึงโพสต์ตำหนิ “พวกคุณพลาดการขายครั้งใหญ่แล้ว ถ้าใครชอบให้คนอื่นปฏิบัติเหมือนตัวละครของจูเลีย โรเบิร์ตส์ ในพริตตี้วูแมน ก็เชิญมาร้านนี้ได้เลย”
โพสต์ของเธอกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ ชาวเน็ตบางคนมองว่า การใช้ชื่อเสียงทำลายธุรกิจขนาดเล็กเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ทางร้านอาร์ต ออฟ เพลย์ ออกมาชี้แจงทันทีว่า เคลลี่เดินทางมาที่ร้านเพื่อติดต่อขอซื้อ มอลลี่ หุ่นนกกลไกร้องเพลงเต้นระบำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแสดงมายากล ทางร้านไม่ได้เปิดขายให้ลูกค้าทั่วไป
ทางร้านยอมรับว่า ตกใจกับการรับมือแฟนคลับกว่า 8 ล้านคนที่ไม่เคยมาเยือนร้าน ก่อนทิ้งท้ายข้อความด้วยการหยิบยกท่อนเพลงฮิตปี 2011 ของตัวนักร้องสาวมาตอบกลับอย่างอารมณ์ขัน “เหมือนที่นักร้องชื่อดังคนหนึ่งเคยบอกไว้ สิ่งที่ฆ่าเราไม่ตาย จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น” ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาขำขันกับไหวพริบของทางร้าน
ล่าสุด เคลลี่ คลาร์กสัน ไม่ยอมจบ ออกมาโต้กลับข้อความของเจ้าของร้าน เปิดเผยบทสนทนาจริงในวันเกิดเหตุ ยืนยันว่ามีป้ายราคาแขวนอยู่บนผนังชัดเจน พนักงานมองเธอด้วยสายตาเหยียดหยาม พร้อมพูดด้วยน้ำเสียงดูแคลนว่า “ใช่ มันขายอยู่ แต่ราคา 15,000 ดอลลาร์ (ราว 5 แสนบาท) ถ้าอยากให้หาของชิ้นอื่นที่พอเทียบเคียงได้ ฉันหาให้ได้นะ”
นักร้องดัง ผู้ชนะอเมริกันไอดอล ยืนกรานว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องแต่ง ทางร้านนอกจากจะหยาบคายแล้ว ยังโกหกหน้าตายเรื่องไม่มีสินค้าขาย
นักร้องสาวยืนยันว่าสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กมาโดยตลอด “แต่การเป็นธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์ปฏิบัติกับคนอื่นแย่ๆ การทำตัวมีมารยาทไม่ใช่เรื่องยาก ร้านคุณเท่มาก แต่ตัวคุณเองไม่ได้เท่ตามร้านเลย”
ขณะเดียวกัน โจเซฟ คาห์น ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอชื่อดัง ออกมาช่วยยืนยันว่าเคลลี่เป็นคนที่นิสัยดีที่สุดเท่าที่เคยร่วมงาน หากใครทำเรื่องจนเธอต้องออกมาโพสต์ต่อว่า คนนั้นคงต้องกลับไปทบทวนการใช้ชีวิตของตัวเองใหม่